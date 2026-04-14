Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пропонує включити до мирного плану надання гарантій безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час брифінгу.

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Що відомо?

"Конкретні пропозиції до мирного плану включають гарантії безпеки для України за зразком статті 5 Договору про НАТО, і це була італійська пропозиція, яку спочатку всі сприймали з підозрою, але потім вона стала пропозицією, включеною до документів мирного плану.

Ми продовжуємо виконувати свою роботу серйозно, також прагнучи запропонувати можливі рішення нашим союзникам, і мені здається, що це елемент, який визнають усі", - зазначила вона.

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Мелоні зауважила, що Італія протягом останніх років стояла поруч з Україною.

"Ми зробили все можливе, щоб допомогти народу, який захищає себе, і, роблячи це, також захищає нас. І саме це ми продовжуватимемо робити, працюючи над побудовою шляху до миру, який має бути сталим, і на якому Італія не стоятиме склавши руки", - сказала прем'єрка.

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Що передувало?

Як відомо, президент Володимир Зеленський 15 квітня відвідає Італію, де зустрінеться із прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

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