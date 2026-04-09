Мерц после разговора с Трампом: На данный момент НАТО нечем заменить
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсуждали, в частности, будущее НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
Разговор с Трампом
В частности, Мерц прокомментировал телефонный разговор с президентом США Трампом. По его словам, во время разговора не обсуждалось ни вывод американских войск из Германии, ни ограничение использования военной инфраструктуры.
"Мы также говорили о будущем НАТО. Во время нашего телефонного разговора я предложил ему, чтобы мы еще раз обсудили будущее НАТО перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в начале июня", — рассказал канцлер.
Есть ли альтернатива НАТО?
Он также отметил, что НАТО нечем заменить.
"Этот альянс пока ничем не заменить, и поэтому я очень заинтересован в его сохранении и дальнейшем развитии вместе с американским президентом", – добавил Мерц.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Рано чи пізно Європа це зрозуміє.
Головне, щоб не було ДУЖЕ пізно ...
Зараз НАТО як організація - нуль