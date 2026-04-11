Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обеспечение прохода через Ормузский пролив выходит за рамки компетенции НАТО.
Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.
Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО
Как отмечается, этот комментарий Альбареса прозвучал на фоне того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование бездействием НАТО по разблокированию Ормузского пролива.
"НАТО не участвует в этой войне. Нас, союзников, не информировали и с нами не консультировались. Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники высказали такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", — отметил Альбарес.
Позиция Испании
Эти комментарии соответствуют критической позиции Испании в отношении вмешательства США против Ирана, которое страна назвала грубым нарушением международного права. В прошлом месяце левое правительство закрыло свое воздушное пространство для американских самолетов, связанных с войной.
Однако Испания в начале этой недели подписала совместное заявление лидеров, в котором обязалась "содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе".
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
