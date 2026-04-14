Мелони предлагает включить в мирный план для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает включить в мирный план предоставление гарантий безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время брифинга.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Конкретные предложения к мирному плану включают гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Договора о НАТО, и это было итальянское предложение, которое сначала все воспринимали с подозрением, но затем оно стало предложением, включенным в документы мирного плана.

Мы продолжаем серьезно выполнять свою работу, также стремясь предложить возможные решения нашим союзникам, и мне кажется, что это элемент, который признают все", — отметила она.

Мелони отметила, что Италия в течение последних лет стояла рядом с Украиной.

"Мы сделали все возможное, чтобы помочь народу, который защищает себя, и, делая это, также защищает нас. И именно это мы будем продолжать делать, работая над построением пути к миру, который должен быть устойчивым, и на котором Италия не будет стоять сложа руки", — сказала премьер.

Что предшествовало?

Как известно, президент Владимир Зеленский 15 апреля посетит Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони.

