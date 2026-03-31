Зеленський закликав посилити тиск на Росію через воєнні злочини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не має права забути злочини, які Росія вчинила проти українців під час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі на Бучанському саміті – 2026.

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Глава держави наголосив, що список міст і сіл, які постраждали від російської агресії, постійно зростає. Він підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію.

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Злочини, які не можна ігнорувати

Зеленський перелічив населені пункти, що стали символами трагедії: Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Ягідне, Авдіївка, Оленівка, Вугледар, Часів Яр та інші.

За його словами, ці події свідчать про системний характер злочинів, які не можуть бути забуті або проігноровані міжнародною спільнотою.

"Від моменту першого саміту до сьогодні цей список тільки збільшується. Це означає одне: нам потрібно набагато більше рішучості, набагато більше тиску на Путіна й Росію".

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Санкції не можуть бути послаблені

Президент також підкреслив, що відповіддю на такі дії не може бути пом’якшення санкцій проти Росії. Він провів паралелі з подіями Другої світової війни та відповідальністю за злочини нацизму.

За словами Зеленського, тоді агресор отримав покарання, тоді як нині світ демонструє недостатню жорсткість у реагуванні на сучасні злочини.

Раніше Зеленський наголосив, що Росія висунула вимоги, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донецької та Луганської областей, в інакшому разі будуть "інші умови".

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