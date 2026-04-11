США начинают разминирование Ормузского пролива, это услуга странам, которые не имеют смелости, — Трамп

Ормуз будет разминирован

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.

Об этом он пишет в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что Трамп обвинил "фейковые СМИ", которые "полностью утратили доверие", поскольку из-за "синдрома ненависти к Трампу" любят говорить, что Иран "побеждает".

Уничтожение военных возможностей Ирана

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и обозначил условия соглашения с Ираном

Трамп, в свою очередь, в очередной раз убеждает, что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!" — отметил Трамп.

По словам Трампа, единственной потенциальной угрозой со стороны Ирана остается риск того, что судно может наткнуться на морскую мину в Ормузском проливе. В то же время он заявил, что все 28 иранских минных тральщиков якобы уничтожены, и сообщил о начале разминирования пролива.

Начало разминирования Ормуза

"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", — добавил лидер США.

Читайте также: Трамп: В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Читайте также: Трамп: У Ирана нет козырей, кроме шантажа закрытием водных путей

Я роблю за них всю чорнову роботу - європейські союзники я вас не забуду - Трамп
11.04.2026 17:06 Ответить
Яке розмінування? Шо воно пи₴дить? Коли вже цю істоту відправлять на лоботомію?
11.04.2026 17:08 Ответить
Форева, "сміливцю" епштейна.
11.04.2026 17:09 Ответить
"Переможений" Іран дозволив.
11.04.2026 17:10 Ответить
Договорились получается
11.04.2026 17:13 Ответить
"Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу" - тільки будь ласка не нагадуйте мені, що саме я власноруч цю ситуацію створив... Ваш Трамп...
11.04.2026 17:17 Ответить
Тю.Так сам же казав що переміг Іран.Переможці не скиглять як баба стара.
11.04.2026 17:21 Ответить
Вангую що Тромб підготовлює підгрунтя щоб за це теж почати вимагати гроші за проход суден. Іран буде на вході брати гроші а Тромб на виході
11.04.2026 17:21 Ответить
Смішніше булоб тільки, якби воно саме їх і поставило...
11.04.2026 17:22 Ответить
Цікаво що підставляють іранцям під удар чим розміновують? Бо спеціалізовані тральщики вони здається в 24 році завершили використовувати 🤔
11.04.2026 17:22 Ответить
Крутолітами ( гелікоптерами ) і здається мають дрони спеціальні .
11.04.2026 17:30 Ответить
Добре бути Трампом. Де б не обісрався, якої херні б не наговорив, в яку б халепу не вляпався - то все єдно велика перемога. Не важливо, що ворог не здається, байдуже, що сам кашу заварив, а винні інші, пофіг, що в голові метелики-одноденки - головне "сдєлка" на радість другу Вовану.
11.04.2026 17:28 Ответить
Европа сцикуни.
11.04.2026 17:41 Ответить
Бл# пролив ещё и заминирован был все это время, а это чмо всем предлагало по нему проплыть.
Тампон юзаный.
11.04.2026 17:43 Ответить
 
 