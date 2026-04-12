США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны, - Вэнс
США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Исламабаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Есть хорошая и плохая новость
Переговоры длились 21 час, и мы провели ряд содержательных бесед с иранцами. Это - хорошая новость. Впрочем, плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения", - сказал Вэнс.
Он добавил, что считает это "гораздо худшей новостью для Ирана, чем для США". "Поэтому мы возвращаемся в Штаты без соглашения", - заявил вице-президент.
По словам Венса, иранские переговорщики отказались согласиться на "очень гибкие" требования США.
"Мы отнеслись к этому с пониманием. Президент дал нам указания участвовать в переговорах искренне и сделать лучшее возможное предложение, чтобы договориться. Мы так и поступили, однако, к сожалению, не смогли достичь прогресса", - отметил он.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
НВАК не тільки втікала від японців, але і била їх достатнньо успішно. Після початкових успіхів японців війна у Китаї стала позиційною з перемінливим успіхом.
Про причини Нанкінської ріхзні в твоєму розумінні- це взагалі мачяня сивої кобили. Ти точно офіцер? Офіцер медслужби?
Найбільшими торговельними партнерами Китаю станом на 2025-2026 роки залишаються Сполучені Штати Америки (США), Європейський Союз та країни АСЕАН.
Велика
Золота
Трампомога!!
або "пабє-бєда"
А потім так же діяти стосовно встановлення миру в Україні.
В субботу в Пакистане начались переговоры между США и Ираном, которые продолжались в течение 15 часов. (Переговор повині були бути продовжені і в неділю, але делегація США під головуванням Венса по сутті, втекла з Ісламабаду - А.М.). США на переговорах представляют вице-президент Вэнс и де-факто коллективный госсекретарь - друг президента Виткофф и зять президента Кушнер. Номинальный госсекретарь и советник по национальной безопасности Рубио, как это уже стало обычным для второй администрации Трампа, ни в каких важных дипломатических переговорах не участвует. Впервые с 2015 года высокопоставленный американский и иранский представители (иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Галибаф) разговаривают друг с другом, а не через посредников.
47-й президент заявил журналистам, что ему все равно, будет ли достигнуто какое-то соглашение на переговорах, поскольку «мы полностью победили эту страну» (Иран), «с точки зрения Америки мы победили».
Два американских корабля занялись разминированием Ормузского пролива. Но судоходство по проливу по-прежнему является «штучным». За сутки в пятницу через пролив прошли 9 кораблей. До войны через него проходило больше ста кораблей в день.
Итак, война непосредственно с Ираном остановлена. Можно с большой вероятностью предположить, что чем бы ни завершились американо-иранские переговоры, война вряд ли возобновится. Потому что следствием продолжения войны будут высокая цена на нефть, высокие цены на все виды топлива, раскручивание спирали инфляции, экономические проблемы во всех развитых странах, в том числе в США, связанные с замедлением экономике из-за дороговизны всех видов энергии, удорожания производства из-за роста цен на энергию и комплектующие, и так далее, и так далее. 47-й президент не может себе позволить всего этого. Он много чего не знает и не понимает. Но не может не понимать, что все эти явления ведут республиканскую партию к разгромному поражению на выборах в Конгресс 3 ноября. И попытаться переломить эту ситуацию можно только остановив раскручивание инфляции и всех отрицательных явлений в экономике.
В пятницу бюро статистики министерства труда опубликовало данные по инфляции за март. Она составила 3.3%. В то время как в феврале составляла 2.4%. Цена на бензин в США в течение марта выросла на 21.4% - самый резкий рост в течение месяца за последние 60 лет.
Можно смеяться над ценой на бензин как индикатором настроений американцев, но на самом деле к этому индикатору нужно относиться очень серьезно. Для всех американцев, кроме жителей нескольких самых больших городов, автомобиль - основной или единственный вид транспорта. Если в семье две машины, если их нужно заправлять каждую неделю и, если за то, чтобы заправить полный бак, нужно платить на $18-20 больше, чем до 28 февраля, то настроение среднестатистических людей, вынужденных выбрасывать из семейного бюджета совершенно незапланированные $150 в месяц (и это минимальная оценка), довольно очевидно: виновата власть. А власть - это президент, обещавший прекратить участие США в войнах и снизить цены на бензин, и республиканцы с их большинством в Конгрессе. А, если виновата власть, то на выборах нужно голосовать против власти. И эта логика, действующая в США всегда (достаточно вспомнить похожую ситуацию в 2006 году, когда война в Ираке привела к росту цены на нефть, спирали инфляции и экономическому кризису, а как следствие - разгромному поражению республиканцев на выборах в Конгресс и потери ими большинства в обеих палатах.
Можно ли подвести какие-то итоги войны? - если знать ее цель, то, в принципе, можно. Здесь целью с очевидностью была смена режима в Иране. Произошла она? Нет. Сколько бы раз Трамп ни повторял, что режим сменился - но нет. Ликвидация какого-то количества членов «политбюро» не привела к смене режима. Он остался на месте. Только на сколько-то % изменился состав «политбюро».
Можно даже не считать, сколько составов советского политбюро сменилось с 1917 по 1985 годы, а режим оставался таким же, каким был - людоедским. Он мог быть более людоедским при сталине, менее людоедским после него, но он был людоедским по своей сущности всегда.
Смена режима в Иране не произошла, и поэтому цель, которая ставилась, не достигнута.
Кроме того, произошло то, чем Трамп пренебрег, несмотря на предупреждение собственной разведки - блокирование Ираном судоходства по Ормузскому проливу, в результате которого 20% объема импортируемой всеми странами мира нефти, не может попасть к потребителям. Как не может к ним попасть и сжиженный газ из Катара - третьего в мире по объемам экспортера сжиженного газа.
Подсчет того, сколько кораблей, самолетов, установок ПВО, ракет и военных заводов потерял Иран, не может заменить того, что цель войны не была достигнута. Теократический режим, жесткая идеологическая диктатура, остается в Иране у власти. И совершенно невозможно исключить того, что в случае, если на переговорах договориться ни о чем не удастся, режим будет стремиться восстановить своей военный потенциал и сохранит потенциальную возможность создать ядерное оружие. Почти 500 кг обогащенного урана, которые есть у Ирана в наличии, никуда не делись, сколько бы раз Трамп ни повторил, что ядерная программа Ирана уничтожена, сколько бы руководителей своей разведки он ни уволил (как директора военной разведки прошлым летом) за то, что они опровергают такое его утверждение.
Лучшее, чего можно достичь на переговорах с Ираном - это соглашение по типу соглашения JCPOA, которое было достигнуто в 2015 году и из которого Трамп вышел в 2018 году. Это соглашение делало для Ирана невозможным создание ядерного оружия - все его ядерные объекты находились под строгим контролем МАГАТЭ, Иран не производил обогащение урана, а тот обогащенный уран, что у него был, был вывезен из страны (по соглашению он был передан России). В 2018 году Трамп из соглашения вышел, и Иран перестал его соблюдать, возобновив обогащение урана.
Следим за развитием событий. UPD: Воскресенье, 12 апреля, 0:05 EDT. Переговоры в Пакистане закончились безрезультатно.
https://nyheder.tv2.dk/profil/sabina-louise-nesheim Сабина Несхайм Рисгард
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что иранская делегация представила «перспективные» инициативы в ходе переговоров в столице Пакистана, Исламабаде, но Соединенным Штатам не удалось завоевать доверие делегации.
Об этом пишет агентство Reuters.
«США поняли логику и принципы Ирана, и теперь им предстоит решить, смогут ли они заслужить наше доверие или нет», - написал Мохаммад Багер Калибаф в своем посте на X.
Сам Мохаммад Багер Калибаф входил в иранскую переговорную группу.