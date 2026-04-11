Два есмінці США вже розпочали розмінування Ормузької протоки, - CNN
Два есмінці ВМС США з керованими ракетами на борту в суботу, 11 квітня, почали розмінування Ормузької протоки.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Почалося розмінування протоки
"Кораблі USS Frank E. Peterson та USS Michael Murphy пройшли Ормузькою протокою та діють у Перській затоці в межах ширшої місії із забезпечення повного очищення протоки від морських мін, раніше встановлених Корпусом вартових Ісламської революції Ірану",- сказано в повідомленні.
Зазначається, що ці есмінці стали першими американськими військовими кораблями, які пройшли через Ормузьку протоку з початку війни понад місяць тому.
"Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і незабаром ми поділимося цим безпечним шляхом з морськими перевізниками, щоб заохотити вільний потік торгівлі", - заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.
Як зазначає CNN, попри початок операції із розмінування, Іран усе ще може запускати ракети, що в поєднанні з мінами ускладнило для США та інших країн захист суден.
За даними видання, з моменту початку припинення вогню через протоку змогли пройти лише близько 30 суден.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу розмінування Ормузької протоки Сполученими Штатами.
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