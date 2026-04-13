Заяви Трампа на адресу Папи Лева XIV неприйнятні, - Мелоні

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що критика президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані є неприйнятною.

Про це пише агенція ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мелоні критикує висловлювання Трампа

"Я думала, що зміст моєї заяви сьогодні вранці був зрозумілим, але повторю його ще чіткіше. Я вважаю слова президента Трампа про Святішого Отця неприйнятними",- заявила прем'єрка Італії.

Мелоні зазначила, що Папа XIV є главою Католицької Церкви, і для нього "цілком правильно і нормально закликати до миру та засуджувати будь-які форми війни".

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Що передувало?

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.

Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".

Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.

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