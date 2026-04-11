Начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, - CNN

В Исламабаде в субботу, 11 апреля, начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Делегацію США очолив Венс

Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. В ее состав также входят специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Согласно списку, предоставленному Белым домом, в переговорах также принимают участие два главных советника Венса – советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Венс.

По словам представителя Белого дома, на переговоры в Исламабад также прибыл "полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам", а также приглашены "дополнительные эксперты" из Вашингтона, которые обеспечивают поддержку переговоров.

Что известно о делегации Ирана?

По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей СМИ и сотрудников службы безопасности.

Переговоры в Пакистане

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.

Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.

Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

