Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры

Делегации США и Ирана уже прибыли в Пакистан, где в субботу запланировано проведение мирных переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Детали

Как отмечается, ночью в Исламабад прибыли иранские переговорщики во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

Американская делегация приземлилась в Пакистане в субботу утром. Ее возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав входят также специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне переговоров спикер иранского парламента назвал два условия заключения мирного соглашения - прекращение огня в Ливане и размораживание иранских активов. По словам иранской стороны, оба эти условия были частью предварительного соглашения, достигнутого в начале этой недели.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

