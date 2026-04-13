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Новини Критика Трампа
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Заяви Трампа на адресу Папи Лева XIV неприйнятні, - Мелоні

Мелоні відреагувала на випади Трампа проти Папи Римського

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що критика президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані є неприйнятною.

Про це пише агенція ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мелоні критикує висловлювання Трампа

"Я думала, що зміст моєї заяви сьогодні вранці був зрозумілим, але повторю його ще чіткіше. Я вважаю слова президента Трампа про Святішого Отця неприйнятними",- заявила прем'єрка Італії.

Мелоні зазначила, що Папа XIV є главою Католицької Церкви, і для нього "цілком правильно і нормально закликати до миру та засуджувати будь-які форми війни".

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Що передувало?

  • Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
  • Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
  • Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
  • Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".
  • Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.

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Автор: 

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Топ коментарі
+14
дональд федорович обісрався в угорщині - тепер можна.
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13.04.2026 23:24 Відповісти
+9
Навіщо звертати увагу на недорозвинутого рудого довбня. Воно вважає що весь світ належить йому. Клеймо дебіла він собі в історії людства.
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13.04.2026 23:25 Відповісти
+5
та їй та Угорщіна більше похєр, ніж Україні. Їй за понтіфіка обідно.
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13.04.2026 23:28 Відповісти

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