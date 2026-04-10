Трамп: В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли достичь договоренности с Ираном.

Об этом он сказал в телефонном интервью для New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Результат переговоров станет известен в течение суток

Трампа спросили, считает ли он, что переговоры будут успешными.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", — ответил глава Белого дома.

Также он заявил, что на американские военные корабли "загружают лучшие боеприпасы" для возобновления ударов по Ирану, если переговоры в Пакистане закончатся неудачей.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали, даже лучшим, чем то, которое мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в щепки", - сказал президент США.

Венс отправился на переговоры

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном. Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

