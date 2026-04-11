США начинают разминирование Ормузского пролива, это услуга странам, которые не имеют смелости, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.
Об этом он пишет в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что Трамп обвинил "фейковые СМИ", которые "полностью утратили доверие", поскольку из-за "синдрома ненависти к Трампу" любят говорить, что Иран "побеждает".
Уничтожение военных возможностей Ирана
Трамп, в свою очередь, в очередной раз убеждает, что на самом деле Иран проигрывает и "проигрывает очень крупно".
"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитная артиллерия не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние "лидеры" больше не с нами, слава Аллаху!" — отметил Трамп.
По словам Трампа, единственной потенциальной угрозой со стороны Ирана остается риск того, что судно может наткнуться на морскую мину в Ормузском проливе. В то же время он заявил, что все 28 иранских минных тральщиков якобы уничтожены, и сообщил о начале разминирования пролива.
Начало разминирования Ормуза
"Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако, что очень интересно, пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", — добавил лидер США.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
що підставляють іранцям під ударчим розміновують? Бо спеціалізовані тральщики вони здається в 24 році завершили використовувати 🤔
Тампон юзаный.