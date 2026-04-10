Трамп: В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів
Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані заявив, що Тегеран "немає козирів".
Про це він написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Ірану немає козирів
"Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового шантажу всього світу за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, – це переговори!", - заявив президент США.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Топ коментарі
+31 olko11 olko
показати весь коментар10.04.2026 22:40 Відповісти Посилання
+30 Анатолій Усиченко #552010
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+29 Luka Lukich #363772
показати весь коментар10.04.2026 22:37 Відповісти Посилання
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