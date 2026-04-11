Два эсминца США уже приступили к разминированию Ормузского пролива, — CNN

Два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами на борту в субботу, 11 апреля, приступили к разминированию Ормузского пролива.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Началось разминирование пролива

"Корабли USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через Ормузский пролив и действуют в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей Исламской революции Ирана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти эсминцы стали первыми американскими военными кораблями, прошедшими через Ормузский пролив с начала войны более месяца назад.

"Сегодня мы начали процесс создания нового прохода, и вскоре мы поделимся этим безопасным путем с морскими перевозчиками, чтобы способствовать свободному потоку торговли", — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Как отмечает CNN, несмотря на начало операции по разминированию, Иран все еще может запускать ракеты, что в сочетании с минами затруднило для США и других стран защиту судов.

По данным издания, с момента начала прекращения огня через пролив смогли пройти лишь около 30 судов.

Читайте также: США начинают разминирование Ормузского пролива, это услуга странам, которые не имеют смелости, — Трамп

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.

Читайте также: Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес