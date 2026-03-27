РФ вкладывает $11,8 млрд в оккупированные территории Украины, – Reuters

Россия постепенно интегрирует оккупированные украинские территории в собственное экономическое пространство, подрывая позиции Украины и её союзников в вопросе их возвращения. Москва вкладывает сотни миллионов долларов в масштабное строительство транспортной и торговой инфраструктуры на захваченных землях, стремясь сделать их интеграцию в состав РФ необратимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что эти долгосрочные проекты направлены не только на обеспечение военной логистики, но и на ослабление требований Киева о деоккупации.

Инфраструктура как инструмент интеграции

Кремль формирует новую экономическую реальность, в которой оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей позиционируются как "Новороссия". В 2024-2026 годах объем федерального финансирования этих регионов должен достичь $11,8 млрд - это почти втрое больше, чем тратится на развитие большинства российских регионов.

Одним из ключевых элементов этой стратегии является строительство более 500 км железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом через Мариуполь и Бердянск. Спутниковые снимки фиксируют активное прокладку путей за пределами зоны активных боевых действий, чтобы минимизировать риски ударов. Параллельно реализуется проект автомагистрали "Новороссия", которая станет частью так называемого "Азовского кольца". Несмотря на регулярные атаки украинских сил, оккупационные власти быстро восстанавливают поврежденную инфраструктуру и создают альтернативу Крымскому мосту.

Ресурсы и экономическая выгода

Помимо инфраструктуры, Россия активно использует природные ресурсы оккупированных территорий, выставляя на продажу шахты и сельскохозяйственные земли. В частности, права на разработку Бобриковского золотого месторождения в Луганской области переданы российской компании - спутниковые данные уже подтверждают начало работ. Через модернизированные порты Мариуполя и Бердянска также осуществляется экспорт сотен тысяч тонн угля в страны Азии и Ближнего Востока.

Эксперты отмечают: такая глубокая экономическая интеграция делает оккупацию финансово выгодной для Москвы и создает дополнительные препятствия для будущих мирных соглашений, предусматривающих возвращение этих территорий Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сворачивают печатные СМИ в Херсонской области перед выборами, – активисты