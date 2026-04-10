РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13695 посетителей онлайн
Новости США в НАТО Операция США против Ирана
999 12

НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, - NYT

Война с Ираном превратилась в стресс для Альянса

Помимо того, что американо-израильская война с Ираном серьезно потрясла Ближний Восток и создала значительную нагрузку на мировую экономику, она также усугубила разлад между президентом США Дональдом Трампом и союзниками Вашингтона по НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, и это после того, как американские союзники более года терпели угрозы Трампа вывести США из Альянса, которые начались еще во время его первого срока в Белом доме, пишет NYT.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал напряженную встречу с Трампом на этой неделе как "разговор между друзьями". Трамп высказался несколько иначе, заявив, что Альянс, который его "очень разочаровал", не понимает "ничего, если на него не оказывать давление".

Трамп выражает недовольство и тем, что не может захватить Гренландию — автономную территорию союзника по НАТО Дании, несмотря на закулисные переговоры по поводу арктического острова, которые, по словам Белого дома, продвигаются успешно. Трамп снова заставляет европейских лидеров пытаться убедить его "не отказываться" от Европы, даже несмотря на то, что их страны едва справляются с экономическими издержками, связанными с войной США против Ирана.

"Война с Ираном стала трансатлантическим стресс-тестом. Мы не хотим, я не хочу раскола в НАТО", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, признав, что его страна страдает от нарушений на энергетическом рынке, вызванных этим конфликтом.

Читайте также: Если США действительно хотят выйти из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на ЕС, но ему нужны дополнительные страны, - Зеленский

Автор: 

Европа (2342) Иран (2743) НАТО (10517) Трамп Дональд (7937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Якщо наприклад Туреччина(член НАТО з 1956) надумає атакувати наприклад Аргентину,то НАТО має негайно вступити у війну на її стороні?Руда обізяна розумово обмежена.Воно думає що інтереси є тільки в нього,а хто відмовляється танцювать під його дудку-вороги.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:10 Ответить
+3
Спочатку цей рудий дегенерат обісрався зі своїми митними тарифами, потім обгадив всіх своїх партнерів, в тому числі і по НАТО. Кричав у кожному твіті про вихід США із НАТО, попереджав, що не збирається захищати НАТО та країни Європи. Погрожував захопити Канаду та Гренландію. Нарешті, ні з ким не погоджуючи, не застосовуючи ні 4-ту, ні відповідно 5-ту статті НАТО просто, як останній дебіл зайшов "на кухню з кувалдою і став бити там мух та комарів" - тобто став тупо бомбити Іран. Зрозуміло, що Іран з їхньою КВІР це ублюдки та частина "осі зла". Але чого добились США від своїх атак? Корисного, позитивного - практично нічого. А тепер цей недоумок вимагає, щоб НАТО вписалось за нього в цю авантюру? Дивує тільки одне - чого до цих пір всі разом в
Європі (звісно крім Орбановщини та Фіцовщини) не стануть поряд і не скажуть: Трампло, пішов ти на йуХ!!! Тобі місце в дурдомі, привязаним до ліжка.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:26 Ответить
+2
У НАТО все добре. На них ніхто не нападає і в найближчі років 50 не нападе.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ось яскравий приклад, НАТО всралося і всялися і виявилося зовсім не готовою до ******** війни
показать весь комментарий
10.04.2026 14:05 Ответить
Це тобі ху...до сказало, чи трампонутий
показать весь комментарий
10.04.2026 14:20 Ответить
Васья, ти не в ту стєпь пішов .
У НАТО все гут! Карщо - пу сидить під лавкою і не пікає. Навіть думати боїця про напад на " НАТО"
показать весь комментарий
10.04.2026 15:25 Ответить
Чого твій родич бурят ыстомін ходе по Полтаві з пістолетом?
показать весь комментарий
10.04.2026 15:31 Ответить
Де медведчук? Чого ти його не згадуєш?
показать весь комментарий
10.04.2026 15:32 Ответить
Тобто, сцить, як і у випадку з війною в Україні. Навіть не дивуюся.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:06 Ответить
але, україну туди не приймуть ні в якому разі!!!
як що, раніше, тому що ***** був проти, то зараз, тому що україна воює в рази сильніше ніж все грьобане нато разом!
це, як мажори зневажали ніщєброда, тому що ми не того статку, а тепер, ці ж мажори сцикують прийняти, тому що ми виявилися крутіше!!!
в рази крутіше!!!
і зі статками у нас все добре!!!
і б'ємося ми на смерть, але не зрадимо!!!
але ж юдоклан........
показать весь комментарий
10.04.2026 14:10 Ответить
Трампонутому подобаються тільки диктатори, такі як ху...ло, бульбафюрер та інші недофюрери. Якщо раніше президенти Америки боролися за лідерство та повагу у світі, то трампонутий опустив її за один термін. Скоро всі зрозуміють, що поки трампонутий при владі, на Америку сподіваються можуть тільки диктатори та дрібна шваль типу орбанутого, фіцанутого та їм подібні.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:18 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2026 14:26 Ответить
НАТО.потрібно негайно вигнати США .В іншому випадку можлива висадка американо- рашистського окупаційного контингенту на американських війскових базах на території країн НАТО
показать весь комментарий
10.04.2026 14:43 Ответить
 
 