РФ заявляет, что у Украины есть 2 месяца на "выход" с Донбасса, иначе будут "другие условия", - Зеленский. ВИДЕО

Требования РФ по Донбассу: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей.

Что известно?

"Пока что то, чего хочет Россия, - они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина уйдет с востока. Сейчас уже другие сроки они называют американской стороне. Удивлен, как можно верить в это. 

Они сказали, что через два месяца захватят восток нашего государства, цитируя их: "захватят Донбасс". Поэтому у Украины есть два месяца, чтобы "выйти", тогда война закончится", - рассказал глава государства.

 По словам Зеленского, россияне говорят, что если Украина "не уйдет", то Россия его "захватит" и тогда "будут другие условия".

"Логичный вопрос: если их цель - только Донбасс, это мой вопрос к нашим американским партнерам, то если они смогут захватить Донбасс, зачем они говорят, что потом пойдут дальше? Вопрос, на мой взгляд, - не в Донбассе. Вопрос нам понятен, их цели понятны. Захватить за два месяца они не смогут", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
  • В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с Донбасса.

Воно балістичні ракети зробити не може, або не хоче, а Ви про ядерку йому ....
31.03.2026 17:24 Ответить
Відсмоктати рашисти тільки можуть. Інакше б так не верещали. І взагалі навіщо постійно постити вміст чемодана Х'уйла і ритися в ньому шукаючи там логіки? Краще не гачте часу а займіться знищенням москалів і самої Московії. Бо все одно іншого виходу для виживання у нас немає. Якщо рашисти відчують слабину вони рвонуть з ще більшою силою і ентузіазмом забувши про що ви там з ними домовлялися
31.03.2026 17:30 Ответить
Так кацапня це вже другий рік каже. Де ж ті "інші умови"?
31.03.2026 17:22 Ответить
Роби ядерну зброю.
31.03.2026 17:20 Ответить
Воно балістичні ракети зробити не може, або не хоче, а Ви про ядерку йому ....
31.03.2026 17:24 Ответить
Це його єдиний шанс лишитсь в історії людиною а не п|дарасом.
31.03.2026 17:30 Ответить
зато з грошима...
31.03.2026 17:58 Ответить
Більше кацапського матючча навали, істеричка. Ядерка це примус до миру як samson option ☝️
31.03.2026 18:42 Ответить
А чи не нагадаєте, а хто до нього зміг?
31.03.2026 17:41 Ответить
Голда мейєр
31.03.2026 17:43 Ответить
Я взагалі-то питання Славі Хламу задавав.
31.03.2026 17:48 Ответить
Ти взагалі-то зелений оп-шний бот.
31.03.2026 17:49 Ответить
Ізраїль отримав ядерку з Франції. Вони самі з нуля її не робили.
31.03.2026 17:55 Ответить
Ми можемо купити в Пакістану.
31.03.2026 17:56 Ответить
Пакистан вже виставив свою ядерну зброю на продаж?)) чи ми якось повинні змусити їх продати нам ЯЗ?))
31.03.2026 18:04 Ответить
Все має свою ціну. Не одним же міндічам красти наші гроші
31.03.2026 18:11 Ответить
Договір про нерозповсюдження ЯЗ знаєш? Чи так, аби ляпнути?
31.03.2026 18:17 Ответить
Такий же договір як будапештський меморандум - до сраки
Є лише гроші і право сильного
31.03.2026 18:27 Ответить
Ти вважаєш себе сильним?))) американці дізнаються про намір українців купити ЯЗ. І зроблять з Україною те, що з Іраном )
31.03.2026 18:39 Ответить
Нехай спробують, 9 енергоблоків аес засеруть всю європу 😁😁😁
Налякав Україну своїм фентобабве
31.03.2026 18:44 Ответить
а клінічні ідіоти досі про ядерку мріють.
31.03.2026 17:32 Ответить
Кацап сситься Української ядерки ☝️
31.03.2026 17:33 Ответить
ти навіть не усвідомлюєш про що ти варнякаєш. ще раз - як тобі ядерка допоможе? ! конкретно. давай. навіть якшо вона буде. а її не буде ніколи. вона долетить до кремля? а чому тоді неядерка досі не долетіла? окей, якщо вона все ж таки долетить хоч кудить на територію недорахи - ну тобі ***** , але подумай про тих, хто в Україні. що потім?! це не докрина ядерного стримування, а гаряча фаза війни. де рулять міжнародна підтримка, гроші, мільйони дронів та ракет, де виносться рашистські заводи і так далі. А якшо ядерка - то нема ні грошей ні дронів ні підтримки. зате ***** бімба є - застосування якої - гарантоване самогубство. Вдупляєш, лох?
31.03.2026 18:15 Ответить
Істерика бота нітаньяху. Після отримання Україною ядерки її також отримає єгипет, сауди, турція. І тоді ізраілю кінець. Але нам плювати
31.03.2026 18:30 Ответить
тіп, ти просто неадекватний дегенерат. якусь ***** навалюєш, завязуй з бухлом.
31.03.2026 18:35 Ответить
Ти бот ізраіля, який боїться розповсюдження ядерної зброї, вас таких на українських форумах сотні.
31.03.2026 18:38 Ответить
Лише одне питання - в Пакістані, Індії, Ізраілі теж "клінічні ідіоти"?
31.03.2026 17:44 Ответить
а Ізраїлю якось ядерка допомогла? І що було б навіть якщо він її зараз би й застосував?
31.03.2026 18:08 Ответить
Скільки відсотків ізраіля окуповано?
31.03.2026 18:12 Ответить
а я неохідність застосування ЯЗ? Ізраїль і так дає просраться всім охочих знащити країну. Виняток дуболобі аятоли , для стримування яких саме необхідно мати ЯЗ
31.03.2026 18:39 Ответить
Воно таки добре бути анонімом із Швейцарії.
Іран вже п'ятдесят років робить. І ще не зробив...
31.03.2026 17:39 Ответить
А Пакістан і собача корея зробили. Вважаєте Українців тупішими?
31.03.2026 17:42 Ответить
ну якщо воївати з сусідами і товарищувати з цапами і 100 років замало. Та ж півн. корея зробила, Правда сіно жрали і жруть, але війн уникала
31.03.2026 17:48 Ответить
А ***** ху-ху не хо-хо?
31.03.2026 17:21 Ответить
31.03.2026 17:22 Ответить
Потім Запоріжжя Херсон - не ведись
31.03.2026 17:26 Ответить
31.03.2026 17:30 Ответить
***** блефує.
31.03.2026 17:33 Ответить
Ігор Савчук:
Пост про логіку системного знищення російської економіки силами оборони та незворотність процесу.

Те, що ми спостерігали в Ленінградській області з випалюванням Усть-Луги, Приморська та знищенням установок первинної переробки Кірішського НПЗ - це не просто мінус термінали та бочки з паливом. Це створення ефекту «закоркованої пляшки» для всієї експортної логістики на Балтиці.

Але це був лише перший підготовчий етап.

Далі логіка українських ударів перейшла на абсолютно інший рівень макроекономічної ефективності, де кожна ракета та БпЛА запускає незворотні каскадні реакції інфраструктурного розпаду недоімперії.

Наступний крок - множення на нуль всієї переробки через створення нездоланної мазутної пастки. 28 березня - тотальне знищення Ярославського НПЗ, п'ятого за обсягами переробки в РФ, доводить, що вибивання підприємств є продуманою стратегією зупинки всієї європейської частини російської нафтянки.

Фізика процесу: від 18 до 35 відсотків об'єму сирої нафти після перегонки неминуче стає мазутом. Росія його практично не споживає, історично весь цей обсяг, а це 19 мільйонів тонн на рік, викачували на експорт саме через згорілу Усть-Лугу. Портів немає, мазут тупо нікуди зливати.

Російські НПЗ вже зараз задихаються у власних відходах і змушені знижувати виробництво бензину та дизеля до мінімуму. Зупинка заводів автоматично тягне за собою зупинку видобутку.

Нафтовикам доведеться ставити заглушки на свердловини в Сибіру, а в російських технологічних реаліях заглушена свердловина - це мертва свердловина, яку неможливо відновити. Росія не просто втрачає експортні потужності, вона своїми ж руками вбиває сам процес нафтовидобутку.

Паралельно розгортається блискуча за своєю ефективністю операція з хімічного удушення російського військово-промислового комплексу. Удар українськими крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по виробничій зоні заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області 27 березня - це пряме влучання в серце синтезу вибухових речовин.

Російська доктрина примітивного завалювання фронту чавуном, усі ці багатотонні ФАБи та КАБи, вимагають колосальних обсягів тротилу, гексогену та динаміту. Основа цієї вибухівки - нітрати.

Півтора десятка цілеспрямованих ударів по хімічних гігантах на кшталт «Метафракс Кемікалс», «Дорогобуж», «Уралхім», «Акрон», «Куйбишевазот» та «Невинномиський азот» створили абсолютний дефіцит базової сировини.

Росіянам фізично нізчого лити вибухівку для своїх авіабомб. Їхня концепція масової війни розбилася об знищення азотної промисловості, тоді як ЗСУ продовжують використовувати максимально економні FPV-дрони, яким для гарантованого знищення техніки вистачає сотень грамів вибухової речовини.

Цей хімічний параліч вже запустив ефект доміно у внутрішній економіці. Усі доступні залишки нітратів Кремль жорстко пилососить на потреби фронту, залишаючи власне сільське господарство з порожніми руками. Колективна істерика російських агрохолдингів у відкритому листі до міністра сільського господарства (25 березня) - це документальна фіксація майбутнього голоду.

Аміачної селітри для посівної кампанії просто немає. Відсутність добрив гарантує катастрофічний обвал урожайності, що неминуче спровокує космічний стрибок цін на продовольство. Імпортувати добрива вони не можуть через санкції та заблоковану Ормузьку протоку, яка відрізала головних світових постачальників - Іран та Катар. В результаті пересічний росіянин буде буквально оплачувати з власної кишені дефіцит вибухівки через галопуючу інфляцію на базову їжу.

Іранська блокада Ормузької протоки, яка стримує п'яту частину світової нафти, спровокувала спекулятивний ріст цін, але для РФ це марна ілюзія - продавати все одно ніяк, інфраструктура розбита. Зате для США та особисто Дональда Трампа напередодні виборів дорога нафта та інфляція - це політичний суїцид.

Трамп висунув Ірану прямий ультиматум до 6 квітня з погрозою фізичного знищення їхньої енергетики. Оскільки Тегеран вимагає стовідсоткового контролю над протокою і фантастичних компенсацій, дипломатія тут безсила. Пентагон уже розгортає амфібійні групи з USS Boxer та USS Tripoli. Силова наземна операція неминуча і, за біржовою логікою, розпочнеться у вихідні дні, щоб ринки встигли проковтнути шок до відкриття торгів у понеділок.

Як тільки американська військова машина зачистить регіон і гарантує безперебійне судноплавство, спекулятивна націнка на нафту випарується миттєво. Котирування полетять у прірва. Для Росії це означає фінансову смерть.

Вони залишаться з випаленими портами, розбомбленими НПЗ, назавжди заглушеними нафтовими свердловинами, порожніми полями без добрив та зупиненими заводами з виробництва вибухівки. Уся їхня військова машина тримається виключно на грошах, якими Кремль купує гарматне м'ясо. Обвал цін на нафту остаточно переріже цю фінансову артерію.

Російська недоімперія гарантовано здохне від від системного, холодного логістичного удушення від українських ударів, яке вже працює як годинник.
31.03.2026 17:36 Ответить
2-3 дні і рашка розвалиться
31.03.2026 17:45 Ответить
цьому хрипатому неголеному довбойобу сірники довірити не можна, а воно країною керує...
31.03.2026 17:36 Ответить
А хто такий висновок робить, якщо не секрет звісно?
31.03.2026 17:43 Ответить
він з отари левів, які примудлися програти "цьому хрипатому неголеному довбойобу"...
Хіба не видно?
31.03.2026 17:59 Ответить
такий висновок вже 7 років роблять всі розумні притомні люди, бо злочинів у цього вилупка вже стільки, що лише ідіоти або вороги цього "не помічають"
31.03.2026 18:42 Ответить
Треба продовжувати бити по їхніх заводах і бажано по тих які виробляють дрони і ракети і їм багато дечого перехочеться або відхочеться ...
31.03.2026 17:38 Ответить
А ще краще по цивільним масквобаду, щоб вили і щоночі в метро бігали всі 20 млн свиней
31.03.2026 17:45 Ответить
Всьому свій час.
31.03.2026 17:52 Ответить
Нема в нас часу, це треба робити з 2014 року, як чечени
31.03.2026 17:53 Ответить
Треба було багато дечого робити, але не робилось.
31.03.2026 17:57 Ответить
Немає чим бити, беспілотники ефективні тільки по легкозаймистих незахищених об'єктах, а балістики у нас немає.
31.03.2026 18:38 Ответить
Беспілотники ефективні проти сна цивільних свинособак.
31.03.2026 18:40 Ответить
ну пусть отсосут у Украинцев всем хором-им не привыкать!
31.03.2026 17:38 Ответить
Вони хотіли захопити Київ за три дні і за місяць всю Україну ,навіщо повторювати цю рашиську маячню ?
31.03.2026 17:43 Ответить
В цьому році московія вже явно похитнулась. Треба продовжувати їх і даля страпонити з усіх боків і перемога буде за Україною.
31.03.2026 17:46 Ответить
Так може для цього потрібно не зачиняти цех касьянова, що може кошмарити москву копійчаними дронами?
31.03.2026 17:48 Ответить
з 2022 года хитається, бот опшний
31.03.2026 18:11 Ответить
Кремлівський виродок налякав йожика голою сракою
Донбас йому потрібен ,
а ху ху не хоче мразота кацапська на лопаті ?
31.03.2026 17:56 Ответить
🤡 гадюка зелена ...йди у відставку !!!...
31.03.2026 17:58 Ответить
Зеленський в курсі, що Донбас це не тільки Донецька та Луганська області? Коли росіяни говорят Донбас, вони також мають на увазі частки Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Це пастка.
31.03.2026 17:59 Ответить
А как же Мелитополь? Этот город ждёт возвращение Украины? А как Кириловка? Где летом купаться?
31.03.2026 18:14 Ответить
Зупинка по лінії зіткнення - це мінімум від якого потрібно відштовхуватися.
31.03.2026 18:14 Ответить
Орки не хочуть мабуть, вони розуміють що з поточною ситуацією з озброєнням і управлінням у нас, вони так чи інакше досягнуть мети. Ну втратять ще біомусору, він ітак тягар для їх економіки, для них навіть краще.

Єдине що можна вдіяти це удари балістикою по ВПК і портах, але її нажаль немає.
31.03.2026 18:42 Ответить
Гидотна каzапська начисть умови ставить. НАХ.. виблдяки каzапські з усіє України.
31.03.2026 18:18 Ответить
Кому, як не Зеленському знати ціну ультиматумам *****: в Омані також питання патрушевими ставилось "или"-"или" - або розмінування адмінкордону з Кримом і мостів на Чонгарі та відведення ЗСУ з облаштованих позицій на Донбасі, або повномасштабна "спєцопєрация" та особиста оіквідація.
Тож годі Зеленському апелювати до українців через ЗМІ, щоби вони видали зебілам у владі мандат на державну зраду щодо знищення України. Краще нехай йде у відставку і не морочить тими танцями-манцями всім голову.
31.03.2026 18:37 Ответить
 
 