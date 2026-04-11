США начинают разминирование Ормузского пролива, это услуга странам, которые не имеют смелости, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.

Отметим, что Трамп обвинил "фейковые СМИ", которые "полностью утратили доверие", поскольку из-за "синдрома ненависти к Трампу" любят говорить, что Иран "побеждает".

Уничтожение военных возможностей Ирана

Трамп, в свою очередь, в очередной раз убеждает, что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!" — отметил Трамп.

По словам Трампа, единственной потенциальной угрозой со стороны Ирана остается риск того, что судно может наткнуться на морскую мину в Ормузском проливе. В то же время он заявил, что все 28 иранских минных тральщиков якобы уничтожены, и сообщил о начале разминирования пролива.

Начало разминирования Ормуза

"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", — добавил лидер США.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

