Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является выбором стран-членов Альянса.
Об этом он сказал во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
Глава государства отметил, что соглашение о прекращении войны в Украине является соглашением между США, Украиной, Европой и РФ.
"Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - иметь Украину или нет. И наш выбор сделан", - пояснил Зеленский.
Отказ от членства в НАТО
Президент отметил, что Украина не идет на требование, что она отказывается от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.
По его словам, Украина нашла соответствующие аргументы.
"Они хотят отдельно договариваться - НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО.
Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины", - добавил Зеленский.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль