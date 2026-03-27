Закрытая встреча Путина с бизнесом РФ: Будем воевать

Путин провел закрытую встречу с олигархами РФ

6 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. На встрече обсуждались вопросы продолжения войны и ее финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет оппозиционное издание The Bell со ссылкой на источники.

"Будем воевать" и предложения по финансированию

По словам собеседников издания, Путин прямо заявил бизнесу о продолжении боевых действий.

"Сказали, будем воевать", — пересказывает содержание разговора один из источников.

Другой собеседник утверждает, что Путин также озвучил намерения "дойти до границ Донбасса". После этого, по его словам, прозвучало предложение бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет.

Как отмечается, идея дополнительного привлечения средств от бизнеса якобы принадлежала главе "Роснефти" Игорю Сечину, который ранее направил соответствующее письмо Путину. Среди возможных механизмов рассматривалось размещение военных облигаций федерального займа.

По данным источников, отдельные бизнесмены согласились присоединиться к финансированию уже во время встречи. В частности, Сулейман Керимов якобы пообещал внести 100 млрд рублей. Еще один крупный предприниматель также поддержал идею, однако сумму не озвучил.

Публичные заявления и официальная версия

Глава РСПП Александр Шохин, комментируя итоги встречи, заявил, что обсуждались вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики и защиты прав предпринимателей. По его словам, Путин также высказал свое видение международной ситуации и возможного развития конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время Шохин передал и экономический посыл президента: он призвал бизнес и правительство не рассчитывать на длительный рост доходов, связанных с войной и рыночной конъюнктурой, подчеркнув необходимость "умеренного консервативного подхода" в экономической политике.

"Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3–4 недели, вероятно, кризис будет урегулирован. Он не очень советовал Министерству финансов и компаниям рассчитывать на то, что "золотой дождь" продлится долго", — сказал Шохин.

27.03.2026 07:33 Ответить
27.03.2026 07:29 Ответить
27.03.2026 07:32 Ответить
27.03.2026 07:29 Ответить
Якось дивно виглядає, що намір воювати найближчі роки мають обидва Вови - і ГОЛЕНИЙ, і НЕГОЛЕНИЙ ... змовились, чи що?

Тільки одному Вові чомусь конче необхідні руїни всього Донбасу до адміністративних кордонів, ну а з намірами іншого Вови все зрозуміло - затягувати своє володарювання та мародерство завдяки наявності нескінченій війни!

Але де тут інтерес залишків Неньки та тих, хто ще не втік з території вічної війни?!
27.03.2026 08:00 Ответить
пнх
27.03.2026 08:06 Ответить
І для цього ти вийшов на Цензор ... щоб плюватися та лаятись ? Може пану треба терміново до лікаря ... поки ще можна щось зробити з психічним станом неадекватного пана ?
27.03.2026 08:16 Ответить
Бо це дві реінкарнації мавзолейного Вови Ульянова упиря.
27.03.2026 08:38 Ответить
27.03.2026 07:32 Ответить
Типу "дайті да граніц дамбаза" буде для ***** хорошим варіантом.
27.03.2026 07:41 Ответить
Щуряка ******, загнав себе і московитів у криваве болото війни проти Мирної України!! Обісрався і винить за це своїх рабів!! Вялічіє з лайном…
27.03.2026 07:33 Ответить
27.03.2026 07:33 Ответить
Купєчєство сидить з закритими гаманцями і чекає коли можна вже буде зкупити вирізку, ребра, та інші частини рашки вроздріб і подешевше. Що піде на стейк, а що на кісткове борошно і котячий корм.
27.03.2026 07:56 Ответить
Хоч кілок на голові теши - воювати і все
27.03.2026 07:34 Ответить
Маньяк хворий на Україну...
27.03.2026 07:40 Ответить
ГУТ ВОЛОДЯ ГУТ, добивай расеюшку. А взагалі думаю бізнес казав типу "царь нам кранти", нашо царь відповів "нічо холопи потерпите"
27.03.2026 07:35 Ответить
Аналітики та медіа відзначають формування в Росії так званого «нового середнього класу», що виник завдяки величезним державним витратам на війну проти України.
Цей прошарок складається переважно з людей, чий добробут тепер напряму залежить від продовження бойових дій.

Завдяки високим зарплатам контрактників та величезним виплатам за поранення або загибель («гробам»), сім'ї з бідних регіонів отримали доступ до капіталу, якого раніше ніколи не мали.
Новий середній клас став головною опорою путіна. Для цих людей війна стала «соціальним ліфтом», який дозволив закрити кредити, купити житло або авто.
27.03.2026 07:37 Ответить
Уже, до «середнього класу» на мацковії, ******* добавилося з 2014 року, майже 2.000.000 здохлих орків та їх родичів!!!
27.03.2026 08:13 Ответить
Середній клас, це ті, хто здатен, отримавши початковий капітал, перманентно примножувати його, а не пропити, або витратити на погашення вже проїдених кредитів (після чого опинитися в тому ж злиденному стані, що й був).
27.03.2026 08:19 Ответить
Миші плакали, кололись, але жерли кактус...)))
27.03.2026 07:37 Ответить
"Джерела" нам і не таке можуть понарозказувати.
27.03.2026 07:38 Ответить
Ну вони ж обожнюють копіювати минуле. сцар колян другий теж хотів воювати до переможного кінця. І довоювався. До свого кінця.
27.03.2026 07:40 Ответить
Отец русской демократии.
27.03.2026 07:41 Ответить
"ми пахалі - я і трактор"
***** войувало - воно і його холопи-тєрпіли..
27.03.2026 07:41 Ответить
Делайте ваши взноси хаспада прясяжніе та засядателі.
Ваявать будям до паследняй тупой абізяни з тавром "расиянин".
27.03.2026 07:42 Ответить
Каким совещанием ответит квартал - продолжать уничтожать фопы,увеличивать расходы на зарплаты чинушкам,сделать толще конверты раздаваемые под куполом,доплатить марафонщикам,что бы продолжали вешать лапшу о том,что всем виноваты Трамп и Орбан,усилить количество отправляемых двушек на моцкву?
27.03.2026 07:43 Ответить
ты это самое, не потужничай тут. А то Гетьманцев придет ночью
27.03.2026 08:26 Ответить
Допоки не знищать цю рашиську істоту яка існує в світі печерного шовінізму і нациської ідеології "русского мира" що в уяві цього чорта, рашиський терор триватиме.
27.03.2026 07:46 Ответить
Нарада Чернишова, Міндича, Шурми, Галущенка і інших потужних менеджерів буде?
27.03.2026 07:48 Ответить
Буде, у Хайфі
27.03.2026 08:00 Ответить
Ця упоротість їх і вб'є. Як людині не можна кожний день втрачати півлітра крові бо селезінка стільки не зробить, так і економіці країни не можна спалювати у війні кожний рік 20% ВВП бо вона так швидко не росте.
27.03.2026 07:50 Ответить
Для того, щоб знайти охочих вчинити вбивство х...ла, потрібно значно менше грошей, ніж 20% російського ВВП.
27.03.2026 08:14 Ответить
Трамплін епштейнівський повинен був дати зброю і всю допомогу Київу щоб кцп пдр прикінчити..а потім на Іран.. Як побачили Вітамін Нета-срака з тель-авіва "проспав" атаку Хамасу...(дивно, що така розвідка таке прогавили?) і почав свою СВО проти хамасу в секторі гази..Політики срані, промовчали, "не запідозрівши договорняк х..йло- вітамин.
27.03.2026 07:55 Ответить
В засрашці пукін один з найбагатших. От хай віддасть все своє нажите непосильним трудом лайно/майно і покаже приклад.
27.03.2026 07:55 Ответить
Карімов десь накосячив перед недомірком , відразу сто ярдов на стіл виклав.Сепаратні переговори? Купляв табакєрку?
27.03.2026 08:03 Ответить
А чи не дешевше було б москальському бізнесу просто фізично прибрати збожеволілого диктатора?
27.03.2026 08:12 Ответить
Цього плешивого завойовника заспокоїть тільки могила або камера в тюрмі.
27.03.2026 08:16 Ответить
27.03.2026 08:18 Ответить
27.03.2026 08:41 Ответить
а що в історії московії були часи, коли вони не воювали?
території збільшуються, економіка росте - то чого ж їм не воювати?
московія стала найбільшою територією на планеті не за рахунок же миру і спокою....
27.03.2026 08:45 Ответить
 
 