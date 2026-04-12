США будут блокировать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Трамп
Военно-морские силы США будут блокировать все суда, которые попытаются войти или выйти из Ормузского пролива.
Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.
США будут блокировать пролив
"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, которые будут пытаться войти в Ормузский пролив или выйти из него. В какой-то момент мы придем к принципу "всем разрешается входить, всем разрешается выходить", но Иран не позволил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает", — заявил глава США.
Кроме того, Трамп поручил ВМС США "выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое уплатило пошлину Ирану".
"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливах. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, отправится в ад! Иран лучше всех знает, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — написал американский лидер.
Он добавил, что блокада начнется в ближайшее время и к этому процессу присоединятся и другие страны.
Договориться не удалось
Напомним, что США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.
Так як сралін очолив блокаду Лєнінграду, якої по факту небуло - бо існували т.з. "дорогі жізні".
Але очоливши блокаду Лєнінграда - сралін отримав сильний пропагандиські козир - регулярно публікуючи фотографіі мертвих лєнінградців в західній пресі США.
Ні , ми з тобою ні в чому не помиляємось ?
Якщо нема сумніву в твоєму ствредженні , то порівняй ВВП США й підарашки ... У США 25% від світового , а у ********** 1.5%
Второе: законность пошлины определяет не трамп, а ООН и ВТО.
Третье и основное: через сутки трамп расскажет что-то новое и противоречащее сегодняшнему. Вы правы - это в духе трампа.
Так що веселі картинки це одне , а реальність зовсім інша ...
Дайте вже йому "сільодкі" хай вдавиться.
Чи як це в його їбаній голові діє?
Хоча що там діє, там кажани в голові їбуться...
За твого правління прийшов закат Америки
Иран будет торговать самовывозом. На деньги будут попадать покупатели и британские страховщики. Многолетние суды и возмещение по искам