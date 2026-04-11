Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обеспечение прохода через Ормузский пролив выходит за рамки компетенции НАТО.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО

Как отмечается, этот комментарий Альбареса прозвучал на фоне того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование бездействием НАТО по разблокированию Ормузского пролива.

"НАТО не участвует в этой войне. Нас, союзников, не информировали и с нами не консультировались. Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники высказали такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", — отметил Альбарес.

Читайте также: Глава МИД Испании: угрозы Трампа выйти из НАТО заставляют Европу искать альтернативы

Позиция Испании

Эти комментарии соответствуют критической позиции Испании в отношении вмешательства США против Ирана, которое страна назвала грубым нарушением международного права. В прошлом месяце левое правительство закрыло свое воздушное пространство для американских самолетов, связанных с войной.

Однако Испания в начале этой недели подписала совместное заявление лидеров, в котором обязалась "содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе".

Читайте: НАТО пытается не стать "жертвой" войны Трампа с Ираном, — NYT

Что предшествовало?