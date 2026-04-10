Трамп: У Ирана нет козырей, кроме шантажа закрытием водных путей
Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Пакистане заявил, что у Тегерана "нет козырей".
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это переговоры!", – заявил президент США.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Gen. Jack Keane discusses US-Iran peace talks amidst Strait of Hormuz stalemate
"Люди переживають через безпілотника тут та ракети там…"
Американський відставний генерал Джек Кін, який часто виступає як військовий оглядач, розповів на телеканалі "Фокс ньюз" про те, як армія забезпечуватиме вільне судноплавство в Ормузькій протоці, якщо переговори з Іраном зірвуться.
"Люди переживають через безпілотника тут і ракети там... Вони не розуміють плану та його деталей", - пояснив генерал.
Кін повідомив, що американські військові "можуть забезпечити безпеку певного простору, через який проходять судна в протоці, створити навколо нього абсолютну повітряну ізоляцію та повітряний міхур, гарантуючи, що будь-яку спробу проникнення буде припинено".
"Саме так ми тижнями забезпечували захист нашим кораблям поблизу Ірану, і це цілком можливо", - пояснив генерал. Він зазначив, що це пов'язано із серйозними зусиллями та певним ризиком, але "військових операцій без ризику не буває".
Генерал Кін - кадровий піхотинець-десантник, ветеран бойових дій у В'єтнамській війні, має нагороди за доблесть та мужність. Більшу частину свого військового життя провів в оперативних підрозділах, включаючи знамениту 101 повітряно-десантну дивізію і легендарний 18-й повітряно-десантний корпус, найбільшу бойову організацію армії.
Обіймав вищі командні посади, у тому числі ріо начальника штабу сухопутних військ США. Відігравав ключову роль у кількох важливих військових операціях. Його стратегічні концепції зробили істотний внесок у формування військової політики та тактики США, включаючи розробку та реалізацію ******** доктрини повітряно-наземного бою армії США.
Після виходу у відставку 2003 року залишився впливовою фігурою в оборонній політиці. Він служив військовим радником за президента Джорджа Буша під час війни в Іраку, регулярно бере участь у стратегічних дискусіях на найвищих рівнях в уряді та в армії. Його погляди на військову справу високо цінуються у політичних колах.
Генерал цей хоча б знає , що його з потрохами з"їдять якщо через його раду повернеться з затоки багато трунн ... А ці ісламісткі шавки взагалом несамостійні ...
Джек Кін був радником Буша в його вкрай успішній операції в Іраку й Афгані . Від затоки до Багдаду з мінімальними (як до наземної операції) втратами . До речі відомо , що саме цей Кін дуже гнучкий генерал й постійно вивчає нові військові ноухау . В Іраку США знищила за кілька годин бою до 500 танків Т-72 й це була технологічна війна ...
Особливо коли про це розпатякує відставний генерал на каналі Fox News.
Тобто це найефективніший інструмент стримування, і навряд чи тепер Тегеран колись від нього відмовиться.
А хто зараз нійбільш наполягав на продовженні війни - чи не наслідний принц С.Аравії ?!