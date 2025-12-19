РУС
Венгрия, Словакия и США блокируют вступление Украины в НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран-членов, в частности Венгрия, Словакия и США, выступают против членства Украины в Альянсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Кроме вышеупомянутых стран, глава Альянса предположил, что в список могут входить еще несколько союзников. Их несогласие создает практическое препятствие для единогласного голосования, даже несмотря на договоренности Вашингтонского саммита 2024 года.

Варианты безопасности для Украины

Поскольку быстрое вступление в Альянс в настоящее время затруднено, НАТО рассматривает альтернативную модель обеспечения безопасности Украины после завершения войны. Марк Рютте обозначил "три уровня" такой защиты:

  • способность страны самостоятельно сдерживать агрессора как первый эшелон обороны;
  • группа европейских стран и Канада, которые готовы оказать прямую военную и политическую поддержку (активную роль здесь играют Великобритания и Франция);
  • обеспечение стабильности за счет американских ресурсов и политических обязательств.

В настоящее время союзники продолжают обсуждать окончательный вид этого "коллективного пакета гарантий", который должен сделать новую российскую агрессию невозможной или катастрофической для Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин должен знать: если он попытается снова напасть на Украину – последствия будут разрушительными, - Рютте

Вступление Украины в НАТО

Один из ключевых стратегических вопросов безопасности Европы и официальная цель украинского государства. Украина конституционно закрепила курс на членство в НАТО в 2019 году.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс.

НАТО подтверждает политику "открытых дверей", но решение о членстве принимается консенсусом всех стран-членов.

Страны Альянса подчеркивают, что:

  • вступление возможно после завершения активной фазы войны;
  • Украина должна соответствовать стандартам НАТО в сфере обороны, управления и верховенства права.
  • В то же время НАТО отменило План действий по членству (ПДЧ) для Украины, что упростило путь к вступлению.

Вступление Украины в НАТО - вопрос "когда", а не "или", но конкретные сроки зависят от завершения войны и политического консенсуса в Альянсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не должна менять Конституцию относительно курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский

+9
Союзники рашки блокують
19.12.2025 07:13 Ответить
19.12.2025 07:13 Ответить
+6
19.12.2025 07:20 Ответить
19.12.2025 07:20 Ответить
+3
Задля справедливості, США завжди були проти. Там є домовленності, і давно. Трамп про це прямо натякає.
19.12.2025 07:20 Ответить
19.12.2025 07:20 Ответить
Союзники рашки блокують
19.12.2025 07:13 Ответить
19.12.2025 07:13 Ответить
США блокували цю ідею при усіх президентах. Треба бути чесними та визнати, що ніхто нас там ніколи не чекав, бо вважають, що Україна - ризикова та спірна територія, яка може втягнути НАТО у війну з рашкою.
19.12.2025 08:42 Ответить
19.12.2025 08:42 Ответить
19.12.2025 07:20 Ответить
19.12.2025 07:20 Ответить
Те руде жертиме все що пуйло йому пхатиме гачок добре зачепив компромати такі що не тільки рудому а і поплічникам не поздоровиться коли випливе інформація про них
19.12.2025 08:02 Ответить
19.12.2025 08:02 Ответить
А шо там у ***** на нього є? ''ЗАлатой дождь'' від мАЦковських шлюх? Чи те шо у кацппської мафії бабло брав? Так то ще доказати треба. Чи він нотаріально розписку давав?
19.12.2025 09:09 Ответить
19.12.2025 09:09 Ответить
Задля справедливості, США завжди були проти. Там є домовленності, і давно. Трамп про це прямо натякає.
19.12.2025 07:20 Ответить
19.12.2025 07:20 Ответить
Союзники рашки у війні
19.12.2025 07:29 Ответить
19.12.2025 07:29 Ответить
На скільки я розумію,Штати збираються покидати цей блок)Ну ,а два карлика,колишні союзники Гітлера,і теперішні *****,просто накручують собі ціну.
19.12.2025 07:29 Ответить
19.12.2025 07:29 Ответить
Агенти кремлерейха в дії.
19.12.2025 07:33 Ответить
19.12.2025 07:33 Ответить
Стая товарищей
19.12.2025 07:47 Ответить
19.12.2025 07:47 Ответить
Стая то вовки а це свора псів шавок путі
19.12.2025 08:03 Ответить
19.12.2025 08:03 Ответить
Три ***** із ларця, одинакових з лиця.
19.12.2025 07:52 Ответить
19.12.2025 07:52 Ответить
Ху...лята ху....ла в дії , цікаво що це коштувало ху...лу.
19.12.2025 08:01 Ответить
19.12.2025 08:01 Ответить
Компромати на всіх комуняцько педофільних керівників збирало ще кдб срср а путя має доступ до архівів тим і компроментує
19.12.2025 08:07 Ответить
19.12.2025 08:07 Ответить
ПаРаша-васал китаю, сша-васал ПаРаші
19.12.2025 08:05 Ответить
19.12.2025 08:05 Ответить
19.12.2025 08:51 Ответить
19.12.2025 08:51 Ответить
А в США це тампон блокує, чи конгрес?
19.12.2025 09:05 Ответить
19.12.2025 09:05 Ответить
 
 