Венгрия, Словакия и США блокируют вступление Украины в НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран-членов, в частности Венгрия, Словакия и США, выступают против членства Украины в Альянсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Кроме вышеупомянутых стран, глава Альянса предположил, что в список могут входить еще несколько союзников. Их несогласие создает практическое препятствие для единогласного голосования, даже несмотря на договоренности Вашингтонского саммита 2024 года.

Варианты безопасности для Украины

Поскольку быстрое вступление в Альянс в настоящее время затруднено, НАТО рассматривает альтернативную модель обеспечения безопасности Украины после завершения войны. Марк Рютте обозначил "три уровня" такой защиты:

способность страны самостоятельно сдерживать агрессора как первый эшелон обороны;

группа европейских стран и Канада, которые готовы оказать прямую военную и политическую поддержку (активную роль здесь играют Великобритания и Франция);

обеспечение стабильности за счет американских ресурсов и политических обязательств.

В настоящее время союзники продолжают обсуждать окончательный вид этого "коллективного пакета гарантий", который должен сделать новую российскую агрессию невозможной или катастрофической для Москвы.

Вступление Украины в НАТО

Один из ключевых стратегических вопросов безопасности Европы и официальная цель украинского государства. Украина конституционно закрепила курс на членство в НАТО в 2019 году.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс.

НАТО подтверждает политику "открытых дверей", но решение о членстве принимается консенсусом всех стран-членов.

Страны Альянса подчеркивают, что:

вступление возможно после завершения активной фазы войны;

Украина должна соответствовать стандартам НАТО в сфере обороны, управления и верховенства права.

В то же время НАТО отменило План действий по членству (ПДЧ) для Украины, что упростило путь к вступлению.

Вступление Украины в НАТО - вопрос "когда", а не "или", но конкретные сроки зависят от завершения войны и политического консенсуса в Альянсе.

