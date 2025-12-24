РУС
Новости Членство Украины в НАТО
586 13

Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО, - Зеленский

Отказ от членства в НАТО: что говорит Зеленский?

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является выбором стран-членов Альянса.

Об этом он сказал во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

Глава государства отметил, что соглашение о прекращении войны в Украине является соглашением между США, Украиной, Европой и РФ.

"Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - иметь Украину или нет. И наш выбор сделан", - пояснил Зеленский.

Отказ от членства в НАТО

Президент отметил, что Украина не идет на требование, что она отказывается от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.

По его словам, Украина нашла соответствующие аргументы.

"Они хотят отдельно договариваться - НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО.

Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины", - добавил Зеленский.

Проект плана прекращения войны

Автор: 

Зеленский Владимир (23099) НАТО (10588) членство в НАТО (1581)
Топ комментарии
+1
Може хтось пам'ятає який лідер говорив, що не йде куди не запрошують?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
+1
***** на такій варіант не піде. Значить війна ще мінімум 2 роки, добре шо дєнєг дали
показать весь комментарий
24.12.2025 10:52 Ответить
+1
ЯДЕРКА КРАЩА ЗА НАТО!
показать весь комментарий
24.12.2025 10:56 Ответить
Може хтось пам'ятає який лідер говорив, що не йде куди не запрошують?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
Зеленський почав робити протилежні заяви, підписує документи де Україну ніколи не візьмуть в НАТО і тут же робить заяву про те що ми йдемо в НАТО. Або Зеленський свідомо бреше, або він шизофренік.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:56 Ответить
навіщо ти обрав шизофреніка?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:09 Ответить
***** на такій варіант не піде. Значить війна ще мінімум 2 роки, добре шо дєнєг дали
показать весь комментарий
24.12.2025 10:52 Ответить
А за два роки ще підзбирають)
показать весь комментарий
24.12.2025 11:12 Ответить
Ты я вижу адвокатом раши заделалось чмо.Рашу не устроит никакой вариант кроме капитуляции Украины
показать весь комментарий
24.12.2025 10:59 Ответить
ЯДЕРКА КРАЩА ЗА НАТО!
показать весь комментарий
24.12.2025 10:56 Ответить
Тоді москалі не відмовляється від продовження війни
показать весь комментарий
24.12.2025 10:58 Ответить
Они и так от нее не откажутся и прямо об этом заявляют если ты конечно умеешь слушать
показать весь комментарий
24.12.2025 11:00 Ответить
штирлиц тоже изображал из себя непоколебимого патриота. и наш гарант беспощаден к врагам рейха
показать весь комментарий
24.12.2025 10:58 Ответить
Ці заяви України про наміри вступу до НАТО - торпедує усі мирні угоди наперед. Ці заяви дають путіну повод відхиляти усі мирні ініціативи України та США. Зрозуміло, що ці заяви Гаранта робляться не просто так...Можливо це гра на "компроміси" надалі...Але,як на мене,то це навмисні заяви для подовження війни,яка є єдиною перепоною до зміни влади та притягнення до відповідальності купи можновладців за корупційні злочини та Державну зраду.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:10 Ответить
шось забагато цього зеленого лайна у новинах
показать весь комментарий
24.12.2025 11:14 Ответить
 
 