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Новини Переговори США та Ірану
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Розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану, - CNN

В Ісламабаді стартували вирішальні переговори між США та Іраном

В Ісламабаді у суботу, 11 квітня, розпочались переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Делегацію США очолив Венс 

Делегацію США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. До її складу також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Згідно зі списком, наданим Білим домом, у переговорах також беруть участь два головні радники Венса –  радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.

За словами представника Білого дому, на переговори до Ісламабаду також прибув "повний склад американських експертів з відповідних питань", а також запрошено "додаткових експертів" з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.

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Що відомо про делегацію Ірану?

За даними державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включаючи переговорників, експертів, представників ЗМІ та співробітників служби безпеки.

Переговори в Пакистані

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.
  • Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.
  • Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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Автор: 

Іран (3609) Пакистан (102) США (26954) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+2
Оба на! То Нобеля за мир отримає пакистанець Шабхаз Шариф???!!! 😲 Донні у прольоті? 😲😲😲
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11.04.2026 19:58 Відповісти
+2
По просьбе Трампа, Пакистан будет убеждать Иран, что США победили
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11.04.2026 20:34 Відповісти
+2
всього рік тому, сша вважались найавторитетнішою державою світу.

а вже сьогодні, чулмаголові релігійні фанатики диктують американцям умови, без яких весь світ сидітиме без нафти. А посередник там - китайське проксі під назвою "пакістан".

Ось вам і #make_amerika_great_again , зробимо їх разом (usa edition) .
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11.04.2026 20:42 Відповісти

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