Зеленський про розблокування кредиту ЄС: Мелоні - сильний лідер, її голос важливий для України
Голос голови Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні для роблокування кредиту Євросоюзу для України є важливим, адже вона є сильним лідером.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю RAI, передає Цензор.НЕТ.
Сильний лідер
"Джорджа Мелоні - сильний лідер не лише по всій Європі, а й у Брюсселі. Вона є одним з найгучніших голосів, особливо щодо допомоги Україні", - сказав він.
Кредит ЄС
Також Зеленський зазначив про необхідність розблокування кредиту ЄС для України.
"Сьогодні нам потрібно розблокувати 90 мільярдів євро допомоги нашій країні. Це залежить від багатьох голосів, і голос Мелоні дуже важливий для нас", - сказав президент.
Він додав, що Мелоні має добрі стосунки зі Сполученими Штатами: "І США мають тиснути на РФ, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну. Те саме можна сказати і про Брюссель".
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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