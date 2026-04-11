Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN
В Ісламабаді у суботу, 11 квітня, розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Делегацію США очолив Венс
Делегацію США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. До її складу також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.
Згідно зі списком, наданим Білим домом, у переговорах також беруть участь два головні радники Венса – радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.
За словами представника Білого дому, на переговори до Ісламабаду також прибув "повний склад американських експертів з відповідних питань", а також запрошено "додаткових експертів" з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.
Що відомо про делегацію Ірану?
За даними державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включаючи переговорників, експертів, представників ЗМІ та співробітників служби безпеки.
Переговори в Пакистані
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
- Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
- Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вже сьогодні, чулмаголові релігійні фанатики диктують американцям умови, без яких весь світ сидітиме без нафти. А посередник там - китайське проксі під назвою "пакістан".
Ось вам і #make_amerika_great_again , зробимо їх разом (usa edition) .