Делегації США та Ірану прибули до Пакистану на мирні переговори

Делегації США та Ірану вже прибули до Пакистану, де в суботу заплановано проведення мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

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Як зазначається, вночі до Ісламабада прибули іранські переговірники на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом-Багером Галібафом та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.

Американська делегація приземлилася у Пакистані у суботу вранці. Її очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, до її складу входять також спеціальний посланець президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Напередодні переговорів спікер іранського парламенту назвав дві умови укладення мирної угоди - припинення вогню в Лівані та розморожування іранських активів. За словами іранської сторони, обидві ці умови були частиною попередньої угоди, досягнутої на початку цього тижня.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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