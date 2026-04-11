Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры
Делегации США и Ирана уже прибыли в Пакистан, где в субботу запланировано проведение мирных переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Детали
Как отмечается, ночью в Исламабад прибыли иранские переговорщики во главе со спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.
Американская делегация приземлилась в Пакистане в субботу утром. Ее возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав входят также специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Накануне переговоров спикер иранского парламента назвал два условия заключения мирного соглашения - прекращение огня в Ливане и размораживание иранских активов. По словам иранской стороны, оба эти условия были частью предварительного соглашения, достигнутого в начале этой недели.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Тому думаю «дижей» буде ублажати аятол дискотекою з блекджеком і шльондрами.
Мені взагалі незрозуміло, навіщо треба було атакувати режим, проти якого почались протести? Продовжуйте давити фінансово - і він сам впаде, як колись СССР. Розробка ядерної зброї - дороге задоволення, а при роздутому ВПК і низьких цінах на нафту - непідйомне. А тепер, США обісрались, як військова потуга, ціни на нафту зросли і невідомо коли впадуть і іранське суспільство більш об'єднане ніж до війни.
«Я сподіваюся і молюся, щоб люди, які створили цю ракову державу на палестинській землі, аби позбутися європейських євреїв, горіли в пеклі».
ℹ️ Хаваджа Мухаммад Асіф - федеральний міністр оборони в пакистанському уряді Шахбаза Шаріфа - головного посередника між Іраном та США з Ізраїлем.
Це вже якесь де-жавю.
Як вбачається, результатом цих перемовин стане повна невизначеність, що плавно перейде у "процес" з продовженням бойових дій.
Як і стосовно війни між Україною та рашистською пітьмою:
@ "Як тільки намічається черговий раунд шизи та цирку для одного глядача (Трампа), так відразу "скоро мир", "мир ще ніколи не був таким близьким", "угода близько" та інші беззмістовні фрази.
А що по факту? "Добровільний вихід" ЗСУ з Донеччини в обмін ні на що, просто для "продовження перемовин"?
З попередніх раундів, які тривали рік, було позначено наступні невирішені питання:
-- статус інших територій, де ведуться бойові дії (Запорізька, Херсонська, Харківська, Сумська та Дніпровська області);
- відсутність гарантій безпеки;
- відсутність розуміння щодо виплат репарацій;
- відсутність гарантій щодо незняття санкцій з агресора відразу після "угоди";
- обмін всіх на всіх;
- повернення всіх цивільних з полону (деякі там знаходяться з 2014-15 років ще);
- повернення всіх викрадених дітей;
- статус та робота ЗАЕС на українську енергосистему.
Чи суттєво просунулося вирішення цих питань? Аж ніяк.
На НУЛЬ цілих НУЛЬ десятих просунулося.
Тому слід відноситись до цих гучних фраз, як до фонового шуму. Бо вирішено нічого не буде ще досить довго. І причини тут у відкритій допомозі Тромба *******.
Це все є реальність, яку диктують факти."