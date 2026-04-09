Зеленский о разблокировании кредита ЕС: Мелони - сильный лидер, ее голос важен для Украины
Мнение главы Совета министров Италии Джорджи Мелони по вопросу о разблокировании кредита Евросоюза для Украины имеет большое значение, ведь она является сильным лидером.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью RAI, передает Цензор.НЕТ.
Сильный лидер
"Джорджия Мелони - сильный лидер не только во всей Европе, но и в Брюсселе. Она является одним из самых громких голосов, особенно в вопросе помощи Украине", - сказал он.
Кредит ЕС
Также Зеленский отметил необходимость разблокирования кредита ЕС для Украины.
"Сегодня нам нужно разблокировать 90 миллиардов евро помощи нашей стране. Это зависит от многих голосов, и голос Мелони очень важен для нас", - сказал президент.
Он добавил, что Мелони имеет хорошие отношения с Соединенными Штатами: "И США должны давить на РФ, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну. То же самое можно сказать и о Брюсселе".
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
