Зеленський про розблокування кредиту ЄС: Мелоні - сильний лідер, її голос важливий для України

Голос голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні для роблокування кредиту Євросоюзу для України є важливим, адже вона є сильним лідером.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю RAI, передає Цензор.НЕТ.

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Сильний лідер

"Джорджа Мелоні - сильний лідер не лише по всій Європі, а й у Брюсселі. Вона є одним з найгучніших голосів, особливо щодо допомоги Україні", - сказав він.

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Кредит ЄС

Також Зеленський зазначив про необхідність розблокування кредиту ЄС для України.

"Сьогодні нам потрібно розблокувати 90 мільярдів євро допомоги нашій країні. Це залежить від багатьох голосів, і голос Мелоні дуже важливий для нас", - сказав президент.

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Він додав, що Мелоні має добрі стосунки зі Сполученими Штатами: "І США мають тиснути на РФ, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну. Те саме можна сказати і про Брюссель".

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