Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Делегации США и Ирана уже прибыли в Пакистан, где в субботу запланировано проведение мирных переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Детали

Как отмечается, ночью в Исламабад прибыли иранские переговорщики во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

Американская делегация приземлилась в Пакистане в субботу утром. Ее возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав входят также специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне переговоров спикер иранского парламента назвал два условия заключения мирного соглашения - прекращение огня в Ливане и размораживание иранских активов. По словам иранской стороны, оба эти условия были частью предварительного соглашения, достигнутого в начале этой недели.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Будуть впихувати ***********?
11.04.2026 10:13 Ответить
Для успішних перемовин Вітьку і зятьку попередньо потрібно омусульманитись і на камеру показати обрізані причандали.
11.04.2026 10:25 Ответить
Знову від США ріелтор і зять?
Це вже якесь де-жавю.
Як вбачається, результатом цих перемовин стане повна невизначеність, що плавно перейде у "процес" з продовженням бойових дій.

Як і стосовно війни між Україною та рашистською пітьмою:

@ "Як тільки намічається черговий раунд шизи та цирку для одного глядача (Трампа), так відразу "скоро мир", "мир ще ніколи не був таким близьким", "угода близько" та інші беззмістовні фрази.
А що по факту? "Добровільний вихід" ЗСУ з Донеччини в обмін ні на що, просто для "продовження перемовин"?

З попередніх раундів, які тривали рік, було позначено наступні невирішені питання:
-- статус інших територій, де ведуться бойові дії (Запорізька, Херсонська, Харківська, Сумська та Дніпровська області);
- відсутність гарантій безпеки;
- відсутність розуміння щодо виплат репарацій;
- відсутність гарантій щодо незняття санкцій з агресора відразу після "угоди";
- обмін всіх на всіх;
- повернення всіх цивільних з полону (деякі там знаходяться з 2014-15 років ще);
- повернення всіх викрадених дітей;
- статус та робота ЗАЕС на українську енергосистему.

Чи суттєво просунулося вирішення цих питань? Аж ніяк.
На НУЛЬ цілих НУЛЬ десятих просунулося.

Тому слід відноситись до цих гучних фраз, як до фонового шуму. Бо вирішено нічого не буде ще досить довго. І причини тут у відкритій допомозі Тромба *******.
Це все є реальність, яку диктують факти."
11.04.2026 10:33 Ответить
Будуть впихувати ***********?
11.04.2026 10:13 Ответить
Ну там Венс же є?
Тому думаю «дижей» буде ублажати аятол дискотекою з блекджеком і шльондрами.
11.04.2026 10:27 Ответить
Відкриваєте Ормуз - розморожують активи.
11.04.2026 10:17 Ответить
Аятоли висунули вимогу спочатку розморозка всіх активів, зняття санкцій і виведення американських військ а потім вони вже сядуть за стіл переговорів перемовлятися про все інше
11.04.2026 10:22 Ответить
Саме цікаве це те що точно такі ж вимоги Ху'йло і Тромб висувають до України. Мовляв спочатку Україна капітулює, виводить свої війська з дамбасу, з Сосії знімають санкції а потім вже будуть вестися переговори про остальну Україну. Ну тепер цікаво подивитися на америкосів яка їм отвєточка прилетіла
11.04.2026 10:50 Ответить
Долар воює краще за Петріот. Війська треба відвести. Потім відкривайте Ормуз. А вже потім зняття санкцій та розморозка активів.
Мені взагалі незрозуміло, навіщо треба було атакувати режим, проти якого почались протести? Продовжуйте давити фінансово - і він сам впаде, як колись СССР. Розробка ядерної зброї - дороге задоволення, а при роздутому ВПК і низьких цінах на нафту - непідйомне. А тепер, США обісрались, як військова потуга, ціни на нафту зросли і невідомо коли впадуть і іранське суспільство більш об'єднане ніж до війни.
11.04.2026 10:56 Ответить
Саме цікаве що іран відмовився від долара і бере за нафту в Євро. Так що долар вже не править світом. І Тромбику вже щоб пройти цією протокою потрібно не тільки поцілувати дупу аятол, а ще й обміняти свої долари на Євро і заплатити аятолам данину в Євро. Ай да Тромб многохадовачнік, ай да маладец, всіх переграв
11.04.2026 11:11 Ответить
А ще якщо Європа введе проти Тромба санкції і заборонить продавати йому Євро то Тромб буде просто смоктати у самого себе. А якщо ще весь світ відмовиться від долара то, вмиканням печатного станка Тромб не вирішить проблеми гамерики і не закриє держборг сша. Доречі Франція вже вивезла зі сша свої золотовалютні резерви на всікий випадок подалі від Тромба і його шизіків
11.04.2026 11:30 Ответить
Вітьок і зятьок будуть в дупу лизати аятол і благати щоб Тромбу теж платили за прохід кораблів через протоку бо так не чесно і рижий Додік-всіїпереможець грустіт
11.04.2026 10:20 Ответить
Для успішних перемовин Вітьку і зятьку попередньо потрібно омусульманитись і на камеру показати обрізані причандали.
11.04.2026 10:25 Ответить
Бажано обрізати по саму шию
11.04.2026 10:34 Ответить
Рыжий-Ап поправляет здоровье шавкам своим.
11.04.2026 10:29 Ответить
Сподіваюся, пи*дитися почнуть ще там. І добре було б одразу в аеропорту. І в цьому разі я уболіватиму і за одних, і за інших.
11.04.2026 10:23 Ответить
Ізраїль є злом і прокляттям для людства. Тоді як у Ісламабаді тривають мирні переговори, у Лівані чиниться геноцид. Ізраїль вбиває мирних громадян: спершу Ґаза, потім Іран, а тепер Ліван, і це кровопролиття триває без упину, - міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф.


«Я сподіваюся і молюся, щоб люди, які створили цю ракову державу на палестинській землі, аби позбутися європейських євреїв, горіли в пеклі».

ℹ️ Хаваджа Мухаммад Асіф - федеральний міністр оборони в пакистанському уряді Шахбаза Шаріфа - головного посередника між Іраном та США з Ізраїлем.
11.04.2026 10:25 Ответить
Пізніше пост було видалено.
11.04.2026 10:28 Ответить
Поштовх для створення цієї "ракової держави" зробив оберштурмбанфюрер сс Адольф Ейхман, налагодивши культурне переселення євреїв з 3 рейху до Палестини. Прокляття йому. Наші земляки Бен Гуріон і Голда Меір приїхали тими переселенцями керувати на усе готове.
11.04.2026 11:06 Ответить
Знову від США ріелтор і зять?
Це вже якесь де-жавю.
Як вбачається, результатом цих перемовин стане повна невизначеність, що плавно перейде у "процес" з продовженням бойових дій.

Як і стосовно війни між Україною та рашистською пітьмою:

@ "Як тільки намічається черговий раунд шизи та цирку для одного глядача (Трампа), так відразу "скоро мир", "мир ще ніколи не був таким близьким", "угода близько" та інші беззмістовні фрази.
А що по факту? "Добровільний вихід" ЗСУ з Донеччини в обмін ні на що, просто для "продовження перемовин"?

З попередніх раундів, які тривали рік, було позначено наступні невирішені питання:
-- статус інших територій, де ведуться бойові дії (Запорізька, Херсонська, Харківська, Сумська та Дніпровська області);
- відсутність гарантій безпеки;
- відсутність розуміння щодо виплат репарацій;
- відсутність гарантій щодо незняття санкцій з агресора відразу після "угоди";
- обмін всіх на всіх;
- повернення всіх цивільних з полону (деякі там знаходяться з 2014-15 років ще);
- повернення всіх викрадених дітей;
- статус та робота ЗАЕС на українську енергосистему.

Чи суттєво просунулося вирішення цих питань? Аж ніяк.
На НУЛЬ цілих НУЛЬ десятих просунулося.

Тому слід відноситись до цих гучних фраз, як до фонового шуму. Бо вирішено нічого не буде ще досить довго. І причини тут у відкритій допомозі Тромба *******.
Це все є реальність, яку диктують факти."
показать весь комментарий
11.04.2026 10:33 Ответить
сподіваюсь вони досягнуть миру, бо ця війна є досить дорогою для нас
11.04.2026 10:37 Ответить
за прибулом завжди буває відбуток...
11.04.2026 10:56 Ответить
США представлені хлопчиками для биття
11.04.2026 10:57 Ответить
з народженням вас!
11.04.2026 11:02 Ответить
Спасибі! Банять
11.04.2026 11:05 Ответить
лютують!
11.04.2026 11:07 Ответить
Не те слово! - пресинг по всьому полю
11.04.2026 11:12 Ответить
Валерій Васильович Лобановський все за те знав - результат на таблі тоді був!
11.04.2026 11:23 Ответить
Так - результат на табло - в боксі теж
11.04.2026 11:25 Ответить
