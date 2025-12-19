Венгрия, Словакия и США блокируют вступление Украины в НАТО, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран-членов, в частности Венгрия, Словакия и США, выступают против членства Украины в Альянсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Кроме вышеупомянутых стран, глава Альянса предположил, что в список могут входить еще несколько союзников. Их несогласие создает практическое препятствие для единогласного голосования, даже несмотря на договоренности Вашингтонского саммита 2024 года.
Варианты безопасности для Украины
Поскольку быстрое вступление в Альянс в настоящее время затруднено, НАТО рассматривает альтернативную модель обеспечения безопасности Украины после завершения войны. Марк Рютте обозначил "три уровня" такой защиты:
- способность страны самостоятельно сдерживать агрессора как первый эшелон обороны;
- группа европейских стран и Канада, которые готовы оказать прямую военную и политическую поддержку (активную роль здесь играют Великобритания и Франция);
- обеспечение стабильности за счет американских ресурсов и политических обязательств.
В настоящее время союзники продолжают обсуждать окончательный вид этого "коллективного пакета гарантий", который должен сделать новую российскую агрессию невозможной или катастрофической для Москвы.
Вступление Украины в НАТО
Один из ключевых стратегических вопросов безопасности Европы и официальная цель украинского государства. Украина конституционно закрепила курс на членство в НАТО в 2019 году.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс.
НАТО подтверждает политику "открытых дверей", но решение о членстве принимается консенсусом всех стран-членов.
Страны Альянса подчеркивают, что:
- вступление возможно после завершения активной фазы войны;
- Украина должна соответствовать стандартам НАТО в сфере обороны, управления и верховенства права.
- В то же время НАТО отменило План действий по членству (ПДЧ) для Украины, что упростило путь к вступлению.
Вступление Украины в НАТО - вопрос "когда", а не "или", но конкретные сроки зависят от завершения войны и политического консенсуса в Альянсе.
