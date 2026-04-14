Новости Гарантии безопасности для Украины
Мелони предлагает включить в мирный план для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает включить в мирный план предоставление гарантий безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время брифинга.

Что известно?

"Конкретные предложения к мирному плану включают гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Договора о НАТО, и это было итальянское предложение, которое сначала все воспринимали с подозрением, но затем оно стало предложением, включенным в документы мирного плана.

Мы продолжаем серьезно выполнять свою работу, также стремясь предложить возможные решения нашим союзникам, и мне кажется, что это элемент, который признают все", — отметила она.

Мелони отметила, что Италия в течение последних лет стояла рядом с Украиной.

"Мы сделали все возможное, чтобы помочь народу, который защищает себя, и, делая это, также защищает нас. И именно это мы будем продолжать делать, работая над построением пути к миру, который должен быть устойчивым, и на котором Италия не будет стоять сложа руки", — сказала премьер.

Мелоні Ти, спочатку, ватiканське тато захисти))
14.04.2026 17:31 Ответить
"Гарантії безпеки" - лайно, котре нічого не варте і нічого не гарантуватиме.
Гарант завжди може розчерком пера відкликати свої гарантії.
14.04.2026 17:38 Ответить
Так нехай уточнить, про які гарантії безпеки йдеться. Якщо якісь абстрактні та розпливчасті формулювання типу "якщо рф знов нападе, то ми всі разом зберемося і порадимося", то не треба.
14.04.2026 17:44 Ответить
Ручкою синьою обов'язково писати потрібно, бо без неї гарантії будуть недійсні.
14.04.2026 17:45 Ответить
А будуть знову декілька місяців товкти воду в ступі, і натовчуть гарантії типу "Допоможем чим зможем, але це не точно"
14.04.2026 17:47 Ответить
але ж не буде консенсусу як завжди... про шо ми говоримо
14.04.2026 17:51 Ответить
Схаменись. Гарантії чого? Звіздобольства?
14.04.2026 18:01 Ответить
Шо то сьогодні Мелоні в ударі...
14.04.2026 18:06 Ответить
 
 