Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не будет решен в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Институте Рональда Рейгана.
Оценка перспектив
"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО можно решить в краткосрочной перспективе. Я также не считаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — это моя объективная оценка", — отметил Рютте.
Что было раньше?
- Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и также будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.
- Кроме того, количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.
К слову, такая риторика Рютте не нова. В марте генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе сейчас не рассматривается как приоритет.
В свою очередь президент Зеленский заявил, что Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО.
Угорщина ?
долбойобів нічого не вчить
єс нам не світить найближчі років тридцять.
то, будемо надалі дрочити на ці мантри від кожної прийдешньої влади?
Згоден цілком і повністю!
Україна ніколи не вступить-це найбільш реальна історія. Був шанс коли віддавали яо і можно було дотиснути вступ до нато. Але той потяг можливостей пішов назавжди
На даний момент НАТО, як той рашистський проєкт "ОДКБ" - надбудова є, а солідарної участі у ******** війнах країн-учасниць блоку - немає.
НАТО не житедіялние утворення.
Тому сьогодні і спостерігаємо розграбовану ,і частково окуповану країну ...
Все залежить від вибору народу: якщо другий раз ступлять на одні ті самі граблі- то так.
Та, ще з такими зигзагами за останні 20 років: вперед до Заходу- назад - вперед до Заходу- назад.