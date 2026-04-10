Трамп: В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли достичь договоренности с Ираном.
Об этом он сказал в телефонном интервью для New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Результат переговоров станет известен в течение суток
Трампа спросили, считает ли он, что переговоры будут успешными.
"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", — ответил глава Белого дома.
Также он заявил, что на американские военные корабли "загружают лучшие боеприпасы" для возобновления ударов по Ирану, если переговоры в Пакистане закончатся неудачей.
"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали, даже лучшим, чем то, которое мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в щепки", - сказал президент США.
Венс отправился на переговоры
Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном. Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Пакистане идут переговоры со щепками.
Иранцы нагнетают.
Понимают, что Трампу нужны переговоры, чтобы выйти из ловушки, и требуют обещанного.
Галибаф - спикер парламента и один из двух главных переговорщиков Ирана. Опубликовал следующий пост в соцсети Х:
"Два условия, из взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров",- написал он.
Переговоры должны пройти (начаться) завтра в Исламабаде.