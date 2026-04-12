США будут блокировать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Трамп

Трамп приказал ВМС США начать полную блокаду Ормузского пролива

Военно-морские силы США будут блокировать все суда, которые попытаются войти или выйти из Ормузского пролива.

Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, которые будут пытаться войти в Ормузский пролив или выйти из него. В какой-то момент мы придем к принципу "всем разрешается входить, всем разрешается выходить", но Иран не позволил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает", — заявил глава США.

Кроме того, Трамп поручил ВМС США "выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое уплатило пошлину Ирану".

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливах. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, отправится в ад! Иран лучше всех знает, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — написал американский лидер.

Он добавил, что блокада начнется в ближайшее время и к этому процессу присоединятся и другие страны.

Читайте также: Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес

Договориться не удалось

Напомним, что США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.

Читайте также: Два эсминца США уже приступили к разминированию Ормузского пролива, — CNN

США (29162) Трамп Дональд (7948) Ормузский пролив (77)
Топ комментарии
12.04.2026 17:06 Ответить
Від "розблокуйте цю кляту протоку" до "будемо блокувати" у рекордний термін!
12.04.2026 17:01 Ответить
Верное решение, бо цена на нефть как-то подупала. Победа(наилучшая в мире) близко.
12.04.2026 17:01 Ответить
🤡🤡🤡
12.04.2026 17:00 Ответить
чого ти липишся ,так йому пуйло сказав
12.04.2026 17:02 Ответить
Не будьте такими наивными Юрий. Трамп лОжил на всех. В том числе и на Плешивого.
12.04.2026 17:17 Ответить
Якщо не можеш перемогти блокаду - треба її очолити.
Так як сралін очолив блокаду Лєнінграду, якої по факту небуло - бо існували т.з. "дорогі жізні".
Але очоливши блокаду Лєнінграда - сралін отримав сильний пропагандиські козир - регулярно публікуючи фотографіі мертвих лєнінградців в західній пресі США.
12.04.2026 17:45 Ответить
так йому пуйло наказав
12.04.2026 17:01 Ответить
ні -- бери висше - підріарх кірюша ... бо трампон як відомо він прихильник мацьковського попа ...
Ні , ми з тобою ні в чому не помиляємось ?
Якщо нема сумніву в твоєму ствредженні , то порівняй ВВП США й підарашки ... У США 25% від світового , а у ********** 1.5%
12.04.2026 17:24 Ответить
всі цілі досягнуті
12.04.2026 17:01 Ответить
12.04.2026 17:01 Ответить
будет бензин по 100 грн
12.04.2026 17:25 Ответить
краще зразу всі судна просто топить.
12.04.2026 17:01 Ответить
12.04.2026 17:01 Ответить
Ну, тут мається на увазі зустрічна погроза Ірану який зараз має змогу торгувати нафтою, та його друзям. Тобто або торгують всі, або ніхто. Це справедливе рішення яке може привести до тями аятол. Під тиском того ж Китаю, наприклад, який також перестане одержувати нафту після тотального перекриття Трампом протоки.
12.04.2026 17:11 Ответить
Нема там ніяких аятол вже, вони зіграли свою роль сакральних жертв для підігріву фанатиків. Керує там тепер КВІР, а це банда з декількох груп впливу, які між собою взаємодіють.
12.04.2026 17:26 Ответить
"...банда з декількох груп впливу, які поки що між собою взаємодіють..."
12.04.2026 17:46 Ответить
Якби ж ще рашку приструнили. Бо Китай отримує нафту не лише з Ірану, але і з рашки.
12.04.2026 18:13 Ответить
У дусі Трампа. Тепер Європа завиє як вейервульф.
12.04.2026 17:02 Ответить
ЕС не завоет. Цены далеки от цен 2022 года. А вот термин "нефтедоллар" может потерять свое первоначальное значение. Т.к потери несут не только покупатели, но и основные производители. Это первое.
Второе: законность пошлины определяет не трамп, а ООН и ВТО.
Третье и основное: через сутки трамп расскажет что-то новое и противоречащее сегодняшнему. Вы правы - это в духе трампа.
12.04.2026 17:35 Ответить
ООН і ВТО? Це купка старих збоченців яких можна обробити чоботом по печінці. Ще краще не давати гроші на хлопчиків і трансвеститів. Це пси на повідку.
12.04.2026 17:53 Ответить
Генератор випадкових рішень
12.04.2026 17:05 Ответить
12.04.2026 17:06 Ответить
Той що зліва вже давно в домовині , а справа джентл-мен здоровий й веселий (мабуть занадто веселий)

Так що веселі картинки це одне , а реальність зовсім інша ...
12.04.2026 17:26 Ответить
Таки да, шкарпетки з одного промторгу
12.04.2026 17:54 Ответить
Рудий американський клоун став би зіркою в квартал-95. Запасаємося попкорном і стежимо як ціна на нафту буде пробивати численні стелі.
12.04.2026 17:07 Ответить
Семками. Бросьте ваше западопрклонство
12.04.2026 17:35 Ответить
Простите. Западопоклонство
12.04.2026 17:37 Ответить
Від "западопоклонства" до "западопроклёнства" - один крок.
12.04.2026 17:49 Ответить
Скоро почуємо, що Трамп буде копати канал біля Дубаю. Ну, щоб обійти Ормуз.
12.04.2026 17:07 Ответить
і це все мовить представник країни, що не підписала Конве́нцію ОО́Н з морсько́го права́ ЮНКЛОС ?
12.04.2026 17:08 Ответить
Іншими словами Штати стали на той же непевний шлях рекету і шантажу що і Іран.Тепер точно вони замиряться...Бо місце виявляється таке хлібне,що поки один буде гроші рахувати,то другий зупинятиме наступний транспорт.Немов два гаїшники на перехресті за Львовом,де одна дорога на Мостиська,друга на Самбір...
12.04.2026 17:08 Ответить
Платню буде брати в три рази вищу, ніж іран?
12.04.2026 17:11 Ответить
Рудий пес "Шаріков" президент США.
Дайте вже йому "сільодкі" хай вдавиться.
12.04.2026 17:11 Ответить
О ЦЕ ТАК поворот.....
12.04.2026 17:12 Ответить
Не копируйте Алекса паркера. Редкая СВОлота
12.04.2026 17:16 Ответить
та я від себе вимовив думку - особисто свою....
12.04.2026 17:34 Ответить
Повний деградант!!!
12.04.2026 17:15 Ответить
"Не можеш перемогти - очолюй"?
Чи як це в його їбаній голові діє?
Хоча що там діє, там кажани в голові їбуться...
12.04.2026 17:16 Ответить
заіпався ловити нафтовози рашистського терориста і окупанта України куйла, вирішив , що можна собі нажити ворогів у всіх.хто купляв нафту для своїх держав.Україна має блокувати "рашиський нафтовоз(умовно ) "дружба" аналогічно
12.04.2026 17:17 Ответить
12.04.2026 17:20 Ответить
Не можеш розблокувати, заблокуй сам. --- Донь Цзи
12.04.2026 17:21 Ответить
Діду ти ********
За твого правління прийшов закат Америки
12.04.2026 17:21 Ответить
Йому чхати на Америку , головне щоб був розквіт Ізраілю
12.04.2026 17:49 Ответить
Шапочку з фольги зніми
12.04.2026 18:15 Ответить
и тут остапа понесло...
12.04.2026 17:27 Ответить
Я вам покажу як протоку блокувати треба !
12.04.2026 17:43 Ответить
.FAS (Free Alongside Ship / Франко вдоль борта судна): Товар доставляется к борту судна, но не погружается на него. Риски переходят при размещении на причале.
Иран будет торговать самовывозом. На деньги будут попадать покупатели и британские страховщики. Многолетние суды и возмещение по искам
12.04.2026 17:43 Ответить
Хай спробує зупинити китайське судно
12.04.2026 17:44 Ответить
Здається, що ми стали свідками унікального змагання за титул "Головний біль планети". Поки Іран робить капості нишком, Доня пропонує влаштувати апокаліпсис із помпою, авіаносцями та Caps Lock у Twitter. Його "здоровий глузд" працює просто: "Якщо я не можу контролювати протоку, я її зламаю, щоб вона не дісталася нікому". Це, знаєте, такий собі рівень пісочниці, де замість пасочок - нафтові танкери, а замість лопатки - ядерна кнопка. Логіка рівня "Бог": якщо ворог заважає вільному судноплавству, треба просто знищити це судноплавство самому. Це як вибити собі зуби, щоб вони ніколи не боліли. Стратегія "спалити хату, аби викурити таргана" офіційно стала державною доктриною. Ця риторика в стилі Чака Норріса на пенсії: "Будь-який іранець відправиться до пекла!". Звісно, це звучить круто для виборця з Алабами, але є нюанс. Ціна на бензин після такої блокади відправить у фінансове пекло пів світу значно швидше, ніж іранський катер встигне завести двигун. План "зробити так погано, щоб навіть чорти перехрестилися", можна вважати відкритим.....
12.04.2026 17:45 Ответить
Іран аплодує стоячи. *****,ну що за довбойоб.🥴
12.04.2026 17:49 Ответить
Справедливо,кто расчистил пролив от мин,тому плата за проезд,отличная работа мистер Трамп.
12.04.2026 17:49 Ответить
Все правильно зробив.
12.04.2026 17:53 Ответить
Тобто, Трамп вимагав від Ірану розблокувати протоку, але заблокував її сам! Геніяльно!
12.04.2026 17:57 Ответить
Наразі дуже сильні геомагнітні бурі.Того тромба і штормить.
12.04.2026 18:04 Ответить
Тобто до "перемир'я" тепер додається блокада. Причому з обох сторін. Ну ОК, а що буде, коли закінчиться перемир'я? Війна відновиться? Чи просто буде блокування зі стріляниною?
12.04.2026 18:13 Ответить
Трамп має рацію. Зараз через цей пролив проходять лише судна, які перевозять нафту з Ірану, або які платять гроші Ірану. Навіщо ризикувати своїми військовими проводячи сухопутну операцію проти режиму аятол коли можна просто перекрити його фінансування і за півроку режиму аятол вже не буде. Трампу поспішати нема куди, тому що блокування протоки вигідно США, як експортеру нафти та газу.
12.04.2026 18:13 Ответить
12.04.2026 18:15 Ответить
Наступні 48 годин?)))"і ми тоже будєм думать,што мєльніца ета вєлікан")))
12.04.2026 18:19 Ответить
 
 