Не хочу вступати з ним у дискусію, але я проти війни, - Папа Римський відповів на критику Трампа

Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Reuters.

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Що каже Папа Лев про нападки Трампа?

"Я не хочу вступати з ним у дискусію. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати так, як це роблять деякі люди. Я продовжуватиму голосно виступати проти війни, прагнути сприяти миру, сприяти діалогу та багатостороннім відносинам між державами для пошуку справедливих розв’язань проблем", - зазначив понтифік.

Як повідомлялося, Трамп назвав Папу Римського "жахливим у зовнішній політиці" та заявив, що не є його прихильником.

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Що передувало?

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.

Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

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