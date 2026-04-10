Трамп возмущен тем, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп возмущён сообщениями о том, что Иран взимает плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Есть сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив — лучше бы это было неправдой, а если это так, то им лучше немедленно прекратить!" — подчеркнул Трамп.

"Иран выполняет очень плохую работу — некоторые даже сказали бы, нечестную — в отношении разрешения на прохождение нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое мы заключили!" — добавил лидер США.

Читайте также: Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитого отца

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа.

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие.

Читайте также: Иран вновь заблокировал Ормузский пролив из-за ударов Израиля