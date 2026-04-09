Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не будет решен в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Институте Рональда Рейгана.

Оценка перспектив

"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО можно решить в краткосрочной перспективе. Я также не считаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — это моя объективная оценка", — отметил Рютте.

Что было раньше?

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и также будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.

Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

К слову, такая риторика Рютте не нова. В марте генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе сейчас не рассматривается как приоритет.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО.

