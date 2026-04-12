США та Іран не досягли угоди про припинення війни, - Венс
США та Іран не змогли домовитися про довготривале припинення бойових дій.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Є хороша та погана новина
Перемовини тривали 21 годину й ми провели ряд змістовних розмов з іранцями. Це - хороша новина. Утім, погана новина полягає у тому, що ми не досягли угоди", - сказав Венс.
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Він додав, що вважає це "значно гіршою новиною для Ірану, ніж для США". "Тож ми повертаємося до Штатів без угоди", - заявив віцепрезидент.
За словами Венса, іранські переговорники відмовилися пристати на "дуже гнучкі" вимоги США.
"Ми ставилися із розумінням. Президент дав нам вказівки брати участь у перемовинах щиро й зробити найкращу можливу пропозицію, аби домовитися. Ми так і вчинили, однак, на жаль, не змогли досягти прогресу", - зауважив він.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
- У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
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