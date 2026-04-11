Трамп анонсував швидке відкриття Ормузької протоки та окреслив умови угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока у найближчий час відновить роботу незалежно від позиції Ірану. Водночас він зазначив, що американська делегація, яка наразі прямує до Пакистану, зосереджена насамперед на недопущенні отримання Тегераном ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Що каже Трамп?

Я думаю, що це відбудеться досить швидко. А якщо ні, ми зможемо завершити це так чи інакше", - сказав він, виступаючи на базі Andrews щодо відновлення проходу суден Ормузькою протокою, яку перекрив Іран.

Також Трамп зазначив, що його головним пріоритетом в угоді з Іраном є обмеження ядерного потенціалу країни.

Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди", - додав лідер США.

На запитання, чи стосуватиметься угода Ормузької протоки, Трамп відповів ствердно.

"Так, але це вирішиться автоматично", - сказав він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита "досить швидко".

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Переговори в Пакистані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж доби стане зрозуміло, чи вдалося домовитися з Іраном.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до столиці Пакистану Ісламабада для перемовин з Іраном.

Він очолює американську делегацію, до складу якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

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