Трамп може скоротити американські війська в Європі

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість скорочення американської військової присутності в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

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За інформацією співрозмовника, глава держави обговорює зі своїми радниками варіант часткового виведення військових із європейських країн із поверненням їх до США. Водночас остаточного рішення ще не ухвалено, а відповідні структури не отримували доручень готувати конкретні плани.

Наразі в Європі перебуває понад 80 тисяч американських військовослужбовців. Найбільші контингенти розміщені в Німеччині, Італії, Великій Британії та Іспанії.

Можливе скорочення контингенту

За даними джерел, у команді президента також обговорюють варіант виведення військ із країн, які критикували політику США або не продемонстрували достатньої підтримки. Йдеться про можливе повернення частини підрозділів на територію Сполучених Штатів без їхнього перекидання до інших регіонів.

Водночас конкретні параметри такого скорочення поки не визначені, зокрема не уточнюється чисельність військових, яких це може стосуватися.

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Реакція союзників і питання НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови з Дональдом Трампом наголосив на важливості НАТО та підкреслив, що питання виведення військ із країни не порушувалося. Союзники в Європі уважно стежать за розвитком ситуації, оскільки вона може вплинути на безпекову політику регіону.

"Ніякого рішення з цього приводу ще не ухвалено і Пентагону поки не доручали підготувати конкретні плани", — зазначив співрозмовник агентства.

Раніше Дональд Трамп також заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, що викликало занепокоєння серед партнерів.

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