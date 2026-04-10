НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, - NYT

Помимо того, что американо-израильская война с Ираном серьезно потрясла Ближний Восток и создала значительную нагрузку на мировую экономику, она также усугубила разлад между президентом США Дональдом Трампом и союзниками Вашингтона по НАТО.

пишет NYT.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал напряженную встречу с Трампом на этой неделе как "разговор между друзьями". Трамп высказался несколько иначе, заявив, что Альянс, который его "очень разочаровал", не понимает "ничего, если на него не оказывать давление".

Трамп выражает недовольство и тем, что не может захватить Гренландию — автономную территорию союзника по НАТО Дании, несмотря на закулисные переговоры по поводу арктического острова, которые, по словам Белого дома, продвигаются успешно. Трамп снова заставляет европейских лидеров пытаться убедить его "не отказываться" от Европы, даже несмотря на то, что их страны едва справляются с экономическими издержками, связанными с войной США против Ирана.

"Война с Ираном стала трансатлантическим стресс-тестом. Мы не хотим, я не хочу раскола в НАТО", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, признав, что его страна страдает от нарушений на энергетическом рынке, вызванных этим конфликтом.

Читайте также: Если США действительно хотят выйти из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на ЕС, но ему нужны дополнительные страны, - Зеленский