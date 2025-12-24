Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является выбором стран-членов Альянса.

Об этом он сказал во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

Глава государства отметил, что соглашение о прекращении войны в Украине является соглашением между США, Украиной, Европой и РФ.

"Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - иметь Украину или нет. И наш выбор сделан", - пояснил Зеленский.

Отказ от членства в НАТО

Президент отметил, что Украина не идет на требование, что она отказывается от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.

По его словам, Украина нашла соответствующие аргументы.

"Они хотят отдельно договариваться - НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО.

Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины", - добавил Зеленский.

Проект плана прекращения войны

