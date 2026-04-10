Трамп обурений, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп обурений повідомленнями про те, що Іран стягує плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Є повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — краще б це було неправдою, а якщо це так, то їм краще негайно припинити!" - наголосив Трамп.
"Іран виконує дуже погану роботу - дехто навіть сказав би, нечесну - щодо дозволу на проходження нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!" - додав лідер США.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
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Під підсумок анекдот:
Трамп помирає і опиняється перед Дияволом. Диявол каже:
- Ти в моєму списку, але в пеклі зараз такий перебір, що немає місця. Однак ти точно маєш залишитися. Давай так: тут є троє людей, які грішили трохи менше за тебе. Я випущу одного з них, а ти займеш його місце. Вибирай сам.
Він підводить Трампа до перших дверей. Там Річард Ніксон. Він стоїть перед величезним басейном, постійно пірнає та виринає з порожніми руками. Це його вічне покарання.
- Ні, - каже Трамп, - я поганий плавець і не збираюся займатися цим весь день.
Біля інших дверей вони бачать Тоні Блера, який величезною кувалдою дробить каміння без перепочинку.
- Теж ні, - бурчить Трамп. - У мене проблеми з плечем, це буде суцільне борошно.
Нарешті, Диявол відчиняє треті двері. Трамп бачить Білла Клінтона, який лежить на підлозі, зовсім голий, а перед ним на колінах Моніка Левінські, займається своєю «знаменитою» справою.
Трамп задоволено киває:
- О, а ось це мені підходить!
Диявол посміхається і каже:
- Моніка, ти вільна!