Два эсминца США уже приступили к разминированию Ормузского пролива, — CNN

Два эсминца США начали операцию по разминированию Ормузского пролива

Два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами на борту в субботу, 11 апреля, приступили к разминированию Ормузского пролива.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Началось разминирование пролива 

"Корабли USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через Ормузский пролив и действуют в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей Исламской революции Ирана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти эсминцы стали первыми американскими военными кораблями, прошедшими через Ормузский пролив с начала войны более месяца назад.

"Сегодня мы начали процесс создания нового прохода, и вскоре мы поделимся этим безопасным путем с морскими перевозчиками, чтобы способствовать свободному потоку торговли", — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Как отмечает CNN, несмотря на начало операции по разминированию, Иран все еще может запускать ракеты, что в сочетании с минами затруднило для США и других стран защиту судов.

По данным издания, с момента начала прекращения огня через пролив смогли пройти лишь около 30 судов.

Читайте также: США начинают разминирование Ормузского пролива, это услуга странам, которые не имеют смелости, — Трамп

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.

Топ комментарии
Сша сила, тромпізм могила!
11.04.2026 22:33 Ответить
Гдє ноль?
Там добряче прибарахлились родичі, які заробляють на нафті та біржевих стрибках
11.04.2026 22:48 Ответить
Це якраз ті посудини,що призначені для розмінування. Янкі всі там пампи?
11.04.2026 22:33 Ответить
11.04.2026 22:33 Ответить
США це сила.
11.04.2026 22:29 Ответить
11.04.2026 22:33 Ответить
«Вот и брат говорит, что в деньгах»: Данила спорит с братом (Виктором Багровым), который считает, что сила в деньгах.«Я вот думаю, что сила в правде»:

На самом деле сила в Ньютонах
11.04.2026 22:54 Ответить
Велком ту Третя Світова.
Яка йде щонайменше з 2008 р.
11.04.2026 22:31 Ответить
11.04.2026 22:33 Ответить
А кто сказал что мины там есть? Если все это время там беспрепятственно шли корабли которым иранцы разрешили проход. Там опасность была в БЭКах, в ПКР. Со всеми этими угрозами эсминцы обязаны не то что уметь бороться - они во многом для этого и предназначены.
11.04.2026 22:44 Ответить
Вартові - розкидали міни в Ормузі - перед цим вбивали протестувальників - цепні пси аятол
11.04.2026 22:36 Ответить
А як ультиматували,як ультиматували)))
11.04.2026 22:36 Ответить
А власть когда в иране трамп поменяет?? Уже бухнул в эту войну десятки миллирдов а на выходе ноль!
11.04.2026 22:36 Ответить
11.04.2026 22:48 Ответить
Ну чому ж нуль? Є результат - МІНУС одна протока.
11.04.2026 22:48 Ответить
Тепер американцям доставлять здачу з Ірану на блюдечці з голубою кайомочкою і надписом "11 вересня"...
11.04.2026 23:15 Ответить
Есмінці будуть розміновувати я так розумію собою)
11.04.2026 22:36 Ответить
CNN бреше разом з Трампом у Флориді.

«USS Canberra» (LCS-30) ВМФ США був атакований в Ормузській протоці невідомим БПЛА, після чого вийшов з територіальних вод Ірану. Дані кораблі в основному використовуються для розчищення фарватеру від плаваючих мін і боротьби з морськими БПЛА. ГЗМ
По темі 11.03.2026 ГЗМ Система блокування Ормузської протоки Іраном побудована не на плавучих мінах, а на стаціонарній системі придонних мін کَراب (копія радянської УДМ-500М)
https://x.com/FranzMaser/status/2042999256852680871
11.04.2026 22:40 Ответить
Цікаве у них СіНН )) морські БПЛА першими використала Україна 22/23 рр.
Коли це вони встигли побудувати кораблікі для боротьби з БПЛА ))
11.04.2026 22:51 Ответить
Давно цікавить деяке пояснення з боку того, у кого правда, тільки правда, яка переможе.
Якими такими засобами ЗСУ примудрились збити русняву РС-26 "Рубіж", яка, разом з дев'ятьма "Кинджалами", атакувала Дніпро 21.‎11.‎2024?
11.04.2026 22:53 Ответить
cnn з Трампом та Купером брешуть, а "tze.inform" з "X" каже правду... Ну ок, якщо вам так легше, то нема питаннь
11.04.2026 22:56 Ответить
Так там же написано великими літерами "Правда, тільки правда. Правда переможе!"
Є ще якісь сумніви?
11.04.2026 23:01 Ответить
Разміновувалі, разминовувалі да неразвіміновалі.
Це перемога, побіг купувати книжку Дональда Трампа - "Іскуство перемовин"
11.04.2026 22:41 Ответить
Проход танкеров по ормуду без разрешения вонючих аятолл и их ксира будет большим шоком для местного клуба шанувальников персидских религиозных фанатиков.
11.04.2026 23:00 Ответить
Аятоли скажуть: "ета наш жєст доброй волі". І не заперечиш.
11.04.2026 23:02 Ответить
Якби США туди не влізли то не потрібно було б розміновувати.
11.04.2026 23:09 Ответить
 
 