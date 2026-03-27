РФ вкладывает $11,8 млрд в оккупированные территории Украины, – Reuters

Россия "вшивает" оккупированные территории в свою экономику — Reuters

Россия постепенно интегрирует оккупированные украинские территории в собственное экономическое пространство, подрывая позиции Украины и её союзников в вопросе их возвращения. Москва вкладывает сотни миллионов долларов в масштабное строительство транспортной и торговой инфраструктуры на захваченных землях, стремясь сделать их интеграцию в состав РФ необратимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Reuters.

Отмечается, что эти долгосрочные проекты направлены не только на обеспечение военной логистики, но и на ослабление требований Киева о деоккупации. 

Инфраструктура как инструмент интеграции

Кремль формирует новую экономическую реальность, в которой оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей позиционируются как "Новороссия". В 2024-2026 годах объем федерального финансирования этих регионов должен достичь $11,8 млрд - это почти втрое больше, чем тратится на развитие большинства российских регионов.

Одним из ключевых элементов этой стратегии является строительство более 500 км железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Бердянск. Спутниковые снимки фиксируют активное прокладку путей за пределами зоны активных боевых действий, чтобы минимизировать риски ударов. Параллельно реализуется проект автомагистрали "Новороссия", которая станет частью так называемого "Азовского кольца". Несмотря на регулярные атаки украинских сил, оккупационные власти быстро восстанавливают поврежденную инфраструктуру и создают альтернативу Крымскому мосту.

Ресурсы и экономическая выгода

Помимо инфраструктуры, Россия активно использует природные ресурсы оккупированных территорий, выставляя на продажу шахты и сельскохозяйственные земли. В частности, права на разработку Бобриковского золотого месторождения в Луганской области переданы российской компании - спутниковые данные уже подтверждают начало работ. Через модернизированные порты Мариуполя и Бердянска также осуществляется экспорт сотен тысяч тонн угля в страны Азии и Ближнего Востока.

Эксперты отмечают: такая глубокая экономическая интеграция делает оккупацию финансово выгодной для Москвы и создает дополнительные препятствия для будущих мирных соглашений, предусматривающих возвращение этих территорий Украине.

Топ комментарии
+21
Коли крадуть машину, її теж миють, спилюють номера кузова, вкладають гроші у перекраску, але це все одно остається краденою машиною!
27.03.2026 06:40 Ответить
+2
Кацапам конче був потрібен сухопутний шлях до Криму,а великий Зе їм,як бонус,ще й ЗАЕс віддав для енергетичної стабільності.
27.03.2026 07:23 Ответить
+1
Усе, як Зє- домовився в Омані.
27.03.2026 07:14 Ответить
Постройкой петухов с говна?
27.03.2026 06:30 Ответить
знову традиційне-ординське розкрадання бабла, щипання гусей-аборигенів та потьомкінські дєрЄвні на чужих землях..
ця тимчасова кацапська Зєлєсосія навряд чи навчить, хоча би чомусь, упоротих фанів Найвеличнівшивого, кончених кварталовців, співучасників ще однієї української трагедії..
27.03.2026 07:22 Ответить
знову традиційне-ординське розкрадання бабла.

Та не таке воно вже й традиційне-ординське
27.03.2026 07:57 Ответить
вкладають... тільки в те що має відношення до війни
27.03.2026 07:27 Ответить
такую новость надо бы забанить и деактивировать
27.03.2026 08:09 Ответить
😂
27.03.2026 08:43 Ответить
Передайте Reuters, що це гроші для дерибану, а не для відновлення. На відновлення того, що вони зруйнували треба у 100-300 разів більше. Ніхто там нічого відновлювати не збирається. ФСБ закидує такі "новини", а ЗМІ їх ковтають.
27.03.2026 08:24 Ответить
Чот не потужная новость, у нас же любят показывать с беспилотников разбитые города, а что потом там происходит это мы упустим. Главное что у нас шашлычник и ко просрали экономику, реформы, бабки, территории из-за некомпетентности, коррупции, саботажа и диверсий. И тепепь единственное что могут это выдавать справки по 5к переселенцам которые возвращаются на ТОТ и дальше волать про незламність понад усе деребаня бабки нищего народа на потоках. Разом до перемоги!
27.03.2026 08:36 Ответить
 
 