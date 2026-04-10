Трамп обурений, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп обурений повідомленнями про те, що Іран стягує плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — краще б це було неправдою, а якщо це так, то їм краще негайно припинити!" - наголосив Трамп.

"Іран виконує дуже погану роботу - дехто навіть сказав би, нечесну - щодо дозволу на проходження нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!" - додав лідер США.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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