Новости Переговоры США и Ирана
Начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, - CNN

В Исламабаде начались решающие переговоры между США и Ираном

В Исламабаде в субботу, 11 апреля, начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Делегацию США возглавил Венс 

Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. В ее состав также входят специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Согласно списку, предоставленному Белым домом, в переговорах также принимают участие два главных советника Венса – советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Венс.

По словам представителя Белого дома, на переговоры в Исламабад также прибыл "полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам", а также приглашены "дополнительные эксперты" из Вашингтона, которые обеспечивают поддержку переговоров.

Что известно о делегации Ирана?

По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей СМИ и сотрудников службы безопасности.

Переговоры в Пакистане

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
  • Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
  • Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Иран Пакистан США Джей Ди Вэнс
+1
Зі сторони Ірану 70 чол - зі сторони США 300 чол - стінка на стінку не вийде
11.04.2026 19:59
11.04.2026 19:59
+1
Віткофф (Вітьок) і Кушнер (зятьок) для Трампа такі ж незамінні, як для Зеленського Умєров і Єрмак (до звільнення).😂😂😂
11.04.2026 20:02
11.04.2026 20:02 Ответить
+1
Шикарна ситуація!😂
США розпочали війну з Іраном та два рази перемогли Іран (за версією Трампа).

Сьогодні в Пакистані проходять переговори між представниками США та Ірану, щодо закінчення війни.🤭

Так опустити імідж США може тільки Трамп!
Він на 💯 % вже залишив свій слід 💩в історії.
Молодець!!!
11.04.2026 20:23 Ответить
Оба на! То Нобеля за мир отримає пакистанець Шабхаз Шариф???!!! 😲 Донні у прольоті? 😲😲😲
11.04.2026 19:58 Ответить
Зі сторони Ірану 70 чол - зі сторони США 300 чол - стінка на стінку не вийде
11.04.2026 19:59 Ответить
Задралі ці пакістанці. Вони то чого лізуть? Своїх справ шолі не фатає, хай моджахєдів ідуть валити
11.04.2026 20:01
11.04.2026 20:01 Ответить
Віткофф (Вітьок) і Кушнер (зятьок) для Трампа такі ж незамінні, як для Зеленського Умєров і Єрмак (до звільнення).😂😂😂
11.04.2026 20:02 Ответить
"прекрасні переговори почались!" (С) ))
11.04.2026 20:12
11.04.2026 20:12 Ответить
Напевно домовляться, якщо рудий пердун віддасть персам Аляску.
11.04.2026 20:13
11.04.2026 20:13 Ответить
щоб там трамп як незаявленний гість не підкрався до пакистання і несподіванно не вийграв його в карти, з фразою "іранець, курва, осьосьо козирі бачив?"
11.04.2026 20:13
11.04.2026 20:13 Ответить
Ще одна війна, яка буде закінчена блискучим миротворцем всих врємьон і народов!
11.04.2026 20:17
11.04.2026 20:17 Ответить
Шикарна ситуація!😂
США розпочали війну з Іраном та два рази перемогли Іран (за версією Трампа).

Сьогодні в Пакистані проходять переговори між представниками США та Ірану, щодо закінчення війни.🤭

Так опустити імідж США може тільки Трамп!
Він на 💯 % вже залишив свій слід 💩в історії.
Молодець!!!
11.04.2026 20:23 Ответить
Клоуны,в данной ситуации лучше воевать,чем балаболить.
11.04.2026 20:26
11.04.2026 20:26 Ответить
По просьбе Трампа, Пакистан будет убеждать Иран, что США победили
11.04.2026 20:34
11.04.2026 20:34 Ответить
всього рік тому, сша вважались найавторитетнішою державою світу.

а вже сьогодні, чулмаголові релігійні фанатики диктують американцям умови, без яких весь світ сидітиме без нафти. А посередник там - китайське проксі під назвою "пакістан".

Ось вам і #make_amerika_great_again , зробимо їх разом (usa edition) .
11.04.2026 20:42 Ответить
Хто міг потурати, США та Іран примирює Пакистан. Невіглас з деменцією точно не отримає Нобелівську премію миру. Й
11.04.2026 20:46
11.04.2026 20:46
 
 