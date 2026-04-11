Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и обозначил условия соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время возобновит работу независимо от позиции Ирана. В то же время он отметил, что американская делегация, которая в настоящее время направляется в Пакистан, сосредоточена прежде всего на недопущении получения Тегераном ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что говорит Трамп?

Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе", - сказал он, выступая на базе Эндрюс по поводу возобновления прохода судов через Ормузский пролив, который перекрыл Иран.

Также Трамп отметил, что его главным приоритетом в соглашении с Ираном является ограничение ядерного потенциала страны.

Никакого ядерного оружия. Это 99% соглашения", - добавил лидер США.

На вопрос, будет ли соглашение касаться Ормузского пролива, Трамп ответил утвердительно.

"Да, но это решится автоматически", - сказал он, добавив, что, по его мнению, пролив будет открыт "достаточно быстро".

Читайте также: Трамп: В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Читайте также: Трамп: У Ирана нет козырей, кроме шантажа закрытием водных путей