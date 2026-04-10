НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, - NYT
Помимо того, что американо-израильская война с Ираном серьезно потрясла Ближний Восток и создала значительную нагрузку на мировую экономику, она также усугубила разлад между президентом США Дональдом Трампом и союзниками Вашингтона по НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, и это после того, как американские союзники более года терпели угрозы Трампа вывести США из Альянса, которые начались еще во время его первого срока в Белом доме, пишет NYT.
Подробности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал напряженную встречу с Трампом на этой неделе как "разговор между друзьями". Трамп высказался несколько иначе, заявив, что Альянс, который его "очень разочаровал", не понимает "ничего, если на него не оказывать давление".
Трамп выражает недовольство и тем, что не может захватить Гренландию — автономную территорию союзника по НАТО Дании, несмотря на закулисные переговоры по поводу арктического острова, которые, по словам Белого дома, продвигаются успешно. Трамп снова заставляет европейских лидеров пытаться убедить его "не отказываться" от Европы, даже несмотря на то, что их страны едва справляются с экономическими издержками, связанными с войной США против Ирана.
"Война с Ираном стала трансатлантическим стресс-тестом. Мы не хотим, я не хочу раскола в НАТО", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, признав, что его страна страдает от нарушений на энергетическом рынке, вызванных этим конфликтом.
У НАТО все гут! Карщо - пу сидить під лавкою і не пікає. Навіть думати боїця про напад на " НАТО"
як що, раніше, тому що ***** був проти, то зараз, тому що україна воює в рази сильніше ніж все грьобане нато разом!
це, як мажори зневажали ніщєброда, тому що ми не того статку, а тепер, ці ж мажори сцикують прийняти, тому що ми виявилися крутіше!!!
в рази крутіше!!!
і зі статками у нас все добре!!!
і б'ємося ми на смерть, але не зрадимо!!!
але ж юдоклан........
Європі (звісно крім Орбановщини та Фіцовщини) не стануть поряд і не скажуть: Трампло, пішов ти на йуХ!!! Тобі місце в дурдомі, привязаним до ліжка.