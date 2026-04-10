Трамп: У Ирана нет козырей, кроме шантажа закрытием водных путей

Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Пакистане заявил, что у Тегерана "нет козырей".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

У Ирана нет козырей

"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это переговоры!", – заявил президент США.

Читайте также: Трамп хочет наказать некоторые страны НАТО, которые не поддержали операцию в Иране, — WSJ

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Читайте также: Трамп: В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном