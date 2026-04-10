Трамп: У Ирана нет козырей, кроме шантажа закрытием водных путей

Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Пакистане заявил, что у Тегерана "нет козырей".

"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это переговоры!", – заявил президент США.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Топ комментарии
+12
І що ти їм зробиш, рудий невдаха?
10.04.2026 22:35 Ответить
+9
Трампон в одній фразі сам себе обісрав, навіть не виймаючи ×уйловський хрін з рота.
10.04.2026 22:37 Ответить
+5
А этого мало?
10.04.2026 22:36 Ответить
І що ти їм зробиш, рудий невдаха?
10.04.2026 22:35 Ответить

Gen. Jack Keane discusses US-Iran peace talks amidst Strait of Hormuz stalemate
10.04.2026 22:39 Ответить
А этого мало?
10.04.2026 22:36 Ответить
Трампон в одній фразі сам себе обісрав, навіть не виймаючи ×уйловський хрін з рота.
10.04.2026 22:37 Ответить
Відео з острова епштейна все ближче 🤣🤣🤣
10.04.2026 22:37 Ответить
Так це і є його основний козир, ідіот ти старий😂
10.04.2026 22:40 Ответить
В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів. Отже, в Ірану Є козир!
10.04.2026 22:40 Ответить
"Люди не розуміють": американський генерал розповів, як армія США "відкриє" Ормузьку протоку
"Люди переживають через безпілотника тут та ракети там…"

Американський відставний генерал Джек Кін, який часто виступає як військовий оглядач, розповів на телеканалі "Фокс ньюз" про те, як армія забезпечуватиме вільне судноплавство в Ормузькій протоці, якщо переговори з Іраном зірвуться.

"Люди переживають через безпілотника тут і ракети там... Вони не розуміють плану та його деталей", - пояснив генерал.

Кін повідомив, що американські військові "можуть забезпечити безпеку певного простору, через який проходять судна в протоці, створити навколо нього абсолютну повітряну ізоляцію та повітряний міхур, гарантуючи, що будь-яку спробу проникнення буде припинено".

"Саме так ми тижнями забезпечували захист нашим кораблям поблизу Ірану, і це цілком можливо", - пояснив генерал. Він зазначив, що це пов'язано із серйозними зусиллями та певним ризиком, але "військових операцій без ризику не буває".

Генерал Кін - кадровий піхотинець-десантник, ветеран бойових дій у В'єтнамській війні, має нагороди за доблесть та мужність. Більшу частину свого військового життя провів в оперативних підрозділах, включаючи знамениту 101 повітряно-десантну дивізію і легендарний 18-й повітряно-десантний корпус, найбільшу бойову організацію армії.

Обіймав вищі командні посади, у тому числі ріо начальника штабу сухопутних військ США. Відігравав ключову роль у кількох важливих військових операціях. Його стратегічні концепції зробили істотний внесок у формування військової політики та тактики США, включаючи розробку та реалізацію ******** доктрини повітряно-наземного бою армії США.

Після виходу у відставку 2003 року залишився впливовою фігурою в оборонній політиці. Він служив військовим радником за президента Джорджа Буша під час війни в Іраку, регулярно бере участь у стратегічних дискусіях на найвищих рівнях в уряді та в армії. Його погляди на військову справу високо цінуються у політичних колах.
10.04.2026 22:42 Ответить
Всі відставні генерали вважають себе "Наполеонами"😂
10.04.2026 22:46 Ответить
А хто для Вас авторітет - кабінетний журналіст CNN , або якийсь кореспондент Аль-Джазири , що є (обидва) найманцями катарского еміра ?!
Генерал цей хоча б знає , що його з потрохами з"їдять якщо через його раду повернеться з затоки багато трунн ... А ці ісламісткі шавки взагалом несамостійні ...

Джек Кін був радником Буша в його вкрай успішній операції в Іраку й Афгані . Від затоки до Багдаду з мінімальними (як до наземної операції) втратами . До речі відомо , що саме цей Кін дуже гнучкий генерал й постійно вивчає нові військові ноухау . В Іраку США знищила за кілька годин бою до 500 танків Т-72 й це була технологічна війна ...
10.04.2026 22:59 Ответить
Критерием истины является практика. А она как-раз показывает, что США пока не смогли защитить даже свои собственные базы и своих солдат от элементарных иранских безпилотников. Об этом, например, красноречиво говорят уничтоженные очень уникальные и дорогие радары ПРО, которым сейчас ищут срочную замену.
10.04.2026 23:05 Ответить
ніяк армія не забезпечуватиме вільне судноплавство в Ормузькій протоці, якщо переговори з Іраном зірвуться.
Особливо коли про це розпатякує відставний генерал на каналі Fox News.
10.04.2026 23:00 Ответить
Не все так просто - морські міни - морські дрони
10.04.2026 23:10 Ответить
Баран ти, це не просто козир, це - Джокер.
10.04.2026 22:43 Ответить
10.04.2026 22:44 Ответить
Оно и видно). Блеф Трампа не прокатил.
10.04.2026 22:44 Ответить
Влада в Тегерані, судячи з переможних реляцій останніх годин, вважає, що США вдалося схилити до припинення вогню саме завдяки тиску через Ормузьку протоку.
Тобто це найефективніший інструмент стримування, і навряд чи тепер Тегеран колись від нього відмовиться.
10.04.2026 22:45 Ответить
Ця війна показала арабам, що не можна довіряти США і Ізраїлю, з якими були певні домовленості, а з іншого боку - не можна довіряти i Ірану. Тобто сподіватися можна лише на себе.
10.04.2026 22:53 Ответить
Ти про яких "арабів" кажешь - може про саудитів ?!
А хто зараз нійбільш наполягав на продовженні війни - чи не наслідний принц С.Аравії ?!
10.04.2026 23:04 Ответить
У рудого дурімара крутиться в голові заїжджена платівка. Хіба що психіатр може допомогти.
10.04.2026 22:45 Ответить
В мене як в факіра цих цих козирів в рукаві ****** хмара - слідкуйте за руками шоб я зі столу нічо не стибрив
10.04.2026 22:52 Ответить
Таке враження, що ми живемо в казино, і жлобуваті, малограмотні круп'є Трамп і Путін вигукують: панове, робіть ваші ставки!
10.04.2026 22:52 Ответить
мені здається чи Трамп провокує Іран на "слабо" ?
10.04.2026 22:52 Ответить
******* з Трампа картяр...всі козирі в руках а результату ніякого
10.04.2026 22:53 Ответить
дід просрав всі полімери, і тепер ні одне судно під американським прапором, чи власником якого є американська компанія, чи вантаж якого має американське походження або призначається американському отримувачу, не зможе пройти Ормузською протокою.
10.04.2026 22:54 Ответить
Трамп: В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів "труп" а закриття водних шляхів ,чалмоносцями, через які здійснюється їхня торгівля нафтою і є головний козир,якого в Тебе немає...
10.04.2026 22:56 Ответить
Як цей картьожник вже підзаї@ав
10.04.2026 22:59 Ответить
Стабільний геній, що тут казати
10.04.2026 23:05 Ответить
Розуму у тебе немає,старий дебіл.
10.04.2026 23:09 Ответить
ще переплутає пакистанця з іранцем і несподіванно зіграє з ним в карти
10.04.2026 23:10 Ответить
Так це і є їхній козир, придурку. А які в тебе козирі крім переповненого памперсу?
10.04.2026 23:10 Ответить
 
 