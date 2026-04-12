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Новини Переговори США та Ірану
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Трамп про переговори з Іраном: Мені байдуже, чи укладемо угоду, ми перемогли

Трамп прокоментував багатогодинні переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього немає значення, чи буде досягнуто угоди з Іраном.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори тривають "багато годин" 

Трампа попросили прокоментувати перебіг переговорів між США та Іраном за посередництва Пакистану, які відбуваються в Ісламабаді.

Він зазначив, що перемовини тривають "вже багато годин".

"Мені байдуже, чи укладемо ми угоду, чи ні... Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - сказав очільник США.

Читайте також: Делегації США та Ірану прибули до Пакистану на мирні переговори

Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
  • У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Читайте також: Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN

Автор: 

Іран (3609) перемовини (3861) США (26954) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+29
Це щось новеньке.
Нові пігулки?
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12.04.2026 01:14 Відповісти
+25
Пізділець каже, що угода не важлива?
Як мінімум, це зміна дозування.
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12.04.2026 01:16 Відповісти
+19
Та воно від народження ******* на всю голову.
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12.04.2026 01:33 Відповісти

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