Два эсминца США уже приступили к разминированию Ормузского пролива, — CNN
Два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами на борту в субботу, 11 апреля, приступили к разминированию Ормузского пролива.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Началось разминирование пролива
"Корабли USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через Ормузский пролив и действуют в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей Исламской революции Ирана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти эсминцы стали первыми американскими военными кораблями, прошедшими через Ормузский пролив с начала войны более месяца назад.
"Сегодня мы начали процесс создания нового прохода, и вскоре мы поделимся этим безопасным путем с морскими перевозчиками, чтобы способствовать свободному потоку торговли", — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
Как отмечает CNN, несмотря на начало операции по разминированию, Иран все еще может запускать ракеты, что в сочетании с минами затруднило для США и других стран защиту судов.
По данным издания, с момента начала прекращения огня через пролив смогли пройти лишь около 30 судов.
Что предшествовало
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса разминирования Ормузского пролива Соединенными Штатами.
«USS Canberra» (LCS-30) ВМФ США був атакований в Ормузській протоці невідомим БПЛА, після чого вийшов з територіальних вод Ірану. Дані кораблі в основному використовуються для розчищення фарватеру від плаваючих мін і боротьби з морськими БПЛА. ГЗМ
По темі 11.03.2026 ГЗМ Система блокування Ормузської протоки Іраном побудована не на плавучих мінах, а на стаціонарній системі придонних мін کَراب (копія радянської УДМ-500М)
