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Новини Візит Зеленського до Італії
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Зеленський та Мелоні проведуть зустріч у Римі 15 квітня

Зеленський відвідає Рим 15 квітня для зустрічі з Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться наступної середи, 15 квітня, в Римі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в повідомленні уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про майбутню зустріч?

"У середу, 15 квітня, о 15:30 прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні прийме президента України Володимира Зеленського у Палаццо Кіджі", - йдеться в повідомленні.

Більше детелей не повідомляється.

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Розмова лідерів

Нагадаємо 5 квітня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Італія (1707) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+4
Скільки ще це посьміховисько буде шастати по Європі....
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11.04.2026 22:06 Відповісти
+4
Кажуть сам Зеленскій найближчим часом може відвідати Україну з державним візитом.
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11.04.2026 22:12 Відповісти
+1
Між тим у Ліпецький області Порошенко не тільки брата вбив і закопав, а ще виїбав жінку Пєскова... Угу.
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11.04.2026 22:36 Відповісти

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