Трамп о переговорах с Ираном: Мне все равно, заключим ли мы соглашение, мы победили

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры продолжаются "много часов"

Трампа попросили прокомментировать ход переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана, которые проходят в Исламабаде.

Он отметил, что переговоры продолжаются "уже много часов".

"Мне все равно, заключим мы соглашение или нет... Мы полностью победили эту страну, так что посмотрим, что будет. Возможно, они заключат соглашение, возможно, нет, это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", - сказал глава США.

Читайте также: Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Читайте также: Начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, - CNN