Трамп: В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів

Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані заявив, що Тегеран "немає козирів".

Про це він написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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В Ірану немає козирів

"Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового шантажу всього світу за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, – це переговори!", - заявив президент США.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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