Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и обозначил условия соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время возобновит работу независимо от позиции Ирана. В то же время он отметил, что американская делегация, которая в настоящее время направляется в Пакистан, сосредоточена прежде всего на недопущении получения Тегераном ядерного оружия.

Что говорит Трамп?

Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе", - сказал он, выступая на базе Эндрюс по поводу возобновления прохода судов через Ормузский пролив, который перекрыл Иран.

Также Трамп отметил, что его главным приоритетом в соглашении с Ираном является ограничение ядерного потенциала страны.

Никакого ядерного оружия. Это 99% соглашения", - добавил лидер США.

На вопрос, будет ли соглашение касаться Ормузского пролива, Трамп ответил утвердительно.

"Да, но это решится автоматически", - сказал он, добавив, что, по его мнению, пролив будет открыт "достаточно быстро".

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

У дідуся маразм за маразмом. Там ядерною зброєю і близько не пахло. Дебілу захотілося всю нафту в свій карман загарбати.
11.04.2026 09:55 Ответить
астанавітєсь!

11.04.2026 09:53 Ответить
Старий пи₴дун. Здохни.
11.04.2026 09:54 Ответить
Наш бєглий Янек то ще великий інтєлігєнт порівняно з трамбом.
11.04.2026 10:17 Ответить
Рудий абрамгутанг - невдаха. Хоча і хитра. На рівні еректуса.
Підозрюю. Всю війноньку він забацав заради ********* плану по PR себе найвеличнішого і знекровлюванню України (вуха плану стирчать з боліт):
■ розпочати бойові дії,
■ втягнути у операцію союзників, надовго втягнути,
■ ресурси ЄС замість України спрямувати на БС.
Далі йшли варіанти:
Варіант А - перемога:
■ це перемога виключно Трампа,
■ созники нічим не допомогли,
■ крутимо яйця союзникам далі.
Варіант В - поразка:
■ у поразці винуваті тільки недолугі союзники,
■ якби вони у всьому слухали його то пройобу не було б,
■ крутимо яйця союзникам далі.
Але, *****, щось пішло не так і стався варіант С, коли ані перемоги ані союзників, а тези залишились від старої методички.
11.04.2026 10:23 Ответить
Взагалі-то пахло, цей як.
11.04.2026 10:23 Ответить
Існують клоуни, з яких просто припиняєш уїдливо сміятися за пласкі жарти. Цей американець перевершив кацапського петросяна.
11.04.2026 09:56 Ответить
Якби ми знали що це таке, а ми незнаєм що це таке,подивимось що з цього буде 🤡
11.04.2026 09:59 Ответить
Схоже, це руде опудало буде сіяти там срач, допоки ***** не залатає всі свої дірки у бюджеті.
11.04.2026 09:59 Ответить
Це й була основна ціль!
11.04.2026 10:09 Ответить
пропливайте ротом 2.
11.04.2026 10:03 Ответить
Ще раз відкриє протоку? Ти ж вже її відкрив і войну астанавіл 8 разів. Придурок кончений.
11.04.2026 10:05 Ответить
Все чого Тромб добився це розвалив НАТО, розпалив 3-тю світову війну, зробив світову кризу і закрив протоку для всіх кораблів окрім кораблів китаю, ірану і Сосії- найбільших ворогів америки, Хтось скаже Тромбу що пора вже зупинитися і піти в лікарню прокапати мізки?
11.04.2026 10:08 Ответить
НАТО він ще не розвалив, хоча пердаки європейцям трохи підпалив, бо ті сильно розслабилися.
11.04.2026 10:24 Ответить
А чому б американцям не стати на виході з протоки і не зупиняти всі танкери з Ірану за ті ж гроші що Іран братиме за прохід через протоку. І пропускати їх тільки за безпечний вхід і вихід інших суден?
11.04.2026 11:05 Ответить
2-3 тижні😂
11.04.2026 10:05 Ответить
А потім, коли рудого довбо(ОЙ)ба запакують у рубашку-абнімашку, якийсь психіатр(наближений до білого дому) випустить цілу книжку, де перелічить усі препарати якими харчувався цей дегенерат і список, якими треба було його кормити насправді...
11.04.2026 10:06 Ответить
11.04.2026 10:09 Ответить
Наявність збройового урану - це навіть не півділа до створення повноцінного ядерного заряду - бойової частини носія. Головні таємниці у матеріалах і механізмах для приведенні в боєготовність та підриву ЯЗ, а також у забезпеченні стабільності їх стану під час зберігання.
Для Пакистану й Північної Кореї ці секрети, матеріали і комплектуючі для ЯЗ надав Китай. А от для Ірану може таємно надати рашистська пітьма. І ніякі бомбардування тут не поможуть. Якщо, звісно, не буде загрози знищення через це самої пітьми.
11.04.2026 10:09 Ответить
ви бачите рудого блазня але не бачите яке навантаження після його дій отримують економіки єс та інших,рудий своїми ,,перемогами,, просто регоче з них,і нас в тому числі бо ціни на паливо відчуваємо теж....
11.04.2026 10:11 Ответить
All the money in the world is in my pocket !!!
11.04.2026 10:14 Ответить
Короче кажучи, Трамп таблетки давно не приймає.
11.04.2026 10:15 Ответить
Фармакологія там безсила. Там збій у генетиці
11.04.2026 10:45 Ответить
Там може врятувати тільки смертельний передоз. Усипіть вже цього покидька.
11.04.2026 11:08 Ответить
Не здивуюся, якщо Трамп обдумує як би собі створити гешефт та брати гроші з суден за прохід через протоку. Кляті іранці підказали йому ще один заробіток, тепер покою немає
11.04.2026 10:16 Ответить
...а ще таблетки для ерекції дідам- імпотентам)))
11.04.2026 10:19 Ответить
Та ні, умови вже висунув Іран і Трамп їх виконає.
Головне, плата за прохід Ормузькою протокою, а це другий бюджет Ірану.
11.04.2026 10:19 Ответить
Шавки США еле на ладан дышут, так-что надо им здоровье поправить.
11.04.2026 10:22 Ответить
Два тижні, я думаю, не більше )))
11.04.2026 10:21 Ответить
Протока трампа в голові! Лайна в основному...Причому у протилежні сторони цей потік безглуздя змінюється протягом декількох годин....та пігулок
11.04.2026 10:24 Ответить
Це ще він до Панамського каналу не добрався.
11.04.2026 10:31 Ответить
Добрався. Була історія
11.04.2026 11:06 Ответить
Та воно хоч щось тямить, затіяло авантюру не подумавши про наслідки послухавши воєного злочинця нітаняху ,привів світ до енергетичної кризи, тим самим підсобив фінансово воєного злочинця терориста путіна ,до речі всі вони чомусь дуже бажають перемоги аванюристу і негіднику орбану.
11.04.2026 10:29 Ответить
Ну так. Ось тільки треба спочатку погодитися на іранський план з 10 пунктів. Але з цим проблем не має бути.
11.04.2026 10:34 Ответить
Старе дурне
11.04.2026 10:35 Ответить
На запитання, чи стосуватиметься угода Ормузької протоки, Трамп відповів ствердно.

"Так, але це вирішиться автоматично", - сказав він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита "досить швидко". ДУРНИЙ .ЯК ПРОБКА.Знищує.як варвар країну.вбиває мирне населення і хоче "автоматично".За таке хіба ,що можна отримати автоматичну чергу з якогось "шмайсера".або з великокаліберної "гверти" ,,,
11.04.2026 11:28 Ответить
Трамп анонсував
Тарифи за проход
Ормузької протоки :
2 ляма на свій рахунок
та 2 тис зятю
11.04.2026 11:32 Ответить
 
 