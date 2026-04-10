Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убитого отца

Сын Хаменеи пообещал отомстить

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении страны добиваться возмездия за погибших в войне и за своего отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN со ссылкой на заявление, которое приписывают иранскому лидеру после объявления о прекращении огня.

По его словам, Иран не отказывается от своих позиций и готов требовать компенсацию за нанесенный ущерб. Также он подчеркнул, что страна намерена вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

Заявления об ответе и позиции Ирана

Хаменеи призвал арабские государства Персидского залива с осторожностью относиться к "ложным обещаниям" и отметил, что Тегеран ожидает от них четкой позиции. Он подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но не откажется от своих прав и рассматривает союзные силы как единый фронт.

"Мы непременно будем требовать компенсации за каждый нанесенный ущерб, а также за кровь мучеников и компенсации раненым этой войны", - говорится в заявлении.

Реакция США и дальнейшие шаги

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся вблизи Ирана до достижения полноценного соглашения. По его словам, присутствие сил США сохранится до момента, когда договоренности будут окончательно согласованы.

Ситуация в регионе остается напряженной, несмотря на объявленное прекращение огня.

Белый дом подтвердил подготовку переговоров между США и Ираном, которые должны состояться в ближайшие выходные в Пакистане.

Иран (2743) Хаменеи (49) Ормузский пролив (66)
Він син злочинця. Тому його слова про помсту це як грабіжник якого піймали лякає всіх страшною помстою. Йде він кабану в сраку.
10.04.2026 00:35 Ответить
А ти не вважаєш, що, в даному випадку, помста стосується і його самого, та Ірану, взагалі?. Візьмемо Україну. Що поганого зробила вона Ірану? А питання зі збитим літаком, до цих пір, не вирішене... А "шахєди", над Україною? А іранські інструктори, на Чауді, та в Приморську-Ахтарському? А десятки ракет, і сотні тисяч снарядів, перекинуті в Росію, через Каспій?
У нас теж набралася ціла купа приводів, для "помсти"...
10.04.2026 05:51 Ответить
"вивести управління Ормузькою протокою на новий рівень" - це під прицілом ракет та дронів з узбережжя брати данину з кожного судна що проходить протокою. Можно нічого не сіяти, не збирати і не виробяти, просто купляти за отримані гроші. Апофігєй перської цивілізації.
10.04.2026 05:03 Ответить
Так він же наче поранений важко лежить чи хворий?
10.04.2026 00:21 Ответить
А хто ж заважає писати заяви від його імені?
Вже три тижні, як віртуальний аятолла говорить виключно ротами КВІРу.
10.04.2026 01:11 Ответить
Він у комі!
Так що, "робить заяви" не приходячи до тями.
10.04.2026 09:17 Ответить
i це правильна позицiя. Я не дуже люблю слово помста. Але сьогодення вимагае саме цього.
10.04.2026 00:22 Ответить
розумiю i поважаю Вашу думку. Проте iсторiя Iрану захоплива.
10.04.2026 00:41 Ответить
Для мульфільмів про Аладдіна.

******** Іран - срана радикалістична клоака. А прямо зараз ще й в хлам розбомблена.
10.04.2026 01:09 Ответить
я старий фiзик. В хлам це не правда. Щодо раликалiв, згоден.
10.04.2026 01:12 Ответить
За 4 тижні знищено 60 тисяч цілей.

Знищено 3 тисячі топ--посадовців КВІР, Басідж, поліції.
Знищено все, що може слугувати виробництву ракет та важкої зброї, включно з сталевим, алюмінієвим та хімічним виробництвом.

А пам'ятники колишньої Персидської цивілізації залишилися. Туристам майбутнього буде цікаво.
10.04.2026 01:35 Ответить
Дякую. Хочу бути туристом майбутнього.
10.04.2026 02:00 Ответить
Алладін жив у Багдаді. Це Ірак, а не Іран... І він був, умовно, "арабомовним", а не іранцем... А це навіть різні мовні групи...
10.04.2026 05:42 Ответить
Тоді казка про 1001 бомбу. 😁

П.С. Ну Ірак теж вигріб за любов до війн та ракети.
10.04.2026 08:33 Ответить
з геополiтичноi точки зору вони з кацапами партнери. Все решта похiдна. Китай i тут i там.
10.04.2026 08:23 Ответить
Я зовсім не те питав...
10.04.2026 08:28 Ответить
Трамп тєрпіла кончена ))
10.04.2026 00:23 Ответить
А хтось бачив цього сина, який щось постійно "заявляє"?

Бо з трубкою апарату штучного дихання у розвороченому гризлі важкувато робити заяви.
10.04.2026 01:06 Ответить
Ага... "Салавей-разбойник-ХХІ ст". На Сході , у стародавні часи, люди були дуже забобонні. Тому, називаючи якесь "зло", вони вживали "евфемізми", щоб не накликать його, на себе... Наприклад, про розбійників казали, як про "перерізаючих дороги"...
10.04.2026 07:30 Ответить
ПУСТЬ ВЕНСА @БНИТ !) И ОРБАНА С СИЯРТО В ПРИДАЧУ БО ИХ ТРАМП ЛЮБИТ !)
10.04.2026 05:36 Ответить
Памстіться чи відплатити ? Гей, Цензоре !
10.04.2026 09:06 Ответить
тряпкоголовий трохи попутав...
вбивство його старого пердуна ВЖЕ БУЛО ВІДПЛАТОЮ за тисячі (або навіть і десятки тисяч), кого вбив той маразматик!!
10.04.2026 09:19 Ответить
 
 