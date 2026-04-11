Зеленський та Мелоні проведуть зустріч у Римі 15 квітня
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться наступної середи, 15 квітня, в Римі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це йдеться в повідомленні уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про майбутню зустріч?
"У середу, 15 квітня, о 15:30 прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського у Палаццо Кіджі", - йдеться в повідомленні.
Більше детелей не повідомляється.
Розмова лідерів
Нагадаємо 5 квітня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Топ коментарі
+4 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар11.04.2026 22:06 Відповісти Посилання
+4 CrossFirenko
показати весь коментар11.04.2026 22:12 Відповісти Посилання
+1 Анатолій Усиченко #552010
показати весь коментар11.04.2026 22:36 Відповісти Посилання
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