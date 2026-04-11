Два есмінці США вже розпочали розмінування Ормузької протоки, - CNN

Два есмінці ВМС США з керованими ракетами на борту в суботу, 11 квітня, почали розмінування Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Почалося розмінування протоки

"Кораблі USS Frank E. Peterson та USS Michael Murphy пройшли Ормузькою протокою та діють у Перській затоці в межах ширшої місії із забезпечення повного очищення протоки від морських мін, раніше встановлених Корпусом вартових Ісламської революції Ірану",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці есмінці стали першими американськими військовими кораблями, які пройшли через Ормузьку протоку з початку війни понад місяць тому.

"Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і незабаром ми поділимося цим безпечним шляхом з морськими перевізниками, щоб заохотити вільний потік торгівлі", - заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

Як зазначає CNN, попри початок операції із розмінування, Іран усе ще може запускати ракети, що в поєднанні з мінами ускладнило для США та інших країн захист суден.

За даними видання, з моменту початку припинення вогню через протоку змогли пройти лише близько 30 суден.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу розмінування Ормузької протоки Сполученими Штатами.

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