Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN

В Ісламабаді у суботу, 11 квітня, розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Делегацію США очолив Венс

Делегацію США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. До її складу також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Згідно зі списком, наданим Білим домом, у переговорах також беруть участь два головні радники Венса – радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.

За словами представника Білого дому, на переговори до Ісламабаду також прибув "повний склад американських експертів з відповідних питань", а також запрошено "додаткових експертів" з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.

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Що відомо про делегацію Ірану?

За даними державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включаючи переговорників, експертів, представників ЗМІ та співробітників служби безпеки.

Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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