США будут блокировать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Трамп

Военно-морские силы США будут блокировать все суда, которые попытаются войти или выйти из Ормузского пролива.

Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, которые будут пытаться войти в Ормузский пролив или выйти из него. В какой-то момент мы придем к принципу "всем разрешается входить, всем разрешается выходить", но Иран не позволил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает", — заявил глава США.

Кроме того, Трамп поручил ВМС США "выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое уплатило пошлину Ирану".

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливах. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, отправится в ад! Иран лучше всех знает, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — написал американский лидер.

Он добавил, что блокада начнется в ближайшее время и к этому процессу присоединятся и другие страны.

Читайте также: Ормузский пролив — вне сферы компетенции НАТО, — глава МИД Испании Альбарес

Договориться не удалось

Напомним, что США и Иран не смогли договориться о долгосрочном прекращении боевых действий.

Читайте также: Два эсминца США уже приступили к разминированию Ормузского пролива, — CNN