США починають розмінування Ормузької протоки, це послуга країнам, які не мають сміливості, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу розмінування Ормузької протоки Сполученими Штатами.

Про це він пише в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що Трамп звинуватив "фейкові ЗМІ", які "повністю втратили довіру", оскільки через "синдром ненависті до Трампа" люблять говорити, що Іран "перемагає".

Знищення військових можливостей Ірану

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Трамп своєю чергою учергове переконує, що насправді Іран програє і "програє дуже крупно".

"Їхній флот знищено, їхні військово-повітряні сили знищено, їхня зенітна артилерія не існує, радари не працюють, їхні ракетні та безпілотні заводи практично знищено разом із самими ракетами і безпілотниками, і, що найважливіше, їхні багаторічні "лідери" більше не з нами, слава Аллаху!", - зазначив Трамп.

За словами Трампа, єдиною потенційною загрозою з боку Ірану залишається ризик того, що судно може натрапити на морську міну в Ормузькій протоці. Водночас він заявив, що всі 28 іранських мінних тральщиків нібито знищені, та повідомив про початок розмінування протоки.

Старт розмінування Ормузу

"Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Францією, Німеччиною та багатьма іншими. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно. Однак, що дуже цікаво, порожні нафтовози з багатьох країн прямують до США, щоб завантажитися нафтою", - додав лідер США.

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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