РФ каже, що Україна має 2 місяці на "вихід" з Донбасу, інакше будуть "інші умови", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія висуває вимоги, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Поки що те, що хоче Росія, вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі сходу. Зараз вже інші терміни вони називають американській стороні. Здивований, як можна вірити в це.

Вони сказали, що за два місяці захоплять схід нашої держави, цитуючи їх: "захоплять Донбас". Тому в України є два місяці, щоб "вийти", тоді війна закінчиться", - розповів глава держави.

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За словами Зеленського, росіяни кажуть, що якщо Україна "не вийде", то Росія його "захопить" та потім "будуть інші умови".

"Логічне питання: якщо їхня ціль - це тільки Донбас, це моє питання до наших американських партнерів, то якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі потім? Питання, на мій погляд, не в Донбасі. Питання нам зрозуміле, цілі їхні зрозумілі. Захопити за два місяці вони не зможуть", - підсумував він.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

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