Начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана, - CNN
В Исламабаде в субботу, 11 апреля, начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Делегацію США очолив Венс
Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. В ее состав также входят специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Согласно списку, предоставленному Белым домом, в переговорах также принимают участие два главных советника Венса – советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Венс.
По словам представителя Белого дома, на переговоры в Исламабад также прибыл "полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам", а также приглашены "дополнительные эксперты" из Вашингтона, которые обеспечивают поддержку переговоров.
Что известно о делегации Ирана?
По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей СМИ и сотрудников службы безопасности.
Переговоры в Пакистане
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет ясно, удалось ли договориться с Ираном.
- Накануне телеканал CNN сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном.
- Он возглавляет американскую делегацию, в состав которой также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
США розпочали війну з Іраном та два рази перемогли Іран (за версією Трампа).
Сьогодні в Пакистані проходять переговори між представниками США та Ірану, щодо закінчення війни.🤭
Так опустити імідж США може тільки Трамп!
Він на 💯 % вже залишив свій слід 💩в історії.
Молодець!!!
а вже сьогодні, чулмаголові релігійні фанатики диктують американцям умови, без яких весь світ сидітиме без нафти. А посередник там - китайське проксі під назвою "пакістан".
Ось вам і #make_amerika_great_again , зробимо їх разом (usa edition) .