Україна не відмовиться від перспективи вступу в НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є вибором країн-членів Альянсу.
Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
Глава держави зауважив, що угода про припинення війни в України є угодою між США, Україною, Європою і РФ.
"Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО - мати Україну або ні. І наш вибір зроблений", - пояснив Зеленський.
Відмова від членства в НАТО
Президент зауважив, що Україна не йде на вимогу, що вона відмовляється від членства в НАТО, яка була в плані з 28 пунктів.
За його словами, Україна знайшла відповідні аргументи.
"Вони хочуть окремо домовлятися - НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО.
Але все одно це домовленість когось з кимось, а не наша. І я думаю, що це дуже важливо для майбутнього України", - додав Зеленський.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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