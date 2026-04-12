Трамп про переговори з Іраном: Мені байдуже, чи укладемо угоду, ми перемогли

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього немає значення, чи буде досягнуто угоди з Іраном.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори тривають "багато годин"

Трампа попросили прокоментувати перебіг переговорів між США та Іраном за посередництва Пакистану, які відбуваються в Ісламабаді.

Він зазначив, що перемовини тривають "вже багато годин".

"Мені байдуже, чи укладемо ми угоду, чи ні... Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - сказав очільник США.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

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