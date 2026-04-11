Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес

Альбарес о разочаровании Трампа бездействием НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обеспечение прохода через Ормузский пролив выходит за рамки компетенции НАТО.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО

Как отмечается, этот комментарий Альбареса прозвучал на фоне того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование бездействием НАТО по разблокированию Ормузского пролива.

"НАТО не участвует в этой войне. Нас, союзников, не информировали и с нами не консультировались. Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники высказали такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", — отметил Альбарес.

Читайте также: Глава МИД Испании: угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Позиция Испании

Эти комментарии соответствуют критической позиции Испании в отношении вмешательства США против Ирана, которое страна назвала грубым нарушением международного права. В прошлом месяце левое правительство закрыло свое воздушное пространство для американских самолетов, связанных с войной.

Однако Испания в начале этой недели подписала совместное заявление лидеров, в котором обязалась "содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе".

Читайте: НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, — NYT

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Пожиратели вонючего хамона и надаватели притулка портнову и другим украинским коррупционерам думают,что засунув голову в песок смотрятся круто и независимо.
11.04.2026 19:50 Ответить
Чого ти все НАТО? - Трамп як прийшов так і піде а бити горшки всередині союзу це неправильно - окрім Ірану є ше кацапи і Китай
11.04.2026 19:50 Ответить
Ми ні прі чому, голову в пісок і все, куколди іспанські, а те що через ормуз залежить більше 40 відсотків СВІТОВОГО транзиту нафти то звісно їх не чіпає?
11.04.2026 19:53 Ответить
може вони в росії купують, білоруську.
11.04.2026 19:58 Ответить
Испания не любит Израиль. Ну что поделаешь, Любовь зла, не полюбишь козла.
11.04.2026 20:04 Ответить
рудий пердун не узгоджував свою аферу з НАТО, а тепер репетує до всрачки.
11.04.2026 20:08 Ответить
Він і не міг нічого узгоджувати. Бо напад Ізраїля і США на Іран а потім втягування у війну НАТО не прописано в статуті блоку.
11.04.2026 20:17 Ответить
Зараз трампон повторить 11 вересня, 5 стаття і всі воювати в гори Ірану.
11.04.2026 20:01 Ответить
Рязанський сахар? Фуйло спец, допоможе.
11.04.2026 20:13 Ответить
Додав аргументів по є-балу рудого півня. Чому рудий пердун має претензії до НАТО, а не до свого хорошого друга )(уйла московитського?!
11.04.2026 20:05 Ответить
Думаю ту протоку може легко відкрити тюремна роба для Нетаньяху та імпічмент для Трампа ...
11.04.2026 20:07 Ответить
Вірно !!!
11.04.2026 20:21 Ответить
Все вірно. НАТО - оборонний союз. Хіба що Іран напав на США.
Але це вже логіка орди. Поки що не працює в НАТО.
11.04.2026 20:12 Ответить
Хто таке НАТО взагалі? Щоб рота свого відкривати ..
11.04.2026 20:24 Ответить
НАТО відповідає тільки за будівлю,де розташовується керівництво НАТО!!!
11.04.2026 20:50 Ответить
 
 