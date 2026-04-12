США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны, - Вэнс

США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Исламабаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Есть хорошая и плохая новость

Переговоры длились 21 час, и мы провели ряд содержательных бесед с иранцами. Это - хорошая новость. Впрочем, плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения", - сказал Вэнс.

Он добавил, что считает это "гораздо худшей новостью для Ирана, чем для США". "Поэтому мы возвращаемся в Штаты без соглашения", - заявил вице-президент.

По словам Венса, иранские переговорщики отказались согласиться на "очень гибкие" требования США.

"Мы отнеслись к этому с пониманием. Президент дал нам указания участвовать в переговорах искренне и сделать лучшее возможное предложение, чтобы договориться. Мы так и поступили, однако, к сожалению, не смогли достичь прогресса", - отметил он.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Бородаті рушники послали в сраку дворову команду тупих переговірників трампа тай і самі сша.
12.04.2026 07:35 Ответить
А ЄС тут до чого? Це рудий лідор сам заварив, не погодивши проведення операції з союзниками.
12.04.2026 08:02 Ответить
Епоха пустомель.Ми пробалаболили 21 годину,це добре,але все без сенсу,і це погано.Говорила,їхала,обхезалась,заплакала!
12.04.2026 08:13 Ответить
Я зовсім не "трампофіл", але, що може протиставити Іран, вірніше, правлячий режим проти США? При тому, що вони на своїй території, а США на іншому кінці світу. Релігійний фанатизм? Між тим, підпливає вже третя авіаносна ескадра.
12.04.2026 12:13 Ответить
Уже противопоставил - цена на нефть и, следовательно, на бензин в США перед довыборами в Конгресс. Ну и по всему миру. Кстати несмотря на хороший заработок окружения Трампа на колебаниях нефти, мировой ущерб уже оценивают в порядка 3 трлн. долларов, не считая прямых затрат на войну. Второе - заблокированы поставки трети удобрений по всему миру и процентов сорока гелия (если не интересовались, очень необходимый газ в производстве электроники), что в свою очередь вызовет давление на Трампа. В современных войнах (начиная с WW1) совсем не обязательно водружать свое знамя над главным зданием противника. Для примера, на момент капитуляции Германии в 1918 на территории Германии не было ни одного вражеского солдата. Более того, немецкий войска контролировали огромные территории своих противников. Иран на данный момент уже фактически создал для США патовую ситуацию. И да, очень бы хотелось, чтобы Иран все же разгромили
12.04.2026 12:27 Ответить
Для нас ситуация тоже не хорошая. несмотря на удары по нефтеналивным портам, у россии значительно увеличились денежные поступления
12.04.2026 12:30 Ответить
Про І СВ я знаю. Кримська і Японська війна - близьке до того. Але у США є ще близько двох місяців, щоб вирішити проблему. А у іранського режиму вони є.
12.04.2026 12:40 Ответить
Думаю, что есть и больше. В Иране довольно много мотивированных бойцов КСИР, плюс к этому, уверен, что Китай не откажет себе в удовольствии поставлять вооружение в Иран напрямую, или через КНДР. Учитывая протяженность границы Ирана с Туркменистаном и Пакистаном, думаю, технически это будет не сложно. Совсем же не обязательно топить все танкеры подряд. Хватит парочки в сутки.
12.04.2026 13:32 Ответить
Чим мотивовані бійці КВІР воюватимуть? У кращому разі, стрілецькою зброєю? Маючи абсолютне панування у повітрі, США хіба дасть щось постачати з Китаю? До того ж ,організаційно, КВІР, значною мірою, зруйнований. Керівництво вибито. Переважна частина народу проти них. І, ще раз нагадую, підходить третя авіаносна ескадра.
13.04.2026 10:56 Ответить
А самолеты США кто сбивает? Джинны?
13.04.2026 15:05 Ответить
Багато? Збили іранці аж два: A-10 і F-15, пілоти врятовані. Схоже, американці надто розслабились і потрапили під вогонь ПЗРК. Певен, що висновки були зроблені.
14.04.2026 10:10 Ответить
Во-первых, все же сбили, во-вторых при эвакуации пилотов потеряли еще два транспортных самолета MC-130J, в-третьих, вряд ли штаты могут себе позволить много сбитых самолетов
15.04.2026 11:26 Ответить
Я знав, що ти дурень, але не до такого ступеня. Китай проводив у В'єтнамі своє АТО з оглядкою на СРСР, який стояв за спиною В'єтнаму. Достатньо було окрику з Кремля, щоб Китай злиняв з В'єтнаму.
НВАК не тільки втікала від японців, але і била їх достатнньо успішно. Після початкових успіхів японців війна у Китаї стала позиційною з перемінливим успіхом. Ти- повний нуль в військовій історії.
Про причини Нанкінської ріхзні в твоєму розумінні- це взагалі мачяня сивої кобили. Ти точно офіцер? Офіцер медслужби?
12.04.2026 12:31 Ответить
Дрюля, ну шо ти так розкукурікався, кацапчик лапотний? даром тужишся, твій хозяїн д,Ермак в опалі, не дасть він тобі преміальний фанфурик боярки і шматочок ліверки на закуску. А кацапам зараз не до тебе, вони з Лахта 2 побігли на УстьЛугу, в них ЧП, наші воїни розфігачили нефтянку в Усть Лугі і вони спасають те, що не догоріло. Може китайці дадуть тобі за роботу льодяника пососати. Оце в тебе єдина надія для сосання. Льодяника. Китайського.
12.04.2026 12:56 Ответить
Ти настільки тупий, що в твоєму черепку все змішалося: події, коні , лайно. І все це булькає, навіть на Цензорі чути. Дурню, в Нанкіні з японцями воював не Мао і не "ото непереможна НОАК тікала від японців". В Нанкіні проти японців воювали війська Китайської Республіки (Гоміндану) на чолі з Чанкайші.
12.04.2026 18:29 Ответить
Не досягли ? Треба було в перемовники взяти пуйла кремлівського , віддати всі копалини США + Аляску з Каліфорнією .
12.04.2026 08:58 Ответить
В цьому питанні я навіть не знаю на чіїй стороні,з одного боку США не кращі за рашку за агресію до Ірану,з іншої сторони--Ірану ні в якому разі не можно дозволити створювати атомну зброю,без неї вони припухші,а з нею будуть в 100000000 чокнутішими!!!! З іншого боку Іран висунув такі умови США,як приблизно нам рашка для закінчення війни,тобіж ПОВНА капітуляція,звісно США на таке ніколи не погодиться,вже й так обіср....сь,а якщо щей підуть на такі угоди--будуть повністю опущені!! Що рашка,що миролюбний Китай,всіляко підтримують і підбурюють Іран до ескалації,що тім,що іншим--це вигідно,Китай послаблює США,а рашка заробляє бабло для війни.
12.04.2026 08:58 Ответить
Ворог України та союзник Росії повинен бути знищений. Саме іранські шахеди та іранські спеціалісти в 2022-2023 вбивали українських громадян і вчили росіян як будувати і користуватися шахедами. Россия та Іран - це дві терористичні країни які повинні жити в кам'яному віці.
12.04.2026 10:18 Ответить
Оно то, вроде бы и так, только от процесса уничтожения своего союзника главный профицит получила именно россия
12.04.2026 11:51 Ответить
І чим це вигідно китаю, а мабуть іран скупить весь китайський товар і в додачу весь китайський непотріб.
12.04.2026 10:51 Ответить
Китаю буде достатньо того,що американці вбухкають в цю СВО не один доляр! Щоб не витрачати час,самі зайдіть і прочитайте скільки витрачається США грошей на один день війни. А китайський непотріб самі Ви і скупите...
12.04.2026 12:34 Ответить
Це на я це ШІ :
Найбільшими торговельними партнерами Китаю станом на 2025-2026 роки залишаються Сполучені Штати Америки (США), Європейський Союз та країни АСЕАН.

12.04.2026 17:03 Ответить
12.04.2026 09:03 Ответить
Диванолюб, зашли в Іран свого орбана, може він домовиться
12.04.2026 09:05 Ответить
Важко навіть уявити, кого цей венс обере собі в якості віце- у разі перемоги 2028р.
12.04.2026 09:06 Ответить
За рік скотитися з позиції країни-гегемона до позиції країни на чолі з довбойобами - це треба вміти. Донні дійсно найвеличніший, таких раніше не було, особливо за Байдена.
12.04.2026 09:11 Ответить
И кем был бы Донни, если бы не волеизъявление мудрого нарида США
12.04.2026 12:03 Ответить
Хтось розбудіть сонного Донні - він обісрався
12.04.2026 09:17 Ответить
Привітай орбана ще раз...може допоможе!!!
12.04.2026 09:18 Ответить
Венс ідіот - новина тільки одна і погана - не домовилися...
12.04.2026 09:29 Ответить
З таким блискучим переговорником і не досягли??? Не може бути! Напевно, почав, як і в оральному офісі з зеленським, з козирів? Вимагав подяки за знищену інфраструктуру?
12.04.2026 09:32 Ответить
"ми повертаємося до Штатів без угоди" - в системі двох взаємних ультиматумів іншого годі було очікувати. А Вітьков це мав знати....
12.04.2026 09:33 Ответить
За документами Трамп має вписати свою приватну СВО, бо Конгрес дозволу на неї не давав, у системну роботу ООН. Чи не так?
А потім так же діяти стосовно встановлення миру в Україні.
12.04.2026 15:11 Ответить
Доки Іраном керують релігійні фанатики, вони постійно намагатимуться створити ядерну бомбу та погрожуватимуть Сполученим Штатам та іншим демократичним країнам. 10 років тому Іран не мав збагаченого урану достатнього для створення ядерної бомби, не було ракет дальністю 4000 км та в такої великої кількості шахедів і тому якщо зараз не поміняти диктаторський режим на демократичний, або що найменше змусити Іран відмовитись від бажання збагачення урану то в майбутньому Іран буде обстрілювати не лише своїх сусідів, а також європейські країни разом з Україною та США ракетами з ядерною зброєю.
12.04.2026 10:14 Ответить
О поменять режим в Иране как о цели войны уже не говорят не только записные трампофилы, но и израильтяне. Более того, представители указанных групп уже яростно доказывают, что цели сменить правительство Ирана у них вообще не было.
12.04.2026 11:55 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-11-aprelya-2026---igor-aizenberg/186785#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, україно-американський вчений в сфкрі ІТ, професор Манхеттенського університету:
В субботу в Пакистане начались переговоры между США и Ираном, которые продолжались в течение 15 часов. (Переговор повині були бути продовжені і в неділю, але делегація США під головуванням Венса по сутті, втекла з Ісламабаду - А.М.). США на переговорах представляют вице-президент Вэнс и де-факто коллективный госсекретарь - друг президента Виткофф и зять президента Кушнер. Номинальный госсекретарь и советник по национальной безопасности Рубио, как это уже стало обычным для второй администрации Трампа, ни в каких важных дипломатических переговорах не участвует. Впервые с 2015 года высокопоставленный американский и иранский представители (иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Галибаф) разговаривают друг с другом, а не через посредников.
47-й президент заявил журналистам, что ему все равно, будет ли достигнуто какое-то соглашение на переговорах, поскольку «мы полностью победили эту страну» (Иран), «с точки зрения Америки мы победили».
Два американских корабля занялись разминированием Ормузского пролива. Но судоходство по проливу по-прежнему является «штучным». За сутки в пятницу через пролив прошли 9 кораблей. До войны через него проходило больше ста кораблей в день.
Итак, война непосредственно с Ираном остановлена. Можно с большой вероятностью предположить, что чем бы ни завершились американо-иранские переговоры, война вряд ли возобновится. Потому что следствием продолжения войны будут высокая цена на нефть, высокие цены на все виды топлива, раскручивание спирали инфляции, экономические проблемы во всех развитых странах, в том числе в США, связанные с замедлением экономике из-за дороговизны всех видов энергии, удорожания производства из-за роста цен на энергию и комплектующие, и так далее, и так далее. 47-й президент не может себе позволить всего этого. Он много чего не знает и не понимает. Но не может не понимать, что все эти явления ведут республиканскую партию к разгромному поражению на выборах в Конгресс 3 ноября. И попытаться переломить эту ситуацию можно только остановив раскручивание инфляции и всех отрицательных явлений в экономике.
В пятницу бюро статистики министерства труда опубликовало данные по инфляции за март. Она составила 3.3%. В то время как в феврале составляла 2.4%. Цена на бензин в США в течение марта выросла на 21.4% - самый резкий рост в течение месяца за последние 60 лет.
Можно смеяться над ценой на бензин как индикатором настроений американцев, но на самом деле к этому индикатору нужно относиться очень серьезно. Для всех американцев, кроме жителей нескольких самых больших городов, автомобиль - основной или единственный вид транспорта. Если в семье две машины, если их нужно заправлять каждую неделю и, если за то, чтобы заправить полный бак, нужно платить на $18-20 больше, чем до 28 февраля, то настроение среднестатистических людей, вынужденных выбрасывать из семейного бюджета совершенно незапланированные $150 в месяц (и это минимальная оценка), довольно очевидно: виновата власть. А власть - это президент, обещавший прекратить участие США в войнах и снизить цены на бензин, и республиканцы с их большинством в Конгрессе. А, если виновата власть, то на выборах нужно голосовать против власти. И эта логика, действующая в США всегда (достаточно вспомнить похожую ситуацию в 2006 году, когда война в Ираке привела к росту цены на нефть, спирали инфляции и экономическому кризису, а как следствие - разгромному поражению республиканцев на выборах в Конгресс и потери ими большинства в обеих палатах.
Можно ли подвести какие-то итоги войны? - если знать ее цель, то, в принципе, можно. Здесь целью с очевидностью была смена режима в Иране. Произошла она? Нет. Сколько бы раз Трамп ни повторял, что режим сменился - но нет. Ликвидация какого-то количества членов «политбюро» не привела к смене режима. Он остался на месте. Только на сколько-то % изменился состав «политбюро».
Можно даже не считать, сколько составов советского политбюро сменилось с 1917 по 1985 годы, а режим оставался таким же, каким был - людоедским. Он мог быть более людоедским при сталине, менее людоедским после него, но он был людоедским по своей сущности всегда.
Смена режима в Иране не произошла, и поэтому цель, которая ставилась, не достигнута.
Кроме того, произошло то, чем Трамп пренебрег, несмотря на предупреждение собственной разведки - блокирование Ираном судоходства по Ормузскому проливу, в результате которого 20% объема импортируемой всеми странами мира нефти, не может попасть к потребителям. Как не может к ним попасть и сжиженный газ из Катара - третьего в мире по объемам экспортера сжиженного газа.
Подсчет того, сколько кораблей, самолетов, установок ПВО, ракет и военных заводов потерял Иран, не может заменить того, что цель войны не была достигнута. Теократический режим, жесткая идеологическая диктатура, остается в Иране у власти. И совершенно невозможно исключить того, что в случае, если на переговорах договориться ни о чем не удастся, режим будет стремиться восстановить своей военный потенциал и сохранит потенциальную возможность создать ядерное оружие. Почти 500 кг обогащенного урана, которые есть у Ирана в наличии, никуда не делись, сколько бы раз Трамп ни повторил, что ядерная программа Ирана уничтожена, сколько бы руководителей своей разведки он ни уволил (как директора военной разведки прошлым летом) за то, что они опровергают такое его утверждение.
Лучшее, чего можно достичь на переговорах с Ираном - это соглашение по типу соглашения JCPOA, которое было достигнуто в 2015 году и из которого Трамп вышел в 2018 году. Это соглашение делало для Ирана невозможным создание ядерного оружия - все его ядерные объекты находились под строгим контролем МАГАТЭ, Иран не производил обогащение урана, а тот обогащенный уран, что у него был, был вывезен из страны (по соглашению он был передан России). В 2018 году Трамп из соглашения вышел, и Иран перестал его соблюдать, возобновив обогащение урана.
Следим за развитием событий. UPD: Воскресенье, 12 апреля, 0:05 EDT. Переговоры в Пакистане закончились безрезультатно.
12.04.2026 10:21 Ответить
в одних був Київ за три дні , а в цих Тегеран за неділю
12.04.2026 10:35 Ответить
Закульгавший венс повернувся до неходячого трампона. Шо не день то веселіше. Іще б зустрілись табакерка із ввх-івською головаю.
12.04.2026 10:39 Ответить
США трампа у Білому дурдомі , звіздаболи як вони є ...
12.04.2026 12:09 Ответить
12.04.2026 12:11 Ответить
12.04.2026 12:30 Ответить
12.04.2026 12:32 Ответить
12.04.2026 16:06 Ответить
12.04.2026 12:36 Ответить
Председатель иранского парламента обвинил США в отсутствии доверия к переговорам.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что иранская делегация представила «перспективные» инициативы в ходе переговоров в столице Пакистана, Исламабаде, но Соединенным Штатам не удалось завоевать доверие делегации.

Об этом пишет агентство Reuters.

«США поняли логику и принципы Ирана, и теперь им предстоит решить, смогут ли они заслужить наше доверие или нет», - написал Мохаммад Багер Калибаф в своем посте на X.

Сам Мохаммад Багер Калибаф входил в иранскую переговорную группу.
12.04.2026 13:51 Ответить
тому треба було на перемовини посилати досвічених дипломатів Бібу і Бобу, вони вже довели свою нєв'****** ефективність.
12.04.2026 14:57 Ответить
"Меня не слышат - это минус, но и не гонят - это плюс!"(С).
12.04.2026 16:15 Ответить
Переговоры подразумевают нахождение компромиссов. Но компромисс- это не про тупого пиндоса.
12.04.2026 16:29 Ответить
кілька днів тому венс варнякав у будапешті про те як УКРАЇНА і параша ***** б.ються за декілька десятків кілометрів території ---- цей випердиш тампона якби знав хоч трохи географію то зрозумів би мудак що наші окуповані землі ЦЕ ЧОТИРИ БЕЛЬГІЇ АБО ПІВТОРИ ЧЕХІЇ . який з тебе ..віце-през.. сша . твій рівень отой кива що сидить на концерті кабиздона
12.04.2026 17:24 Ответить
додік що ж ти фраєр задню передачу включив . мости і всі електростанції бомбить негайно
12.04.2026 17:29 Ответить
Не дай бог Украине прогибаться на условия сша , будут всегда держать на поводу
12.04.2026 18:12 Ответить
Здається Венс ще більш огидна і підла людина чим Трамп.
12.04.2026 18:49 Ответить
