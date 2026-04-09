Зеленский о разблокировании кредита ЕС: Мелони - сильный лидер, ее голос важен для Украины

Мнение главы Совета министров Италии Джорджи Мелони по вопросу о разблокировании кредита Евросоюза для Украины имеет большое значение, ведь она является сильным лидером.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью RAI, передает Цензор.НЕТ.

Сильный лидер

"Джорджия Мелони - сильный лидер не только во всей Европе, но и в Брюсселе. Она является одним из самых громких голосов, особенно в вопросе помощи Украине", - сказал он.

Читайте также: Зеленский встретился с Каллас: обсудили разблокирование кредита для Украины на 90 млрд евро

Кредит ЕС

Также Зеленский отметил необходимость разблокирования кредита ЕС для Украины.

"Сегодня нам нужно разблокировать 90 миллиардов евро помощи нашей стране. Это зависит от многих голосов, и голос Мелони очень важен для нас", - сказал президент.

Читайте также: Если в ЕС не разблокируют кредит на 90 млрд евро, то мы надеемся на альтернативу, - Зеленский

Он добавил, что Мелони имеет хорошие отношения с Соединенными Штатами: "И США должны давить на РФ, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну. То же самое можно сказать и о Брюсселе".

