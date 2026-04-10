Трамп возмущен тем, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп возмущён сообщениями о том, что Иран взимает плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Есть сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив — лучше бы это было неправдой, а если это так, то им лучше немедленно прекратить!" — подчеркнул Трамп.
"Иран выполняет очень плохую работу — некоторые даже сказали бы, нечестную — в отношении разрешения на прохождение нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое мы заключили!" — добавил лидер США.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
- В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.
Під підсумок анекдот:
Трамп помирає і опиняється перед Дияволом. Диявол каже:
- Ти в моєму списку, але в пеклі зараз такий перебір, що немає місця. Однак ти точно маєш залишитися. Давай так: тут є троє людей, які грішили трохи менше за тебе. Я випущу одного з них, а ти займеш його місце. Вибирай сам.
Він підводить Трампа до перших дверей. Там Річард Ніксон. Він стоїть перед величезним басейном, постійно пірнає та виринає з порожніми руками. Це його вічне покарання.
- Ні, - каже Трамп, - я поганий плавець і не збираюся займатися цим весь день.
Біля інших дверей вони бачать Тоні Блера, який величезною кувалдою дробить каміння без перепочинку.
- Теж ні, - бурчить Трамп. - У мене проблеми з плечем, це буде суцільне борошно.
Нарешті, Диявол відчиняє треті двері. Трамп бачить Білла Клінтона, який лежить на підлозі, зовсім голий, а перед ним на колінах Моніка Левінські, займається своєю «знаменитою» справою.
Трамп задоволено киває:
- О, а ось це мені підходить!
Диявол посміхається і каже:
- Моніка, ти вільна!
Трамп, звичайно, пропускав би танкери безплатно ? У Трампа все безплатно...
Ай-я-яй. Шахрая обдурили. Сів грати в карти, а виявилося що є ще кращі шулери. І ще ця мавпа хоче підписати таку ж угоду з Ху'йлом по Україні.