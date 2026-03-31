Зеленський зустрівся з Каллас: обговорили розблокування кредиту для України на 90 млрд євро
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, яка прибула до Києва 31 березня.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави подякував Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів і підтримку українців упродовж усіх років російської агресії.
Президент відзначив Високу представницю Євросоюзу орденом княгині Ольги І ступеня.
Зеленський і Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро.
"Ці кошти критично важливі і є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше", - заявив він.
Сторони говорили й про необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо членства України у Євросоюзі.
Блокування допомоги та питання "Дружби"
- Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.
- Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.
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