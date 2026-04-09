Мерц після розмови з Трампом: Наразі НАТО немає чим замінити

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорювали, зокрема, майбутнє НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

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Розмова з Трампом

Так, Мерц прокоментував телефонну розмову з президентом США Трампом. За його словами, під час розмови не обговорювалося ні виведення американських військ з Німеччини, ні обмеження використання військової інфраструктури.

"Ми також говорили про майбутнє НАТО. Під час нашої телефонної розмови я запропонував йому, щоб ми ще раз обговорили майбутнє НАТО перед самітом НАТО в Анкарі, який відбудеться на початку червня", - розповів канцлер.

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Чи є альтернатива НАТО?

Він також зауважив, що НАТО немає чим замінити.

"Цей альянс наразі немає чим замінити, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку разом з американським президентом", – додав Мерц.

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Що передувало