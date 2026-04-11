Делегації США та Ірану прибули до Пакистану на мирні переговори
Делегації США та Ірану вже прибули до Пакистану, де в суботу заплановано проведення мирних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.
Деталі
Як зазначається, вночі до Ісламабада прибули іранські переговірники на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом-Багером Галібафом та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.
Американська делегація приземлилася у Пакистані у суботу вранці. Її очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, до її складу входять також спеціальний посланець президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Напередодні переговорів спікер іранського парламенту назвав дві умови укладення мирної угоди - припинення вогню в Лівані та розморожування іранських активів. За словами іранської сторони, обидві ці умови були частиною попередньої угоди, досягнутої на початку цього тижня.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
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Це вже якесь де-жавю.
Як вбачається, результатом цих перемовин стане повна невизначеність, що плавно перейде у "процес" з продовженням бойових дій.
Як і стосовно війни між Україною та рашистською пітьмою:
@ "Як тільки намічається черговий раунд шизи та цирку для одного глядача (Трампа), так відразу "скоро мир", "мир ще ніколи не був таким близьким", "угода близько" та інші беззмістовні фрази.
А що по факту? "Добровільний вихід" ЗСУ з Донеччини в обмін ні на що, просто для "продовження перемовин"?
З попередніх раундів, які тривали рік, було позначено наступні невирішені питання:
-- статус інших територій, де ведуться бойові дії (Запорізька, Херсонська, Харківська, Сумська та Дніпровська області);
- відсутність гарантій безпеки;
- відсутність розуміння щодо виплат репарацій;
- відсутність гарантій щодо незняття санкцій з агресора відразу після "угоди";
- обмін всіх на всіх;
- повернення всіх цивільних з полону (деякі там знаходяться з 2014-15 років ще);
- повернення всіх викрадених дітей;
- статус та робота ЗАЕС на українську енергосистему.
Чи суттєво просунулося вирішення цих питань? Аж ніяк.
На НУЛЬ цілих НУЛЬ десятих просунулося.
Тому слід відноситись до цих гучних фраз, як до фонового шуму. Бо вирішено нічого не буде ще досить довго. І причини тут у відкритій допомозі Тромба *******.
Це все є реальність, яку диктують факти."
Тому думаю «дижей» буде ублажати аятол дискотекою з блекджеком і шльондрами.