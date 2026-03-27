Закрытая встреча Путина с бизнесом РФ: Будем воевать

6 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. На встрече обсуждались вопросы продолжения войны и ее финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет оппозиционное издание The Bell со ссылкой на источники.

"Будем воевать" и предложения по финансированию

По словам собеседников издания, Путин прямо заявил бизнесу о продолжении боевых действий.

"Сказали, будем воевать", — пересказывает содержание разговора один из источников.

Другой собеседник утверждает, что Путин также озвучил намерения "дойти до границ Донбасса". После этого, по его словам, прозвучало предложение бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет.

Как отмечается, идея дополнительного привлечения средств от бизнеса якобы принадлежала главе "Роснефти" Игорю Сечину, который ранее направил соответствующее письмо Путину. Среди возможных механизмов рассматривалось размещение военных облигаций федерального займа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ вкладывает $11,8 млрд в оккупированные территории Украины, - Reuters

По данным источников, отдельные бизнесмены согласились присоединиться к финансированию уже во время встречи. В частности, Сулейман Керимов якобы пообещал внести 100 млрд рублей. Еще один крупный предприниматель также поддержал идею, однако сумму не озвучил.

Публичные заявления и официальная версия

Глава РСПП Александр Шохин, комментируя итоги встречи, заявил, что обсуждались вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики и защиты прав предпринимателей. По его словам, Путин также высказал свое видение международной ситуации и возможного развития конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время Шохин передал и экономический посыл президента: он призвал бизнес и правительство не рассчитывать на длительный рост доходов, связанных с войной и рыночной конъюнктурой, подчеркнув необходимость "умеренного консервативного подхода" в экономической политике.

"Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3–4 недели, вероятно, кризис будет урегулирован. Он не очень советовал Министерству финансов и компаниям рассчитывать на то, что "золотой дождь" продлится долго", — сказал Шохин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не побеждает в войне. Следует усилить поддержку Украины, — Стармер