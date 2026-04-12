США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны, - Вэнс

США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Исламабаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Есть хорошая и плохая новость

Переговоры длились 21 час, и мы провели ряд содержательных бесед с иранцами. Это - хорошая новость. Впрочем, плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения", - сказал Вэнс.

Он добавил, что считает это "гораздо худшей новостью для Ирана, чем для США". "Поэтому мы возвращаемся в Штаты без соглашения", - заявил вице-президент.

По словам Венса, иранские переговорщики отказались согласиться на "очень гибкие" требования США.

"Мы отнеслись к этому с пониманием. Президент дал нам указания участвовать в переговорах искренне и сделать лучшее возможное предложение, чтобы договориться. Мы так и поступили, однако, к сожалению, не смогли достичь прогресса", - отметил он.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

