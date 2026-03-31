РФ заявляет, что у Украины есть 2 месяца на "выход" с Донбасса, иначе будут "другие условия", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пока что то, чего хочет Россия, - они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина уйдет с востока. Сейчас уже другие сроки они называют американской стороне. Удивлен, как можно верить в это.

Они сказали, что через два месяца захватят восток нашего государства, цитируя их: "захватят Донбасс". Поэтому у Украины есть два месяца, чтобы "выйти", тогда война закончится", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, россияне говорят, что если Украина "не уйдет", то Россия его "захватит" и тогда "будут другие условия".

"Логичный вопрос: если их цель - только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским партнерам, то если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что потом пойдут дальше? Вопрос, на мой взгляд, - не в Донбассе. Вопрос нам понятен, их цели понятны. Захватить за два месяца они не смогут", - подытожил он.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с Донбасса.

