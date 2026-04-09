Мерц після розмови з Трампом: Наразі НАТО немає чим замінити
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорювали, зокрема, майбутнє НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Розмова з Трампом
Так, Мерц прокоментував телефонну розмову з президентом США Трампом. За його словами, під час розмови не обговорювалося ні виведення американських військ з Німеччини, ні обмеження використання військової інфраструктури.
"Ми також говорили про майбутнє НАТО. Під час нашої телефонної розмови я запропонував йому, щоб ми ще раз обговорили майбутнє НАТО перед самітом НАТО в Анкарі, який відбудеться на початку червня", - розповів канцлер.
Чи є альтернатива НАТО?
Він також зауважив, що НАТО немає чим замінити.
"Цей альянс наразі немає чим замінити, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку разом з американським президентом", – додав Мерц.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
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