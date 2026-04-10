Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитого отца
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении страны добиваться возмездия за погибших в войне и за своего отца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN со ссылкой на заявление, которое приписывают иранскому лидеру после объявления о прекращении огня.
По его словам, Иран не отказывается от своих позиций и готов требовать компенсацию за нанесенный ущерб. Также он подчеркнул, что страна намерена вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.
Заявления об ответе и позиции Ирана
Хаменеи призвал арабские государства Персидского залива с осторожностью относиться к "ложным обещаниям" и отметил, что Тегеран ожидает от них четкой позиции. Он подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но не откажется от своих прав и рассматривает союзные силы как единый фронт.
"Мы непременно будем требовать компенсации за каждый нанесенный ущерб, а также за кровь мучеников и компенсации раненым этой войны", - говорится в заявлении.
Реакция США и дальнейшие шаги
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся вблизи Ирана до достижения полноценного соглашения. По его словам, присутствие сил США сохранится до момента, когда договоренности будут окончательно согласованы.
Ситуация в регионе остается напряженной, несмотря на объявленное прекращение огня.
Белый дом подтвердил подготовку переговоров между США и Ираном, которые должны состояться в ближайшие выходные в Пакистане.
Вже три тижні, як віртуальний аятолла говорить виключно ротами КВІРу.
Так що, "робить заяви" не приходячи до тями.
******** Іран - срана радикалістична клоака. А прямо зараз ще й в хлам розбомблена.
Знищено 3 тисячі топ--посадовців КВІР, Басідж, поліції.
Знищено все, що може слугувати виробництву ракет та важкої зброї, включно з сталевим, алюмінієвим та хімічним виробництвом.
А пам'ятники колишньої Персидської цивілізації залишилися. Туристам майбутнього буде цікаво.
П.С. Ну Ірак теж вигріб за любов до війн та ракети.
У нас теж набралася ціла купа приводів, для "помсти"...
Бо з трубкою апарату штучного дихання у розвороченому гризлі важкувато робити заяви.
вбивство його старого пердуна ВЖЕ БУЛО ВІДПЛАТОЮ за тисячі (або навіть і десятки тисяч), кого вбив той маразматик!!