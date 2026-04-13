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Не хочу вступати з ним у дискусію, але я проти війни, - Папа Римський відповів на критику Трампа
Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Reuters.
Що каже Папа Лев про нападки Трампа?
"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", - зазначив понтифік.
Як повідомлялося, Трамп назвав Папу Римського "жахливим у зовнішній політиці" та заявив, що не є його прихильником.
Що передувало?
- Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
- Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
- Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
Топ коментарі
+10 valeriy svan #612454
показати весь коментар13.04.2026 13:37 Відповісти Посилання
+6 Redcar Ukraine
показати весь коментар13.04.2026 15:46 Відповісти Посилання
+4 ПП Уксусов
показати весь коментар13.04.2026 13:20 Відповісти Посилання
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