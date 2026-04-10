Трамп: Впродовж 24 годин стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
Про це він сказав у телефонному інтерв'ю для New York Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Результат перемовин стане відомим упродовж доби
Трампа запитали, чи вважає він, що переговори будуть успішними.
"Ми дізнаємося приблизно за 24 години. Скоро дізнаємось", - відповів глава Білого дому.
Також він заявив, що на американські військові кораблі "завантажують найкращі боєприпаси" для відновлення ударів по Ірану, якщо переговори в Пакистані зазнають невдачі.
"У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо кораблі кращими боєприпасами, кращою зброєю, яку коли-небудь створювали, навіть кращою, ніж та, що ми використовували раніше, а ми тоді рознесли їх вщент", - сказав президент США.
Венс відправився на перемовини
Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном. Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль