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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп обурений, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку

Трамп заявив, що Іран не дотримується угоди: що відомо?

Президент США Дональд Трамп обурений повідомленнями про те, що Іран стягує плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — краще б це було неправдою, а якщо це так, то їм краще негайно припинити!" - наголосив Трамп.

Трамп заявив, що Іран не дотримується угоди: що відомо?

"Іран виконує дуже погану роботу - дехто навіть сказав би, нечесну - щодо дозволу на проходження нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!" - додав лідер США.

Трамп заявив, що Іран не дотримується угоди: що відомо?

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Що передувало?

  • Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
  • Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
  • Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

Також читайте: Іран знову заблокував Ормузьку протоку через удари Ізраїлю

Автор: 

Іран (3601) США (26948) Трамп Дональд (9080) Ормузька протока (262)
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Топ коментарі
+35
Ахах, він обурений! І чому це все сталося?
Під підсумок анекдот:
Трамп помирає і опиняється перед Дияволом. Диявол каже:
- Ти в моєму списку, але в пеклі зараз такий перебір, що немає місця. Однак ти точно маєш залишитися. Давай так: тут є троє людей, які грішили трохи менше за тебе. Я випущу одного з них, а ти займеш його місце. Вибирай сам.
Він підводить Трампа до перших дверей. Там Річард Ніксон. Він стоїть перед величезним басейном, постійно пірнає та виринає з порожніми руками. Це його вічне покарання.
- Ні, - каже Трамп, - я поганий плавець і не збираюся займатися цим весь день.
Біля інших дверей вони бачать Тоні Блера, який величезною кувалдою дробить каміння без перепочинку.
- Теж ні, - бурчить Трамп. - У мене проблеми з плечем, це буде суцільне борошно.
Нарешті, Диявол відчиняє треті двері. Трамп бачить Білла Клінтона, який лежить на підлозі, зовсім голий, а перед ним на колінах Моніка Левінські, займається своєю «знаменитою» справою.
Трамп задоволено киває:
- О, а ось це мені підходить!
Диявол посміхається і каже:
- Моніка, ти вільна!
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10.04.2026 09:06 Відповісти
+18
Да кого цікавлять твої хотєлки рижа стара мавпа. Тромб захотів іранську нафту собі прибрати а в результаті тепер сам буде ірану платити. Пішов по шерсть, а повернувся стрижений.
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10.04.2026 09:22 Відповісти
+14
Шось ці аятоли ні в шо мене не ставлять- Трамп
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10.04.2026 09:06 Відповісти

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