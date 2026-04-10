Трамп: Впродовж 24 годин стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю для New York Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Результат перемовин стане відомим упродовж доби

Трампа запитали, чи вважає він, що переговори будуть успішними.

"Ми дізнаємося приблизно за 24 години. Скоро дізнаємось", - відповів глава Білого дому.

Також він заявив, що на американські військові кораблі "завантажують найкращі боєприпаси" для відновлення ударів по Ірану, якщо переговори в Пакистані зазнають невдачі.

"У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо кораблі кращими боєприпасами, кращою зброєю, яку коли-небудь створювали, навіть кращою, ніж та, що ми використовували раніше, а ми тоді рознесли їх вщент", - сказав президент США.

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Венс відправився на перемовини

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном. Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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