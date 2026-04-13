Не хочу вступать с ним в дискуссию, но я против войны, - Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и впредь осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Reuters.

Что говорит Папа Лев о нападках Трампа?

"Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", - отметил понтифик.

Как сообщалось, Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике" и заявил, что не является его сторонником.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине: "Пусть замолкнет оружие"

Что предшествовало?

  • Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
  • Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
  • Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

Читайте: США будут блокировать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Трамп

Марк Твен: «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом».
13.04.2026 13:37 Ответить
"Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы..."©
13.04.2026 13:23 Ответить
Дискусія з невігласом? Це тільки наш потужний вміє
13.04.2026 13:20 Ответить
Папа Римський заявив, що не боїться Трампа, який розлютився через критику війни в Ірані
13.04.2026 13:15 Ответить
Воно то так, як по писанію, але ж Банк ВАТІКАНУ і рахунки у ньому воєнних злочинців …
Священно служителі, теж чєлавєкі…, не духом Святим харчуються, смертні… грішні… Але «десятину» приймають регулярно і від різних … сум та осіб….
13.04.2026 13:18 Ответить
Не заболтуй тему. Ти особисто бачив ті " рахунки", чи скабєєва розказала?
А то, що війну,на близькому сході потрібно принпиняти- медичний факт. Не кажучи вже щоб карло- пу також її припинив.
13.04.2026 13:24 Ответить
Зараз тут австрійці розберуться з іспанцями і розкажуть як буде краще для України.....
13.04.2026 13:53 Ответить
Цей Папа всьо! - давайте наступного - Трамп
13.04.2026 13:20 Ответить
13.04.2026 13:20 Ответить
Портніков сказав вчора шо Зеля правильно крив Трампа в Білому домі
13.04.2026 13:22 Ответить
може папа лев дивиться зверху на трампа як на крісу! навіть як на мишу! ))
13.04.2026 13:20 Ответить
Як там у Святому писанні - "На все воля Божа". Якась недобра та воля якщо у створеному Богом світі створені Богом люди вбивають одне одного
13.04.2026 13:22 Ответить
13.04.2026 13:23 Ответить
13.04.2026 13:31 Ответить
Він поступив як і Макрон, навіщо вступати в дискусію з пустомелею.
13.04.2026 13:34 Ответить
З дурнями не сперечаються, а з трампонутим тим більше
13.04.2026 13:36 Ответить
13.04.2026 13:37 Ответить
Та в морду йому, в морду! Мортал комбат влаштуйте у Ватикані!

13.04.2026 13:57 Ответить
Папа Римський може в якості "дискусії" відлучити Трампа від церкви , як демона і рудого єретика ... певен - в МАГА це оцінять з повна !
13.04.2026 14:05 Ответить
 
 