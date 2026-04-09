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Новини Членство України в НАТО Заява Рютте про членство України в НАТО
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Україна швидко не вступить у НАТО, - Рютте

Рютте каже, що Україна швидко не вступить у НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі не буде вирішене найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування з журналістами в Інституті Рональда Рейгана.

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Оцінка перспектив

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО можна вирішити у короткостроковій перспективі. Я також не вважаю, що це відбудеться політично найближчим часом – це моя об’єктивна оцінка", — зазначив Рютте.

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Що раніше? 

  • Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
  • Крім того, кількість громадян, як вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.

До слова, така риторика Рютте не є новою. У березні генеральний секретар НАТО заявив, що питання членства України в Альянсі зараз не розглядається як пріоритет.

Своєю чергою президент Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від перспективи вступу в НАТО.

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Автор: 

НАТО (7339) Україна (7641) Рютте Марк (731)
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Топ коментарі
+27
Навіщо Україні така імпотентна Організація як НАТО? Вона вже на рівні оон
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09.04.2026 19:20 Відповісти
+15
Теж мені - новина. При зеленому нам це точно не світить, а потім ... НАТО розпадеться.
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09.04.2026 19:21 Відповісти
+14
а Албанію від Камбоджі хто захищати буде ?

Угорщина ?
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09.04.2026 19:26 Відповісти

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