Реакція на перемир’я у війні з Іраном: індекс Дубая підскочив до найвищого рівня за понад 10 років

Фондовий індекс Дубая показав найвищий приріст за понад десять років після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню.

Цей конфлікті катастрофічно вплинув на ринки країн Перської затоки та загрожував енергетичній інфраструктурі регіону, повідомляє Bloomberg.

Загальний індекс фінансового ринку Дубая зріс на 8,5%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком з грудня 2014 року. Наразі інвестори сконцентрувалися на вкладеннях у акції нерухомості та банків після тижнів нестабільності, спричиненої війною.

Акції Абу-Дабі також показали зростання, а індекс ADX General піднявся на 3,5%, що є найбільшим приростом з березня 2024 року.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між США та Іран можуть відбутися найближчим часом у Пакистані. Американський лідер повідомив, що до переговорного процесу можуть долучитися ключові представники його команди, зокрема Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Джей Ді Венс.

Раніше Трамп зазначав, що США погодилися тимчасово утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки на два тижні.