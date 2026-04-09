Україна швидко не вступить у НАТО, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі не буде вирішене найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування з журналістами в Інституті Рональда Рейгана.
Оцінка перспектив
"Я не думаю, що питання членства України в НАТО можна вирішити у короткостроковій перспективі. Я також не вважаю, що це відбудеться політично найближчим часом – це моя об’єктивна оцінка", — зазначив Рютте.
Що раніше?
- Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
- Крім того, кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.
До слова, така риторика Рютте не є новою. У березні генеральний секретар НАТО заявив, що питання членства України в Альянсі зараз не розглядається як пріоритет.
Своєю чергою президент Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від перспективи вступу в НАТО.
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