Мелони предлагает включить в мирный план для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает включить в мирный план предоставление гарантий безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время брифинга.
Что известно?
"Конкретные предложения к мирному плану включают гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Договора о НАТО, и это было итальянское предложение, которое сначала все воспринимали с подозрением, но затем оно стало предложением, включенным в документы мирного плана.
Мы продолжаем серьезно выполнять свою работу, также стремясь предложить возможные решения нашим союзникам, и мне кажется, что это элемент, который признают все", — отметила она.
Мелони отметила, что Италия в течение последних лет стояла рядом с Украиной.
"Мы сделали все возможное, чтобы помочь народу, который защищает себя, и, делая это, также защищает нас. И именно это мы будем продолжать делать, работая над построением пути к миру, который должен быть устойчивым, и на котором Италия не будет стоять сложа руки", — сказала премьер.
Что предшествовало?
- Как известно, президент Владимир Зеленский 15 апреля посетит Италию, где встретится с премьер-министром Джорджей Мелони.
Гарант завжди може розчерком пера відкликати свої гарантії.