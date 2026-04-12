Новости Переговоры США и Ирана
Трамп о переговорах с Ираном: Мне все равно, заключим ли мы соглашение, мы победили

Трамп прокомментировал многочасовые переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры продолжаются "много часов" 

Трампа попросили прокомментировать ход переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана, которые проходят в Исламабаде.

Он отметил, что переговоры продолжаются "уже много часов".

"Мне все равно, заключим мы соглашение или нет... Мы полностью победили эту страну, так что посмотрим, что будет. Возможно, они заключат соглашение, возможно, нет, это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы побеждаем", - сказал глава США.

Читайте также: Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан на мирные переговоры

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
  • В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Читайте также: Начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, - CNN

Це щось новеньке.
Нові пігулки?
показать весь комментарий
12.04.2026 01:14 Ответить
Пізділець каже, що угода не важлива?
Як мінімум, це зміна дозування.
показать весь комментарий
12.04.2026 01:16 Ответить
Американське *****.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:22 Ответить
Він переміг у своїй голові. Десь та колись я таке вже чула...
"Так це ж вже було!" (с)
показать весь комментарий
12.04.2026 10:08 Ответить
справжній воїн Головне об'явити себе переможцем. Подивимось чим ця "перемога" в підсумку вийде
показать весь комментарий
12.04.2026 01:16 Ответить
объективно, ирану выгодно сейчас взять перемирие, а не идти на поводу у китая и не становиться потужным фронтиром №2.
все таки надо нефтью поторговать, новых ракет и шахедов наделать
закончить свою ядерную программу и как "белые" люди, соседи, Индия и Пакистан вкатиться в ядерный клуб назло саудитам и израилю
показать весь комментарий
12.04.2026 01:17 Ответить
Та їх не так Китай, як перший китайський болотний фронтір на то в сраку штовхає. Бо ж ціни на жижу стрибнули.
показать весь комментарий
12.04.2026 01:23 Ответить
у х у йла чемоданного не осталось рычагов влияния на иран.

ракеты русня не даст - самим надо
договориться за иран через голову зятькова и витькова (израиля) не получится
ядерная программа - во время текущей войны не актуальна. то есть помощь русни тут не требуется.
показать весь комментарий
12.04.2026 01:35 Ответить
Я це "ми перемогли" вже з місяць чую щодня і навіщо тоді ці переговори між США та Іраном?
показать весь комментарий
12.04.2026 01:19 Ответить
CNN
Венс каже, що після марафонських переговорів у Пакистані угоди з Іраном не досягнуто. Тегеран не погодився утриматися від прагнення до ядерної зброї, заявляє віце-президент.
 Це ставить під сумнів двотижневе перемир'я, що почалося у вівторок. Без зобов'язання Ірану відкрити протоку Ормуз для проходу, світові енергетичні поставки продовжать обмежуватися.
показать весь комментарий
12.04.2026 05:27 Ответить
Колишній переговорник Держдепартаменту США з питань Близького Сходу Аарон Девід Міллер заявив, що Іран «має більше козирів, ніж американці» після того, як 21 година переговорів між США та Іраном завершилася без угоди.

«Вони явно не поспішають йти на поступки», - сказав Міллер CNN, припустивши, що Іран, здається, діє у повільнішому темпі, ніж США.

«Мені здається, що у них все ще є високозбагачений уран. Вони продемонстрували, що озброїли географію, контролюють і тепер управляють Ормузькою протокою. Режим вижив».

«Вони продемонстрували страхітливу здатність підривати безпеку та стабільність. Усі ці речі є їхніми козирями».

Міллер заявив, що він вважає, що Іран радше ризикне поверненням до військових ударів США та Ізраїлю, ніж покине переговори з порожніми руками.
показать весь комментарий
12.04.2026 05:34 Ответить
Венс вирушає з Ісламабада до США після того, як з Іраном не було досягнуто угоди.
показать весь комментарий
12.04.2026 05:50 Ответить
У Венса репутація у Трампа висіла на волосині. Тепер ця волосина стала ще тонше.
показать весь комментарий
12.04.2026 07:16 Ответить
Тромбу дадати титул - "Найкращій переможець - ормузоплавець"!
показать весь комментарий
12.04.2026 07:17 Ответить
"Как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот - то это надолго (с)"
показать весь комментарий
12.04.2026 01:24 Ответить
Деменція це треш.🥴
показать весь комментарий
12.04.2026 01:32 Ответить
Та воно від народження ******* на всю голову.
показать весь комментарий
12.04.2026 01:33 Ответить
Зазвичай переможець диктує умови. Так що там надиктувало руде мудило? "Огласітє весь спісок"(с)
показать весь комментарий
12.04.2026 01:32 Ответить
Ага, перемогли. Тільки чомусь аятоли висувають вимоги і гроші з тебе беруть за проїзд а не ти з них.
показать весь комментарий
12.04.2026 01:49 Ответить
- ось, 10 гарних пампушок. ділимо порівну, кожному по сім.
- ?.. порівну, це по п'ять!
- не ...бе, я свої вже взяв
показать весь комментарий
12.04.2026 01:53 Ответить
"Байдуже,ми вже перемогли!"---А що,так можна було?!
показать весь комментарий
12.04.2026 02:08 Ответить
***** навчив
показать весь комментарий
12.04.2026 02:10 Ответить
Я всрався но я побідітєль. Нагадує нінзью який сам стріляв стрілами, а потім малював цілі.
показать весь комментарий
12.04.2026 02:13 Ответить
Мені байдуже буде це аятола чи його намісник. Головне, перед зустріччю помийте мені сраку. (с) Донні.
показать весь комментарий
12.04.2026 02:19 Ответить
це все *****. Мені більш цікаво чи встигнуть за каденцію трампа побудувати нєв'****** триумфальну арку на честь директора Галактики.
показать весь комментарий
12.04.2026 03:05 Ответить
Ви знаєте ,у медицині та психології такий стан який ми спостерігаємо зараз у Доні не завжди описується одним терміном, оскільки він може бути частиною різних розладів. Найбільш влучними назвами для такої поведінки є:
💥Манія величі (Мегаломанія): Стан, при якому людина переоцінює свою важливість, владу, знання або успіхи. Навіть при повному провалі вона щиро вірить у свій тріумф.
💥Анозогнозія: Клінічне порушення, при якому пацієнт систематично не визнає наявності у себе дефекту, хвороби або поразки, попри очевидні докази.
💥Маніакальний епізод (у складі біполярного розладу): Людина відчуває надзвичайний приплив енергії та ейфорію, що супроводжується ілюзією всемогутності та успіху в будь-яких починаннях.
💥Ефект Даннінга-Крюґера (психологічний феномен): Коли люди з низьким рівнем компетенції роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але не здатні усвідомити свої помилки через низький рівень цієї самої компетенції. Вони вважають себе переможцями просто через нездатність оцінити реальність.
💥Марення величності (Делюзія): Симптом, при якому переконання пацієнта не піддаються логічній корекції. Людина живе у власній реальності, де вона - переможець, і думка оточуючих для неї не має значення......
Те, що людина хвора і її фізичний і розумовий стан стрімко погіршується, визнають вже майже всі, хто більш-менш спостерігає за виступами і висловлюваннями цього індивідуума. Навіть якщо порівняти те, що він казав рік тому і те що зараз - вже очевидно зрозуміло, що до кінця терміну свого президенства він вже навряд чи дотягне....
показать весь комментарий
12.04.2026 03:06 Ответить
Дотягне. Бачу у штатах процедура відсторонення, чи імпічменту - дуже довга й забюрократизована, тому, отака ху#ня буде продовжуватись до кінця строку цієї хворої на голову людини.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:40 Ответить
Дивись, ти правильно кажеш - у Штатах усе дуже і занадто зациклене на паперах і процедурах, і іноді це просто вибішує. Тут реально кроку не ступиш без «справки на справку», і ця ж сама бюрократична машина працює і на найвищому рівні. Американська система побудована на документальному підтвердженні кожного кроку. Будь-яка дія - від отримання водійських прав до оформлення страховки чи оренди квартири - вимагає купи підтверджуючих папірців. Тут немає «єдиного вікна» для всього. Кожна установа (банк, DMV, лікарня) має свої власні регламенти, і часто вони не спілкуються між собою. Це створює замкнене коло, де для отримання одного документа ви повинні вже мати ще три інших. Бюрократія в них тут як свого роду «запобіжний механізм». Вважається, що чим більше процедур, тим менше шансів на корупцію або одноосібне свавілля (як у випадку з президентом) Тому і з Трампом ситуація така сама : система в США спеціально зроблена так, щоб президента було майже неможливо зняти швидко, навіть якщо всі бачать, що він «не стягує» фізично чи розумово. Є така штука, як 25-та поправка, де віцепрезидент і міністри можуть сказати, що він хворий і не може керувати, але це має підтвердити Конгрес гігантською кількістю голосів.Для остаточного усунення потрібні дві третини голосів в обох палатах (Палаті представників і Сенаті). Це майже неможливо в нинішніх політичних умовах. А імпічмент - це взагалі судова тяганина на місяці, де треба доводити саме злочини, а не просто стан здоров'я. За всю історію США жоден президент не був остаточно усунутий через імпічмент (хоча процедуру починали кілька разів, зокрема проти самого Трампа). Тому визнаю, ти правий: через те, що все так зацементовано в законах і бюрократії, швидких рішень чекати не варто. Система тут настільки боїться різких рухів, що готова терпіти людину до кінця терміну, аби тільки не порушувати свої заплутані правила. У підсумку маємо те, що маємо: і в черзі за правами , і в Білому домі все вирішує не логіка, а нескінченні папірці та процедури, які тягнуться вічність.
показать весь комментарий
12.04.2026 15:17 Ответить
В нього клінічний нарцисизм (F60.8) - він пояснює майже усі вищезгадані симптоми.
Хоча одне іншого і не відміняє.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:15 Ответить
Нарцисичний розлад особистості (F60.8) - розлад особистості, що характеризується переконаністю у своїй унікальності, особливому становищі, перевагою над іншими людьми, грандіозністю; завищеною думкою про свої таланти та досягнення; поглинанням фантазіями про свої успіхи; очікуванням безумовно хорошого відношення та беззаперечного підпорядкування від оточуючих; пошуком захоплення оточуючих для підтвердження своєї унікальності та значущості; нездатністю виявляти співчуття; ідеями про власну свободу від будь-яких правил, про те, що оточуючі їм заздрять. Нарцисичні особи постійно намагаються контролювати думку оточуючих себе. Вони схильні знецінювати практично все, що оточує їх на світі, ідеалізуючи при цьому те, з чим асоціюють самих себе. Сприйняття людей і ситуацій у чорно-білих тонах, як цілком поганих чи цілком хороших є одним із видів нарцисичних захистів.
показать весь комментарий
12.04.2026 13:56 Ответить
О! Це ж треба - тепер вже й Америці "побєдобєсіє".
показать весь комментарий
12.04.2026 03:26 Ответить
воно ж не уточнило хто ці ми... Може два старі педофіла...
показать весь комментарий
12.04.2026 04:38 Ответить
Міг би вже і не починаючи війни обявити себе переможцем,навіщо ті зайві рухи.В тій черепній коробці все б вклалося.
показать весь комментарий
12.04.2026 05:46 Ответить
Трампонутий - може для вас я і дебіл, но для себе я дуже розумна людина і справжній воїн. Мені все одно як іде війна, вона закінчиться тоді, коли я оголошую себе переможцем
показать весь комментарий
12.04.2026 06:43 Ответить
То можна було взагалі не розпочинати своє військову операцію, а просто сказати, що перемогли.
показать весь комментарий
12.04.2026 07:17 Ответить
ПІВЕНЬ ГАМБУРЬСЬКИЙ (((
показать весь комментарий
12.04.2026 07:45 Ответить
нам по большому когда два наших врага ххххрят друг друга это нам на пользу т.к. иран хочется наказать за их ,,шахеды ,, а америку за их ********** президента !!!(((
показать весь комментарий
12.04.2026 07:48 Ответить
Смішно читати коментарі тих,
хто ще серйозно сприймає слова чокнутого.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:16 Ответить
Три дебіла О! То Сила!
показать весь комментарий
12.04.2026 08:21 Ответить
Щось подібне я від когось вже чув раніше)
показать весь комментарий
12.04.2026 08:35 Ответить
Ааа, ну да.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:36 Ответить
Ось так. Перемога. І не запитуйте більше....*****,такої ганьби та приниження США ще не знали.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:37 Ответить
Тепер Ірану треба підпис поставити в "перемозі" штатів - Шахед в Trump Tower. Жирна крапка буде у війні.
показать весь комментарий
12.04.2026 08:40 Ответить
оно ***,це просто піздєц . шо ти з ідіота візьмеш
показать весь комментарий
12.04.2026 08:57 Ответить
З точки зору ідіота усі навкруги ненормальні...США перетворюється на суцільне посміховисько....
показать весь комментарий
12.04.2026 09:22 Ответить
Турецький журналіст у Пакистані:

Аббас Аракчі та представник США Віткофф ледь не вступили у фізичну сутичку під час переговорів щодо Ормузької протоки.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:38 Ответить
От шкода.Ото було б кіно від майстрів пісділа. Переговори закінчились синяками,гулями і юшкою з носа.
показать весь комментарий
12.04.2026 09:50 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2026 09:53 Ответить
ДЕБІЛ !!!!!
показать весь комментарий
12.04.2026 09:39 Ответить
Феєричний недоумок..... 🤡
показать весь комментарий
12.04.2026 09:51 Ответить
Доню, парад будет?
показать весь комментарий
12.04.2026 10:08 Ответить
Головне щоб пика була густо намазана гримом для покійників, а все інше - байдуже.
показать весь комментарий
12.04.2026 10:12 Ответить
"Мені байдуже, чи укладемо ми угоду, чи ні... Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - сказав очільник США. а з людської точки зору Америка по вуха в лайні
показать весь комментарий
12.04.2026 10:52 Ответить
Пусть же вихрем ***** свищет!
Мне Костаки не судья!
Прав Костаки, прав и я!

Козьма Прутков.
показать весь комментарий
12.04.2026 12:19 Ответить
Американская психиатрия в большом долгу перед Человечеством!
показать весь комментарий
12.04.2026 12:36 Ответить
 
 