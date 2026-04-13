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Заяви Трампа на адресу Папи Лева XIV неприйнятні, - Мелоні
Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що критика президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані є неприйнятною.
Про це пише агенція ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мелоні критикує висловлювання Трампа
"Я думала, що зміст моєї заяви сьогодні вранці був зрозумілим, але повторю його ще чіткіше. Я вважаю слова президента Трампа про Святішого Отця неприйнятними",- заявила прем'єрка Італії.
Мелоні зазначила, що Папа XIV є главою Католицької Церкви, і для нього "цілком правильно і нормально закликати до миру та засуджувати будь-які форми війни".
Що передувало?
- Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
- Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
- Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
- Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".
- Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.
Топ коментарі
+14 untrollable
показати весь коментар13.04.2026 23:24 Відповісти Посилання
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар13.04.2026 23:25 Відповісти Посилання
+5 Urs
показати весь коментар13.04.2026 23:28 Відповісти Посилання
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