Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, - Рютте

2 529 53

Рютте говорит, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не будет решен в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Институте Рональда Рейгана.

Оценка перспектив

"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО можно решить в краткосрочной перспективе. Я также не считаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — это моя объективная оценка", — отметил Рютте.

Что было раньше? 

  • Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и также будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.
  • Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

К слову, такая риторика Рютте не нова. В марте генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе сейчас не рассматривается как приоритет.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО.

Топ комментарии
+14
Навіщо Україні така імпотентна Організація як НАТО? Вона вже на рівні оон
09.04.2026 19:20
показать весь комментарий
09.04.2026 19:20 Ответить
+10
а Албанію від Камбоджі хто захищати буде ?

Угорщина ?
показать весь комментарий
09.04.2026 19:26 Ответить
+9
Теж мені - новина. При зеленому нам це точно не світить, а потім ... НАТО розпадеться.
09.04.2026 19:21
показать весь комментарий
09.04.2026 19:21 Ответить
Ви всерйоз думаєте, що мародерний ''квартал'' приймуть до НАТО? Впевнений, що після зміни влади в Україні до цього питання повернуться. Чи їм потрібні там міндічі з сумками, набитих мільярдами?
09.04.2026 20:20
показать весь комментарий
09.04.2026 20:20 Ответить
для зміни влади в Україні, як мінімум, треба, щоб на той момент Україна ще була, як незалежна держава. А не факт, що при довічному правлінні кварталу Україна такою залишиться
09.04.2026 20:39
показать весь комментарий
09.04.2026 20:39 Ответить
У 2008 Зеленський ще десь в Москві в банях практикував концерти. Чому нам тоді дулю показали. При Порошенку чого наввипередки не запропонували. Коли Будапештський меморандув підписували чому про опцію НАТО тиш була?
09.04.2026 20:50
показать весь комментарий
09.04.2026 20:50 Ответить
Замісь НАТО Україна отримає отакий болт - Рютте
09.04.2026 19:20
показать весь комментарий
09.04.2026 19:20 Ответить
Радієш?
показать весь комментарий
09.04.2026 20:36 Ответить
Так вже було коли антанта віддала більшовикам московії Україну , а потім московити і українці зруйнували європу ...
долбойобів нічого не вчить
09.04.2026 19:21
долбойобів нічого не вчить
показать весь комментарий
09.04.2026 19:21 Ответить
Не розпадеться, а приєднається до України. Вже зараз Угорщина сциться від нас.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:38 Ответить
Та на чорта нам ваша боягузлива НАТА?
09.04.2026 19:22
показать весь комментарий
09.04.2026 19:22 Ответить
в них багато зброї
показать весь комментарий
09.04.2026 20:01 Ответить
А НАТО не хоче стати членом України?
09.04.2026 19:22
показать весь комментарий
09.04.2026 19:22 Ответить
тридцять років поспіль, нам відкрито говорять, що нато нам не світить ніколи!
єс нам не світить найближчі років тридцять.
то, будемо надалі дрочити на ці мантри від кожної прийдешньої влади?
показать весь комментарий
09.04.2026 19:22 Ответить
погоджуюсь. Це *******.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:27 Ответить
Тобто, ніхто з цих країн так і не вірить що росія випустить Україну з своїх цепких лап.
09.04.2026 20:00
показать весь комментарий
09.04.2026 20:00 Ответить
Hrysha
Згоден цілком і повністю!
показать весь комментарий
09.04.2026 20:04 Ответить
Ґріша натякає, шо нада дружіть с расієй.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:38 Ответить
забагато КАПСУ. Ви ж не трамп?
показать весь комментарий
09.04.2026 19:26 Ответить
Агласітє вєсь спісок гарантій США

показать весь комментарий
09.04.2026 19:29 Ответить
НАТО на жаль не навчене ******** війні дронами, воно швидше обсереться але не буде воювати
09.04.2026 19:25
показать весь комментарий
09.04.2026 19:25 Ответить
У країн NATO ************ технології по виготовленю зброї, всякої. Україна з гнидою у глибокій дупі по виробництву іноваційних, технологічних озброєнь.
09.04.2026 19:30
показать весь комментарий
09.04.2026 19:30 Ответить
саме так і думає доня
показать весь комментарий
09.04.2026 20:08 Ответить
Ну так цеж не брехня. Так воно і є.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:37 Ответить
Так це каже кожен генсек нато. І це не для кого не новина.
Україна ніколи не вступить-це найбільш реальна історія. Був шанс коли віддавали яо і можно було дотиснути вступ до нато. Але той потяг можливостей пішов назавжди
показать весь комментарий
09.04.2026 19:28 Ответить
Коли віддавали ядерну зброю, треба було вигнати чорноморський флот рашки із Севастополя.
09.04.2026 20:54
показать весь комментарий
09.04.2026 20:54 Ответить
Тромб дискредитував НАТО. А без американських ядерних сил стримування цей альянс нежиттєздатний.
На даний момент НАТО, як той рашистський проєкт "ОДКБ" - надбудова є, а солідарної участі у ******** війнах країн-учасниць блоку - немає.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:29 Ответить
А що там в твоєму НАТО робити,Рютте? Занепокоюватися? Нікчемний фантом.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:29 Ответить
Тю, а то нато нам надо?
НАТО не житедіялние утворення.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:31 Ответить
У Старому Завіті знаходимо відповідник цьому виразу: «Час розкидати і час збирати каміння» (Еккл. 3: 5), - це означає, що все потрібно робити вчасно. На все, свій час!! Не гарячкуйте!!! Це як ****** жити 150 років???
показать весь комментарий
09.04.2026 19:32 Ответить
Так за це ж війна йде. Ну все Пуйло,зливай воду і забирайся за поребрик,тут вже і СРАТО за тебе.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:37 Ответить
Та йдіть ви в дупу сцикуни, разом зі своїм НАТО. Задрали.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:39 Ответить
Шото с морквой напряг пошел по всем направлениям. Точно денег не дадут.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:39 Ответить
Що і требувалось доказати. Україну нікуди не візьмуть поки Україна не виграє війну і не звільнить всю свою землю. А шматок України це вже не країна а якесь непорозуміння. Ху'йло відразу це сказав що заліз в Україну щоб її тримати і нікому не віддати
09.04.2026 19:40
показать весь комментарий
09.04.2026 19:40 Ответить
Трампа каже що ваша НАТА паперовий тигр і нафіг нікому не потрібна
показать весь комментарий
09.04.2026 19:42 Ответить
нато в блищайшее время может не стать, а сегодня это импотент столетний
показать весь комментарий
09.04.2026 19:45 Ответить
... погоджуюся з дописувачем ,тоді коли віддавали ядерну зброю, треба було відстоювати інтереси України, та вести переговори про вступ до НАТО, але кучмо думало лише про власні кишені.
Тому сьогодні і спостерігаємо розграбовану ,і частково окуповану країну ...
показать весь комментарий
09.04.2026 19:45 Ответить
Московія коди доступу тоді не віддала, а обслуговування без них....
показать весь комментарий
09.04.2026 20:42 Ответить
Сто разів казав, є домовленності, ніхто нас в ЕС та НАТО не пустить. Це реальність, про яку іноді Трамп натякає, ну це як ЕС та Турція.
09.04.2026 19:49
показать весь комментарий
09.04.2026 19:49 Ответить
...Україні мабуть туде вже і не потрібно!!!
показать весь комментарий
09.04.2026 19:49 Ответить
Сами попросите.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:50 Ответить
"Україна швидко не вступить у НАТО, - Рютте".
Все залежить від вибору народу: якщо другий раз ступлять на одні ті самі граблі- то так.
Та, ще з такими зигзагами за останні 20 років: вперед до Заходу- назад - вперед до Заходу- назад.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:52 Ответить
Так Україна ніколи не вступить до НАТО ,навіщо НАТО зайві проблеми їм простіше і дешевше побудувати "залізну завісу " по колишньому кордону СССР ,ніж приймати до свого складу країну в якій йде війна ,яка невідомо коли і як закінчиться.
09.04.2026 19:57
показать весь комментарий
09.04.2026 19:57 Ответить
Орієнтація на НАТО була помилкою. Помилкою стратегічною.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:01 Ответить
Мрієш про ОДКБ?
показать весь комментарий
09.04.2026 20:43 Ответить
тут три фактори діють: по-перше незрозумілий вибір народу (парламент складають "слугі народу"), по-друге практично всі багаті люди України не є її патріотами (ахмєтов, коломойський, мєдвєдчюк, януковіч, фірташ, новінскій, тімошєнко, і так далі) - і це добре відомо на Заході, по-третє досі діють імперські стандарти в оцінках ризиків безпеки, і ми в цих стандартах не колишня імперія а колишня колонія - відповідно з нами так і розмовляють
09.04.2026 20:02
показать весь комментарий
09.04.2026 20:02 Ответить
100% !
показать весь комментарий
09.04.2026 20:44 Ответить
Ну так. Ми в нату явно не встигаємо )))) Хоч би не пистів. В цей кульгавий на всі ноги нато вже не вірять самі члени і членики. Я навіть не сумніваюся, що Угорщина і пальцем не поворухне при шухері.
09.04.2026 20:03
показать весь комментарий
09.04.2026 20:03 Ответить
Ольгинські (крондштатські) строчат безпередиху... але марно....
показать весь комментарий
09.04.2026 20:32 Ответить
Ната імпотентна, я це багато разів писав, щоб дійшло: ми їм потрібні, в не вони нам
09.04.2026 20:39
показать весь комментарий
09.04.2026 20:39 Ответить
При обкуреному ішаку країна може вступити лише в купу гівна. З цим безтолковим мудаком країна та народ приречені.
09.04.2026 20:44
показать весь комментарий
09.04.2026 20:44 Ответить
 
 