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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп: В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів

трамп

Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів у Пакистані заявив, що Тегеран "немає козирів".

Про це він написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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В Ірану немає козирів

"Іранці, схоже, не розуміють, що в них немає ніяких козирів, крім короткострокового шантажу всього світу за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, – це переговори!", - заявив президент США.

допис Трампа

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Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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Автор: 

Іран (3605) перемовини (3860) США (26948) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+31
В Ірану немає козирів, крім шантажу закриттям водних шляхів. Отже, в Ірану Є козир!
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10.04.2026 22:40 Відповісти
+30
І що ти їм зробиш, рудий невдаха?
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10.04.2026 22:35 Відповісти
+29
Трампон в одній фразі сам себе обісрав, навіть не виймаючи ×уйловський хрін з рота.
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10.04.2026 22:37 Відповісти

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