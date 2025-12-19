Угорщина, Словаччина та США блокують вступ України до НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кілька країн-членів, зокрема Угорщина, Словаччина та США, виступають проти членства України в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Окрім вищеназваних країн, очільник Альянсу припустив, що до переліку можуть належати ще кілька союзників. Їхня незгода створює практичну перешкоду для одностайного голосування, навіть попри домовленості Вашингтонського саміту 2024 року.

Варіанти безпеки для України

Оскільки швидкий вступ до Альянсу наразі ускладнений, НАТО розглядає альтернативну модель забезпечення безпеки України після завершення війни. Марк Рютте окреслив "три рівні" такого захисту:

здатність країни самостійно стримувати агресора як перший ешелон оборони;

група європейських країн та Канада, які готові надати пряму військову та політичну підтримку (активну роль тут відіграють Велика Британія та Франція);

забезпечення стабільності через американські ресурси та політичні зобов’язання.

Наразі союзники продовжують обговорювати фінальний вигляд цього "колективного пакета гарантій", який має зробити нову російську агресію неможливою або катастрофічною для Москви.

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Вступ України до НАТО

Одне з ключових стратегічних питань безпеки Європи та офіційна мета української держави. Україна конституційно закріпила курс на членство в НАТО у 2019 році.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на пришвидшений вступ до Альянсу.

НАТО підтверджує політику "відкритих дверей", але рішення про членство ухвалюється консенсусом усіх країн-членів.

Країни Альянсу наголошують, що:

вступ можливий після завершення активної фази війни;

Україна має відповідати стандартам НАТО у сфері оборони, управління та верховенства права.

Водночас НАТО скасувало План дій щодо членства (ПДЧ) для України, що спростило шлях до вступу.

Вступ України до НАТО - питання "коли", а не "чи", але конкретні терміни залежать від завершення війни та політичного консенсусу в Альянсі.

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