Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и обозначил условия соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время возобновит работу независимо от позиции Ирана. В то же время он отметил, что американская делегация, которая в настоящее время направляется в Пакистан, сосредоточена прежде всего на недопущении получения Тегераном ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Что говорит Трамп?
Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе", - сказал он, выступая на базе Эндрюс по поводу возобновления прохода судов через Ормузский пролив, который перекрыл Иран.
Также Трамп отметил, что его главным приоритетом в соглашении с Ираном является ограничение ядерного потенциала страны.
Никакого ядерного оружия. Это 99% соглашения", - добавил лидер США.
На вопрос, будет ли соглашение касаться Ормузского пролива, Трамп ответил утвердительно.
"Да, но это решится автоматически", - сказал он, добавив, что, по его мнению, пролив будет открыт "достаточно быстро".
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Підозрюю. Всю війноньку він забацав заради ********* плану по PR себе найвеличнішого і знекровлюванню України (вуха плану стирчать з боліт):
■ розпочати бойові дії,
■ втягнути у операцію союзників, надовго втягнути,
■ ресурси ЄС замість України спрямувати на БС.
Далі йшли варіанти:
Варіант А - перемога:
■ це перемога виключно Трампа,
■ созники нічим не допомогли,
■ крутимо яйця союзникам далі.
Варіант В - поразка:
■ у поразці винуваті тільки недолугі союзники,
■ якби вони у всьому слухали його то пройобу не було б,
■ крутимо яйця союзникам далі.
Але, *****, щось пішло не так і стався варіант С, коли ані перемоги ані союзників, а тези залишились від старої методички.
Для Пакистану й Північної Кореї ці секрети, матеріали і комплектуючі для ЯЗ надав Китай. А от для Ірану може таємно надати рашистська пітьма. І ніякі бомбардування тут не поможуть. Якщо, звісно, не буде загрози знищення через це самої пітьми.
Головне, плата за прохід Ормузькою протокою, а це другий бюджет Ірану.
"Так, але це вирішиться автоматично", - сказав він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита "досить швидко". ДУРНИЙ .ЯК ПРОБКА.Знищує.як варвар країну.вбиває мирне населення і хоче "автоматично".За таке хіба ,що можна отримати автоматичну чергу з якогось "шмайсера".або з великокаліберної "гверти" ,,,
Тарифи за проход
Ормузької протоки :
2 ляма на свій рахунок
та 2 тис зятю