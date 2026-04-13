Не хочу вступать с ним в дискуссию, но я против войны, - Папа Римский ответил на критику Трампа
Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и впредь осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Reuters.
Что говорит Папа Лев о нападках Трампа?
"Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", - отметил понтифик.
Как сообщалось, Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике" и заявил, что не является его сторонником.
Что предшествовало?
- Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
- Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
- Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
Священно служителі, теж чєлавєкі…, не духом Святим харчуються, смертні… грішні… Але «десятину» приймають регулярно і від різних … сум та осіб….
А то, що війну,на близькому сході потрібно принпиняти- медичний факт. Не кажучи вже щоб карло- пу також її припинив.