Не хочу вступать с ним в дискуссию, но я против войны, - Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и впредь осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Reuters.

Что говорит Папа Лев о нападках Трампа?

"Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", - отметил понтифик.

Как сообщалось, Трамп назвал Папу Римского "ужасным во внешней политике" и заявил, что не является его сторонником.

Что предшествовало?

Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

