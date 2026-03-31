РФ заявляет, что у Украины есть 2 месяца на "выход" с Донбасса, иначе будут "другие условия", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей.
Об этом он заявил СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пока что то, чего хочет Россия, - они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина уйдет с востока. Сейчас уже другие сроки они называют американской стороне. Удивлен, как можно верить в это.
Они сказали, что через два месяца захватят восток нашего государства, цитируя их: "захватят Донбасс". Поэтому у Украины есть два месяца, чтобы "выйти", тогда война закончится", - рассказал глава государства.
По словам Зеленского, россияне говорят, что если Украина "не уйдет", то Россия его "захватит" и тогда "будут другие условия".
"Логичный вопрос: если их цель - только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским партнерам, то если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что потом пойдут дальше? Вопрос, на мой взгляд, - не в Донбассе. Вопрос нам понятен, их цели понятны. Захватить за два месяца они не смогут", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с Донбасса.
Є лише гроші і право сильного
Налякав Україну своїм фентобабве
Іран вже п'ятдесят років робить. І ще не зробив...
Пост про логіку системного знищення російської економіки силами оборони та незворотність процесу.
Те, що ми спостерігали в Ленінградській області з випалюванням Усть-Луги, Приморська та знищенням установок первинної переробки Кірішського НПЗ - це не просто мінус термінали та бочки з паливом. Це створення ефекту «закоркованої пляшки» для всієї експортної логістики на Балтиці.
Але це був лише перший підготовчий етап.
Далі логіка українських ударів перейшла на абсолютно інший рівень макроекономічної ефективності, де кожна ракета та БпЛА запускає незворотні каскадні реакції інфраструктурного розпаду недоімперії.
Наступний крок - множення на нуль всієї переробки через створення нездоланної мазутної пастки. 28 березня - тотальне знищення Ярославського НПЗ, п'ятого за обсягами переробки в РФ, доводить, що вибивання підприємств є продуманою стратегією зупинки всієї європейської частини російської нафтянки.
Фізика процесу: від 18 до 35 відсотків об'єму сирої нафти після перегонки неминуче стає мазутом. Росія його практично не споживає, історично весь цей обсяг, а це 19 мільйонів тонн на рік, викачували на експорт саме через згорілу Усть-Лугу. Портів немає, мазут тупо нікуди зливати.
Російські НПЗ вже зараз задихаються у власних відходах і змушені знижувати виробництво бензину та дизеля до мінімуму. Зупинка заводів автоматично тягне за собою зупинку видобутку.
Нафтовикам доведеться ставити заглушки на свердловини в Сибіру, а в російських технологічних реаліях заглушена свердловина - це мертва свердловина, яку неможливо відновити. Росія не просто втрачає експортні потужності, вона своїми ж руками вбиває сам процес нафтовидобутку.
Паралельно розгортається блискуча за своєю ефективністю операція з хімічного удушення російського військово-промислового комплексу. Удар українськими крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по виробничій зоні заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області 27 березня - це пряме влучання в серце синтезу вибухових речовин.
Російська доктрина примітивного завалювання фронту чавуном, усі ці багатотонні ФАБи та КАБи, вимагають колосальних обсягів тротилу, гексогену та динаміту. Основа цієї вибухівки - нітрати.
Півтора десятка цілеспрямованих ударів по хімічних гігантах на кшталт «Метафракс Кемікалс», «Дорогобуж», «Уралхім», «Акрон», «Куйбишевазот» та «Невинномиський азот» створили абсолютний дефіцит базової сировини.
Росіянам фізично нізчого лити вибухівку для своїх авіабомб. Їхня концепція масової війни розбилася об знищення азотної промисловості, тоді як ЗСУ продовжують використовувати максимально економні FPV-дрони, яким для гарантованого знищення техніки вистачає сотень грамів вибухової речовини.
Цей хімічний параліч вже запустив ефект доміно у внутрішній економіці. Усі доступні залишки нітратів Кремль жорстко пилососить на потреби фронту, залишаючи власне сільське господарство з порожніми руками. Колективна істерика російських агрохолдингів у відкритому листі до міністра сільського господарства (25 березня) - це документальна фіксація майбутнього голоду.
Аміачної селітри для посівної кампанії просто немає. Відсутність добрив гарантує катастрофічний обвал урожайності, що неминуче спровокує космічний стрибок цін на продовольство. Імпортувати добрива вони не можуть через санкції та заблоковану Ормузьку протоку, яка відрізала головних світових постачальників - Іран та Катар. В результаті пересічний росіянин буде буквально оплачувати з власної кишені дефіцит вибухівки через галопуючу інфляцію на базову їжу.
Іранська блокада Ормузької протоки, яка стримує п'яту частину світової нафти, спровокувала спекулятивний ріст цін, але для РФ це марна ілюзія - продавати все одно ніяк, інфраструктура розбита. Зате для США та особисто Дональда Трампа напередодні виборів дорога нафта та інфляція - це політичний суїцид.
Трамп висунув Ірану прямий ультиматум до 6 квітня з погрозою фізичного знищення їхньої енергетики. Оскільки Тегеран вимагає стовідсоткового контролю над протокою і фантастичних компенсацій, дипломатія тут безсила. Пентагон уже розгортає амфібійні групи з USS Boxer та USS Tripoli. Силова наземна операція неминуча і, за біржовою логікою, розпочнеться у вихідні дні, щоб ринки встигли проковтнути шок до відкриття торгів у понеділок.
Як тільки американська військова машина зачистить регіон і гарантує безперебійне судноплавство, спекулятивна націнка на нафту випарується миттєво. Котирування полетять у прірва. Для Росії це означає фінансову смерть.
Вони залишаться з випаленими портами, розбомбленими НПЗ, назавжди заглушеними нафтовими свердловинами, порожніми полями без добрив та зупиненими заводами з виробництва вибухівки. Уся їхня військова машина тримається виключно на грошах, якими Кремль купує гарматне м'ясо. Обвал цін на нафту остаточно переріже цю фінансову артерію.
Російська недоімперія гарантовано здохне від від системного, холодного логістичного удушення від українських ударів, яке вже працює як годинник.
Хіба не видно?
Донбас йому потрібен ,
а ху ху не хоче мразота кацапська на лопаті ?
Єдине що можна вдіяти це удари балістикою по ВПК і портах, але її нажаль немає.
Тож годі Зеленському апелювати до українців через ЗМІ, щоби вони видали зебілам у владі мандат на державну зраду щодо знищення України. Краще нехай йде у відставку і не морочить тими танцями-манцями всім голову.