Україна не відмовиться від перспективи вступу в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є вибором країн-членів Альянсу.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

Глава держави зауважив, що угода про припинення війни в України є угодою між США, Україною, Європою і РФ.

"Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО - мати Україну або ні. І наш вибір зроблений", - пояснив Зеленський.

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Відмова від членства в НАТО

Президент зауважив, що Україна не йде на вимогу, що вона відмовляється від членства в НАТО, яка була в плані з 28 пунктів.

За його словами, Україна знайшла відповідні аргументи.

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"Вони хочуть окремо домовлятися - НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО.

Але все одно це домовленість когось з кимось, а не наша. І я думаю, що це дуже важливо для майбутнього України", - додав Зеленський.

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Проєкт плану припинення війни

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