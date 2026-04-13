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Новини Критика Трампа
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Не хочу вступати з ним у дискусію, але я проти війни, - Папа Римський відповів на критику Трампа

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Reuters.

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Що каже Папа Лев про нападки Трампа?

"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", - зазначив понтифік.

Як повідомлялося, Трамп назвав Папу Римського "жахливим у зовнішній політиці" та заявив, що не є його прихильником.

Також читайте: Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні: "Нехай замовкне зброя"

Що передувало?

  • Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
  • Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
  • Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

Читайте: США блокуватимуть всі судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку, - Трамп

Автор: 

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Топ коментарі
+10
Марк Твен: «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом».
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13.04.2026 13:37 Відповісти
+6
Куди не плюнь - у трампа кругом невдача та вороги. Навіть вже Папа, американець до речі, не такий. Не пощастило трампу з планетою
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13.04.2026 15:46 Відповісти
+4
Дискусія з невігласом? Це тільки наш потужний вміє
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13.04.2026 13:20 Відповісти

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