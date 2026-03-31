Зеленский встретился с Каллас: обсудили разблокирование кредита для Украины на 90 млрд евро

Каллас и Зеленский

Президент Владимир Зеленскийпровел встречу с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая прибыла в Киев 31 марта.

Глава государства поблагодарил Каллас за визит в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов и поддержку украинцев на протяжении всех лет российской агрессии.

Президент наградил Верховного представителя Евросоюза орденом княгини Ольги I степени.

Зеленский и Каллас обсудили возможные решения, которые помогут разблокировать финансовую поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

"Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше", - заявил он.

Стороны говорили и о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по членству Украины в Евросоюзе.

Блокирование помощи и вопрос "Дружбы"

  • Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.
  • Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Чомусь, після читання новини, на пам'ять спало ім'я: Леонід Ілліч Брєжнєв. Чому б це?
31.03.2026 19:29 Ответить
Мда, воно, "свої" 100т.$ в Угорщині, не може розблокувати...
31.03.2026 19:40 Ответить
Ездят друг другу цацки дарят. Но денех таки все меньше.
31.03.2026 20:18 Ответить
 
 