Трамп о переговорах с Ираном: Мне все равно, заключим ли мы соглашение, мы победили
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговоры продолжаются "много часов"
Трампа попросили прокомментировать ход переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана, которые проходят в Исламабаде.
Он отметил, что переговоры продолжаются "уже много часов".
"Мне все равно, заключим мы соглашение или нет... Мы полностью победили эту страну, так что посмотрим, что будет. Возможно, они заключат соглашение, возможно, нет, это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", - сказал глава США.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
- В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
12.04.2026 01:14
12.04.2026 01:16
12.04.2026 01:33
Нові пігулки?
Як мінімум, це зміна дозування.
"Так це ж вже було!" (с)
все таки надо нефтью поторговать, новых ракет и шахедов наделать
закончить свою ядерную программу и как "белые" люди, соседи, Индия и Пакистан вкатиться в ядерный клуб назло саудитам и израилю
ракеты русня не даст - самим надо
договориться за иран через голову зятькова и витькова (израиля) не получится
ядерная программа - во время текущей войны не актуальна. то есть помощь русни тут не требуется.
Венс каже, що після марафонських переговорів у Пакистані угоди з Іраном не досягнуто. Тегеран не погодився утриматися від прагнення до ядерної зброї, заявляє віце-президент.
Це ставить під сумнів двотижневе перемир'я, що почалося у вівторок. Без зобов'язання Ірану відкрити протоку Ормуз для проходу, світові енергетичні поставки продовжать обмежуватися.
«Вони явно не поспішають йти на поступки», - сказав Міллер CNN, припустивши, що Іран, здається, діє у повільнішому темпі, ніж США.
«Мені здається, що у них все ще є високозбагачений уран. Вони продемонстрували, що озброїли географію, контролюють і тепер управляють Ормузькою протокою. Режим вижив».
«Вони продемонстрували страхітливу здатність підривати безпеку та стабільність. Усі ці речі є їхніми козирями».
Міллер заявив, що він вважає, що Іран радше ризикне поверненням до військових ударів США та Ізраїлю, ніж покине переговори з порожніми руками.
- ?.. порівну, це по п'ять!
- не ...бе, я свої вже взяв
💥Манія величі (Мегаломанія): Стан, при якому людина переоцінює свою важливість, владу, знання або успіхи. Навіть при повному провалі вона щиро вірить у свій тріумф.
💥Анозогнозія: Клінічне порушення, при якому пацієнт систематично не визнає наявності у себе дефекту, хвороби або поразки, попри очевидні докази.
💥Маніакальний епізод (у складі біполярного розладу): Людина відчуває надзвичайний приплив енергії та ейфорію, що супроводжується ілюзією всемогутності та успіху в будь-яких починаннях.
💥Ефект Даннінга-Крюґера (психологічний феномен): Коли люди з низьким рівнем компетенції роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але не здатні усвідомити свої помилки через низький рівень цієї самої компетенції. Вони вважають себе переможцями просто через нездатність оцінити реальність.
💥Марення величності (Делюзія): Симптом, при якому переконання пацієнта не піддаються логічній корекції. Людина живе у власній реальності, де вона - переможець, і думка оточуючих для неї не має значення......
Те, що людина хвора і її фізичний і розумовий стан стрімко погіршується, визнають вже майже всі, хто більш-менш спостерігає за виступами і висловлюваннями цього індивідуума. Навіть якщо порівняти те, що він казав рік тому і те що зараз - вже очевидно зрозуміло, що до кінця терміну свого президенства він вже навряд чи дотягне....
Хоча одне іншого і не відміняє.
хто ще серйозно сприймає слова чокнутого.
Аббас Аракчі та представник США Віткофф ледь не вступили у фізичну сутичку під час переговорів щодо Ормузької протоки.
Мне Костаки не судья!
Прав Костаки, прав и я!
Козьма Прутков.