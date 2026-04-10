Верховний лідер Ірану пообіцяв помститься за вбитого батька

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про намір країни домагатися відплати за загиблих у війні та свого батька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN із посиланням на заяву, яку приписують іранському лідеру після оголошення припинення вогню.

За його словами, Іран не відмовляється від своїх позицій і готовий вимагати компенсацію за завдані збитки. Також він наголосив, що країна має намір вивести управління Ормузькою протокою на новий рівень.

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Заяви про відповідь і позицію Ірану

Хаменеї закликав арабські держави Перської затоки з обережністю ставитися до "хибних обіцянок" та зазначив, що Тегеран очікує від них чіткої позиції. Він підкреслив, що Іран не прагне війни, але не відмовиться від своїх прав і розглядає союзні сили як єдиний фронт.

"Ми неодмінно вимагатимемо компенсації за кожну завдану шкоду, а також кривавої ціни мучеників та компенсації пораненим цієї війни", – йдеться у заяві.

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Реакція США та подальші кроки

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові залишатимуться поблизу Ірану до досягнення повноцінної угоди. За його словами, присутність сил США збережеться до моменту, коли домовленості будуть остаточно узгоджені.

Ситуація навколо регіону залишається напруженою, попри оголошене припинення вогню.

Білий дім підтвердив підготовку переговорів між США та Іраном, які мають відбутися найближчими вихідними в Пакистані.

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